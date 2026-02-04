【自由副刊】 達瑞／完好

◎達瑞

．

雨不論緩下與否

時間未必如初，

光線在步伐裡換氣，

診間有健康澄明的窗

候診號次上

是整座城市的病，

急症、隱患，或刺的徵兆

一起遺憾一起釋放日常的岩壁

慢慢喝水，每顆藥隔五秒

醫囑：病是昨日之愁

缺乏理性的收縮舒張

．

白日鍛造的回音

夜裡盪成浮雲晚風

與明日的腰，我們

在復健室調節存在的良姿

「距離復原多久？」

「久亦衰敗，何以完好？」

脆弱讓人謙虛為懷

療程如溫柔的曠野，

傷處綻花，指間滲漏音符

大廳光源不斷

筋脈裡坦白不斷

．

我們是靈犀的盆栽，

互道展葉愉快──

低頻電療的白水木

包紮的玫瑰

曇花未醒，與服藥

安頓的其他。暫且擁抱

彼此的凋萎焦邊徒長……

偽裝如常，夢得一如以往

每張病歷皆為沉默的脈流

繞過曾所不及繞過的彎

明日仍是不動枯山水，

夢的政權亦青春有為

