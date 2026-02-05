限制級
【家庭plus】我家的餐桌
圖／王淳驥
共餐人數：4人
菜色說明：清蒸海魚、番茄蔬菜蛋花湯、牛肉燴時蔬、雞丁炒高麗菜與菇類。這一桌是爸爸煮的。
平日各自奔波，他最準時把時鐘撥向廚房。海魚先以薑蒜去腥，蒸到七分熟才淋上滾油，蔥絲「嗶啵」一響，晚餐就開場。牛肉燴時蔬他只翻炒兩次，讓湯汁輕披在葉上；雞丁拌高麗菜與菇類，是他口中「清冰箱最溫柔的做法」。番茄蔬菜蛋花湯被他打成一朵花，漂在碗面。四個人圍桌，他總把魚肚夾給我，把魚頭留給自己，說骨邊最香。蒜香混著笑聲，像一道悄悄的光，把疲憊照淡了。
我忽然懂：家的味道，從不是哪一道菜，而是有人願意在瓦斯爐前站一整個傍晚。明天我們還要趕路，但他一句「開飯了」，家就準時亮起來。（文、圖／王淳驥）
