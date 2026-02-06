【藝術文化】新美館「棉線與石頭」2/7揭幕 回望紡織與礦業的城市軌跡

台灣藝術家高雅婷〈夢的容器〉。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市美術館自2月7日至6月14日推出「棉線與石頭」展覽，回望新北紡織業與礦業的發展軌跡，以棉線與石頭2種材料，串連產業脈絡、勞動經驗與文化記憶，邀集國內、外藝術家，透過物件、檔案和藝術創作，展現地方產業文化。

新北市美術館長賴香伶表示，這項展覽呈現纖維與石材在人類生活中的多重角色，從早期紡織工具與天然纖維運用，到礦業相關器具與地方技藝，再到藝術家以編織、裝置與雕塑回應個人情感記憶與社會議題的創作，透過不同媒材與類型結合，讓觀眾能以更直觀的方式理解材料背後的技術與文化意涵。

請繼續往下閱讀...

台灣藝術家邱承宏參展作品〈親愛的你們〉，由大理石礦場工作車與山體邊坡防護網組成，包括2012年在花蓮大理石礦場撿拾的數台工作車，因長年閒置而被環境鏽蝕，經修復及表面裱貼金箔後，在光線照耀下閃爍，呈現另一種歷史記憶；高雅婷〈夢的容器〉靈感源自她在孕期的身體經驗，以花瓶當做容器，隱喻母體，並將兒時花布棉被上的圖案拓印、轉載到花瓶表面，使作品與童年相連結，有著家庭、庇護的親密感。

參展藝術家和創作團隊還包括吳耿禎、奇倫．卡里普爾、法醫建築、張思敏、陳豪毅、斯拉夫人與韃靼人、黃博志、雷揚．塔貝特、jiandyin、Nii Nami等。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法