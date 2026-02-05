自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】「無限傳奇」音樂會再登台 北流4月重現漫威宇宙

2026/02/05 05:30

2025演出現場中，指揮大衛高喊復仇者集結。（MNA提供）2025演出現場中，指揮大衛高喊復仇者集結。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕漫威「無限傳奇」音樂會（Marvel Studios’ Infinity Saga Concert Experience）去年於台北國家音樂廳首度登場，引起熱烈迴響，今年再次登台，移師台北流行音樂中心演出2天，主辦牛耳藝術預告，將會是全面升級的沉浸式體驗，以超級英雄主題音樂結合專屬燈光特效，帶領觀眾再次穿越漫威電影宇宙。

【藝術文化】「無限傳奇」音樂會再登台 北流4月重現漫威宇宙《無限傳奇》音樂會今年北流演出將全面升級，圖為2025德國演出現場。
（MNA提供）

牛耳藝術說明，此次「無限傳奇」音樂會選擇移師台北流行音樂中心，以「現場對位影像（live-to-picture）」為核心的演出形式，由大型交響樂團精準對位大銀幕上的經典電影片段，讓音樂與畫面在同一時間點爆發情緒張力。希望能讓更多觀眾在更具現代感的場域中，共同感受屬於漫威迷的集體情感。而北流在空間尺度與舞台運用上的高度彈性，更適合打造沉浸式的漫威宇宙。

2小時的演出，將由2008年《鋼鐵人》點燃序章，到2019年《復仇者聯盟：終局之戰》告別，邀請觀眾踏上一段刺激且前所未見的現場音樂旅程，從阿斯嘉人將宇宙魔方（Tesseract）藏匿於地球開始，穿越時空，直至東尼．史塔克最終的犧牲。每位英雄都伴隨著令人難忘的專屬主題音樂，濃縮了英雄的成長、抉擇與犧牲，也映照出觀眾自身走過的歲月軌跡。

音樂會除向《復仇者聯盟》、《鋼鐵人》、《黑豹》、《黑寡婦》、《雷神索爾》、《美國隊長》、《驚奇隊長》、《浩克》、《蟻人》等經典作品致敬，《星際異攻隊》也將在樂團的現場演奏下，帶來代表性的混音帶選曲，為音樂盛會增添歡樂與能量。4月25、26日在台北流行音樂中心演出，詳詢MNA。

