限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【自由副刊】 Fog／愛不透明
◎Fog
◎Fog
與另一半在直布羅陀巨岩下祕密完婚，家人不知情，只寥寥朋友知悉。
為了透透氣嗎？幾年前離家，在遠處重新打點日常、建立生活秩序，遇見愛人，遺憾也生疏了鄉土親人。
請繼續往下閱讀...
婚前夜逢生日，藏起伴侶聲響，鼓起勇氣去電家裡，還沒說話便被兩老打斷。「都幾歲了，再這樣下去就變王老五。」遠方聲響斷續，張嘴顫抖說不出話。
說不出口。隔日將與伴侶啟程飛往隆起半島允諾誓言，人生大事，與家裡卻隔條邊線，無法輕易跨過去。
證婚人伸手致意，遞給我與愛人一張薄薄的紙，從此跨進新階段。走出市政廳時山丘擋住早晨的光，與先生親吻、擁抱，舉起那張紙端詳，紙頁隨風飄曳，但密不透光。會有那麼一天嗎？短暫一輩子裡，我們能分享幸福、而你們不感到酸苦。●
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應