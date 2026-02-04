限制級
【自由副刊】 達瑞／完好
◎達瑞
◎達瑞
．
雨不論緩下與否
時間未必如初，
光線在步伐裡換氣，
診間有健康澄明的窗
候診號次上
是整座城市的病，
急症、隱患，或刺的徵兆
一起遺憾一起釋放日常的岩壁
慢慢喝水，每顆藥隔五秒
醫囑：病是昨日之愁
缺乏理性的收縮舒張
．
白日鍛造的回音
夜裡盪成浮雲晚風
與明日的腰，我們
在復健室調節存在的良姿
「距離復原多久？」
「久亦衰敗，何以完好？」
脆弱讓人謙虛為懷
療程如溫柔的曠野，
傷處綻花，指間滲漏音符
大廳光源不斷
筋脈裡坦白不斷
．
我們是靈犀的盆栽，
互道展葉愉快──
低頻電療的白水木
包紮的玫瑰
曇花未醒，與服藥
安頓的其他。暫且擁抱
彼此的凋萎焦邊徒長……
偽裝如常，夢得一如以往
每張病歷皆為沉默的脈流
繞過曾所不及繞過的彎
明日仍是不動枯山水，
夢的政權亦青春有為
