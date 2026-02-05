【家庭plus．生活停看聽】拍全家福 笑一個

圖／達志影像

文／April Chiu

當攝影師來到家裡，架起燈光與相機；當家人著裝準備，換上一身的米白色系；當爸媽坐在中央，更換著組合、此起彼落的笑聲，響不停的快門聲，每一個時刻，都讓我不停感謝著大家願意一起進行這次的全家福拍攝。

「子孫滿堂」大概是長輩心中總會感到光榮的一件事。年邁的父母，多了閒暇的時間能與朋友相聚、與手足相親，言談間，最多的時候，大概都在「有意無意地」分享子孫的光彩。不可否認，這些年來，每添一丁一女，都讓長輩臉上又多了點光，而對我來說，能讓父母感到驕傲與快樂，便是我能想到最美好的事了。

所以在子孫滿堂後，總是勤儉、不張揚、不浮誇的我們，決定一起安排這場，第一次的全家福拍攝。

「衣服要穿什麼？穿這個可以嗎？米白色系，是要米色還是白色？」想像中應是一場溫馨的團聚拍攝，卻光是服裝就讓大家拿不定主意，更別說是拍攝時間、拍攝地點。「要在家裡拍？我們家這麼亂！」脫口的每一句話，都可能引來不同的聯想，原生家庭到小家庭，雖相似卻總有差異的觀念與思考邏輯，讓進行中的全家福拍攝計畫，得步步為營，就怕氣氛僵了、計畫毀了。

直到拍攝當天，所有擔憂都緩和地降落，落在一家人對彼此的愛裡。原來是我多慮了，原來父母的愛，總能溫柔地接住一切不安。

我這才明白，全家福的拍攝會是這樣的：「好，那我們現在請哥哥一家來跟爸爸、媽媽合照喔！」然後大家相視而笑。「小朋友們來集合囉！看誰先找到阿公。」搭配著一群孩子刺激的稚氣尖叫聲；「好，請爸爸和媽媽看著對方，微笑喔。好，親一個可以嗎？」然後一陣哄堂歡笑，再讓一屋子都被甜蜜籠罩。原來「全家福攝影」，就是一家人不間斷的笑聲、歡呼聲、驚喜聲，幼兒們的打鬧聲、哭聲、吵架聲，從客廳到公園，從炎熱到微涼，搭配漸落的夕陽光線，我們浪漫朝氣，身軀卻也略顯疲態，而我發現，這一切，都不影響爸媽臉上的笑容，攝影師記錄下的一幕幕，每一抹在父母臉上的燦爛，都填滿子女的心。

全家福拍攝，能有兩個多小時的時間，讓攝影師為我們安排位置、指定動作，我們只需聽從指令、就位、然後大笑，最後，可以獲得一張又一張不同的組合、不同的畫面，以及一些平常不會特別拍攝的情感，都讓鏡頭記錄成一幀幀寶貴的記憶──原來，這就是全家福拍攝的意義所在。

