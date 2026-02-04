自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】一個人 也要幸福過

2026/02/04 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／簡玉

一個星期前，我和三位久未見面的朋友相約，說好下個週末四人一起到一家頗具盛名的餐廳共餐。沒想到在約定的前兩天，其中一位朋友說她父親意外跌倒，她必須照顧，致歉不能參加。我回她：「沒關係，人生總有大小意外，希望伯父早日康復。」老人家跌倒確實不能小覷，以後有機會再約就是。

到了約定的那天，負責開車的男士朋友來接我，我一上車，就被告知他昨天受寒感冒了，身體不舒服沒胃口，今天送我們到餐廳後就要回家休息。哎呀，這位男士實在過於盡責了，我和另外一位朋友力勸他趕快回家休息，我們兩人改搭捷運就好。

如此這般，我和剩下的那位朋友就搭乘捷運來到了餐廳。這家餐廳我們都沒來過，四人餐的菜肴比兩人餐豐富許多，我和朋友決定依照原計畫點了四人餐，吃不完就打包當晚餐吧。主意既定，我們便開始享受美味的菜肴。我和她算是最聊得來的朋友，平常大家各自忙碌，不常見面，正好有這個機會暢所欲言，不僅分享了彼此近況，更聊到許多平常不會對外人傾吐的心事。

回到家，回想這一天，計畫趕不上變化，連小小的聚餐都有小曲折，但和好友的深入聊天是意外的收穫，這不啻是幸福的兩人餐。人是社會動物，我當然喜歡跟家人或其他朋友聚會，否則這次也不會主動邀約共餐。不過，聚會有聚會的快樂，一個人也有一個人的幸福。

我清楚記得有一回，我和家人在餐廳用餐，看到一位七、八十歲女士緩緩走進來，儀容端莊，頭上還戴了一頂時髦的毛帽，看得出良好的教養。她點了一大盤清蒸魚和一樣青菜，細嚼慢嚥地吃著，那好整以暇的模樣，彷彿時間完全不存在。一個人吃飯可以如此沉靜從容，我深深為之吸引。

這位老太太給了我一個很大的啟示：有人相伴固然很好，但我們最好的朋友應該就是自己吧。事實上，這些年來，我時常一個人去看電影、吃飯、走路散步、參加活動，從來不感覺寂寞，有幾位朋友更是獨自一人規畫出國旅行，行遍天下。說到底，我們都是有福之人，有家人朋友相互依靠，偶爾落單也不孤獨，甚至頗能享受孤獨的清靜。我常常想到餐廳的那位老太太，她為我做了最好的示範：有機會幸福時就要幸福，即使是老年、即使是一個人。

