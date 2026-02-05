自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】兩廳院2018-2025影響力報告書 回應社會對藝術價值的期待

2026/02/05 05:30

兩廳院藝術總監劉怡汝在《國家兩廳院影響力報告書》發布會上致詞。（記者凌美雪攝）兩廳院藝術總監劉怡汝在《國家兩廳院影響力報告書》發布會上致詞。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕國家表演藝術中心董事會將於4月屆期，但國表藝3館中，台北、台中兩館總監都早就聲明不再續任，昨（4）日兩廳院年終餐敘中，劉怡汝表示，感謝8年來的支持，希望大家可以以台灣有個兩廳院為傲，「以後要恢復單純的身分，與大家在兩廳院相遇，也跟大家一樣填意見單。」

劉怡汝連任兩廳院藝術總監2屆共8年，昨天公布的2018-2025年《國家兩廳院影響力報告書》，也可說是她8年來的階段性成果報告，她認為，兩廳院做為國家指標性的表演藝術場館，不應只聚焦在票房的數字上，還有更多回應當代社會對藝術價值的期待。因此，這份報告書不僅是兩廳院對過去8年的深度回望，更是國內藝文場館同步國際影響力揭露準則的具體實踐。

此次影響力評估透過問卷調查方式，蒐集2024年至2025年曾與兩廳院互動的表演藝術文化工作者、觀眾及員工3類主要利害關係人的意見，記錄了場館如何依循自身經營脈絡，轉化為「創新與實驗」、「培育與共融」及「開放與連結」3大影響力主軸，進而創造實質改變。其中，有96%觀眾認為透過觀演獲得心靈滿足；藝文工作者中，83%有感於提升國內外聲望，87%認為增加了合作交流機會；91%的場館內部員工則認為拓展了對藝文產業的認知與想像。

「這份報告書是兩廳院對社會的『當責』，也是與大眾對話的邀請函。」劉怡汝表示，劇場已逐步走出舞台，成為藝術家、觀眾與社會共同對話的公共場域。至於對未來發展的願景「藝術無界，永續共生」，旨在將「影響力思維」轉化為組織的長期能量，確保兩廳院能持續敏銳地回應社會需求，與大眾共同創造正向改變。

