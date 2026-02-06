自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】頂尖聲樂家齊獻唱 3/13《霍夫曼的故事》衛武營登場

2026/02/06 05:30

3月13日《霍夫曼的故事》歌劇音樂會集結頂尖聲樂家演出。（衛武營提供）3月13日《霍夫曼的故事》歌劇音樂會集結頂尖聲樂家演出。（衛武營提供）

〔記者蔡清華／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心將於3月13日推出奧芬巴哈《霍夫曼的故事》歌劇音樂會，將音樂廳化身為「歌劇版黑鏡」，邀觀眾走入德國浪漫主義大師E.T.A.霍夫曼的愛情寓言。

《霍夫曼的故事》劇本取材自霍夫曼的短篇小說，將由衛武營藝術總監簡文彬指揮，跨界攜手聲樂家與金鐘影后尹馨，並邀請對位室內樂團與高雄室內合唱團助陣，率領台灣聲樂界一時之選歌手齊登台。

花腔女高音蔣啟真將挑戰1人分飾4角，包括花腔技巧繁複的機器木偶奧林琵雅、淒美抒情的歌女安東妮亞，以及戲劇張力十足的交際花茱莉葉塔和史黛拉。劇中靈魂人物霍夫曼將由男高音王典擔綱，他將與化身繆思女神的女中音翁若珮對戲；男中音丁一憲則將穿梭於4個反派角色之間，展現精湛的聲音變換技巧；其餘卡司更匯集了王郁馨、林義偉、羅俊穎、廖宇盟和張殷齊等國內頂尖聲樂家。

衛武營還特別邀請雙料影后尹馨擔任說書人，曾於「台版黑鏡」《你的孩子不是你的孩子》展現精湛演技的她，將延續其在心理驚悚劇作中的細膩層次，以現代視角切入這段百年前的故事，透過深具感染力的聲音演技，為觀眾拆解劇中的情感糾葛。

