【藝術文化】文化部首辦繪本新秀媒合會 書展現場與出版社接軌

「繪本新秀媒合會」昨日於台北國際書展登場。

（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2026台北國際書展邁入展期第2天，文化部長李遠昨（4）日持續赴書展報到，除實踐諾言「一直結帳買書」外，他也參與了首度於台北國際書展辦理的「繪本及圖文書創作新秀媒合會」，為文化部辦理首屆繪本新秀徵選的30位獲選者加油打氣，並期待很快能在往後的台北國際書展上，看到繪本新秀們的創作，成為大家爭相購買的暢銷書。

文化部長李遠在媒合會上為首屆繪本新秀徵選的30位獲選者加油打氣。（文化部提供）

李遠表示，他就任文化部長後發現，文化部有文學、漫畫等各項補助，唯獨缺少了繪本這塊拼圖，而他擔任文化部長最大的心願之一，就是將台灣的文化內容推向國際，其中因為繪本具備文少、圖多，最容易被同步翻譯成各國語言及同時出版的特性，所以他提出包含繪本及圖文書創作獎勵、繪本學校、繪本出版及行銷獎勵，以及金繪獎等，一整套「台灣模式」的繪本創作、培力、推廣行銷計畫。李遠說，繪本雖然是最晚起步，但是卻在極短的時間內即完成整套體系建立，就是希望讓繪本加速扮演「讓全世界看見台灣」的角色。

請繼續往下閱讀...

圖為首屆繪本新秀們的圖文創作作品。（文化部提供）

文化部表示，首屆繪本新秀獎勵共920人報名，最終錄取30名，自去年4月起，展開為期1年由6位專業導師陪伴的創作及媒合出版過程。30位創作者中，至今已有江易珊《不行，還不行》已正式出版並在書展販售、6位獲得出版社確定簽約、6位洽談簽約作品中。其中有1位新秀更獲得美國大型出版社欣賞，有望在台灣出版之前，就先行在美國出版；創作新秀黃翊《貪玩的母雞小白》繪本插畫，更從全球數千位創作者中脫穎而出，獲選全球最具規模的童書出版盛會「義大利波隆那兒童書展」辦理的「2026年波隆那插畫展」。

在昨日媒合會上，文化部特別邀請創作已至成熟階段的創作者，以及15位出版相關領域專業人士出席，提供新秀說出自己故事的機會，並透過此次交流，獲得在出版實務現場的專業人士對於創作成功出版及進入銷售市場的建議，當然最終目標仍是尋求媒合成功走向正式出版的可能。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法