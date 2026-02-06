【藝術文化】BFO睽違12年再登台 4月2套曲目致敬普羅高菲夫

伊凡．費雪將親率布達佩斯節慶管弦樂團訪台演出。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕布達佩斯節慶管弦樂團（Budapest Festival Orchestra，BFO）睽違12年再登台，將於4月在台北國家音樂廳連演2天，由音樂總監伊凡．費雪（Iván Fischer）帶領，攜手天才小提琴新星艾蜜拉．亞布札哈（Amira Abouzahra）共同演出。適逢俄國作曲大師普羅高菲夫誕辰135週年，音樂會也規畫了2套跨越時空的曲目，向這位20世紀音樂鬼才致敬。

指揮大師伊凡．費雪。（MNA提供）

主辦牛耳藝術表示，伊凡．費雪不僅是BFO的靈魂人物，更是當代古典樂壇最具革命性的思想家與實踐家，他於1983年與鋼琴家佐爾丹．柯西斯（Zoltán Kocsis）共同創立了BFO，只以短短25年就光速躋身「全球十大」頂尖樂團。

此次訪台2場音樂會，首場4月2日將以普羅高菲夫諷刺幽默的《三橘之戀》組曲開場，並由年僅20歲的德國小提琴新星艾蜜拉．亞布札哈擔綱演出孟德爾頌浪漫的《E小調小提琴協奏曲》，下半場則呈獻規模宏大且象徵勝利力量的普羅高菲夫《第5號交響曲》。亞布札哈曾被大師祖賓．梅塔讚譽為「她這一代最傑出的天才之一」，演出足跡已遍布全球25國，將讓台灣觀眾親耳聆賞她極具歌唱性的靈動琴聲。

擁有一半埃及、一半匈牙利血統的艾蜜拉．亞布札哈，被譽為天才小提琴新星。（MNA提供）

緊接著4月3日的演出，樂團將呈獻普羅高菲夫細膩華麗的《仙履奇緣》第1號組曲，並以德奧巔峰之作布拉姆斯溫暖明亮的《第2號交響曲》，為交響盛宴畫下完美句點。詳詢MNA牛耳藝術。

