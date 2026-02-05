自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】拍全家福 笑一個

2026/02/05 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／April Chiu

當攝影師來到家裡，架起燈光與相機；當家人著裝準備，換上一身的米白色系；當爸媽坐在中央，更換著組合、此起彼落的笑聲，響不停的快門聲，每一個時刻，都讓我不停感謝著大家願意一起進行這次的全家福拍攝。

「子孫滿堂」大概是長輩心中總會感到光榮的一件事。年邁的父母，多了閒暇的時間能與朋友相聚、與手足相親，言談間，最多的時候，大概都在「有意無意地」分享子孫的光彩。不可否認，這些年來，每添一丁一女，都讓長輩臉上又多了點光，而對我來說，能讓父母感到驕傲與快樂，便是我能想到最美好的事了。

所以在子孫滿堂後，總是勤儉、不張揚、不浮誇的我們，決定一起安排這場，第一次的全家福拍攝。

「衣服要穿什麼？穿這個可以嗎？米白色系，是要米色還是白色？」想像中應是一場溫馨的團聚拍攝，卻光是服裝就讓大家拿不定主意，更別說是拍攝時間、拍攝地點。「要在家裡拍？我們家這麼亂！」脫口的每一句話，都可能引來不同的聯想，原生家庭到小家庭，雖相似卻總有差異的觀念與思考邏輯，讓進行中的全家福拍攝計畫，得步步為營，就怕氣氛僵了、計畫毀了。

直到拍攝當天，所有擔憂都緩和地降落，落在一家人對彼此的愛裡。原來是我多慮了，原來父母的愛，總能溫柔地接住一切不安。

我這才明白，全家福的拍攝會是這樣的：「好，那我們現在請哥哥一家來跟爸爸、媽媽合照喔！」然後大家相視而笑。「小朋友們來集合囉！看誰先找到阿公。」搭配著一群孩子刺激的稚氣尖叫聲；「好，請爸爸和媽媽看著對方，微笑喔。好，親一個可以嗎？」然後一陣哄堂歡笑，再讓一屋子都被甜蜜籠罩。原來「全家福攝影」，就是一家人不間斷的笑聲、歡呼聲、驚喜聲，幼兒們的打鬧聲、哭聲、吵架聲，從客廳到公園，從炎熱到微涼，搭配漸落的夕陽光線，我們浪漫朝氣，身軀卻也略顯疲態，而我發現，這一切，都不影響爸媽臉上的笑容，攝影師記錄下的一幕幕，每一抹在父母臉上的燦爛，都填滿子女的心。

全家福拍攝，能有兩個多小時的時間，讓攝影師為我們安排位置、指定動作，我們只需聽從指令、就位、然後大笑，最後，可以獲得一張又一張不同的組合、不同的畫面，以及一些平常不會特別拍攝的情感，都讓鏡頭記錄成一幀幀寶貴的記憶──原來，這就是全家福拍攝的意義所在。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應