【藝術文化】台北國際書展多元文化齊聚 印度、客語與原民出版各展特色

印度館以「會思考的榕樹」互動裝置與原創角色「象寶與小夥伴們」引導孩童探索創意。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕2026年台北國際書展即日起至2月8日在台北世貿1館展出，各大展館針對多元族群規畫特色主題。今年印度館以「小小腦袋，大大創意」為題，聚焦兒童想像力與多語學習。客家館推出「客．應聲」，呈現跨世代客家文學魅力。台灣原住民館首度集結3方力量進軍書展。博客來則發表全台首款學齡兒童專用電子書閱讀器，展現數位閱讀的新布局。

印度館今年特別推出原創角色「Golu象寶與小夥伴們」，由象徵永續、機靈、友誼等印度核心價值的6隻動物帶領孩子逛展。展位內設有互動裝置「會思考的榕樹」，邀請孩童將想法掛在樹上，象徵創意如枝幹般自然生長。館內亦舉辦跨國沙龍，探討多語環境如何激發孩子的思考力，並引介印度古典戲劇理論，帶領讀者探索故事中的情感表達。

客家館展出甘耀明、高翊峰、李旺台、吳鳴、張郅忻、張芳慈與羅思容等作家的客語文學新作。（記者董柏廷攝）

客家館今年與鏡文學合作推出「客語文學作家創作計畫」，邀請甘耀明、高翊峰、李旺台、吳鳴、張郅忻、張芳慈與羅思容等7位作家以客語書寫新書，作品涵蓋長篇小說、散文與詩集，題材從傳統農村成長故事到近未來的賽博龐克末世，展現客語書寫的遼闊邊界。現場不僅展示《詹冰全集》等經典鉅作的重修成果，也放映《原鄉人》、《小城故事》等經典老電影，讓讀者在文字與影像間品味客家文化。

台灣原住民館展區陳列《山海文化雙月刊》等重要刊物。（記者董柏廷攝）

台灣原住民館則由原民會聯手原語會、原文會，展現20餘年來的政策、語言與文學出版成果。展區強調文化並非靜態保存，而是與時代並進的活知識，現場更邀請多位國家級文藝獎得主進行重量級座談。此外，博客來推出的兒童專用電子書閱讀器「BooksPad Kids」，以閱讀與練習為核心，協助孩子建立專注力，宣告兒童數位閱讀轉型的戰略正式啟動。

