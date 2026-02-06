【家庭plus．柴米油鹽】愛的能量 讓人安心

圖／張慰慈

近十年來，我總因為要照顧母親和自己的健康，不停在各醫院穿梭。有次陪母親回診，剛好遇到氣溫急劇下降，我推著坐在輪椅上的她離開護理之家時，照護人員已將她裹得很嚴實，該有的禦寒衣物，一樣也不少，唯獨她臉上消失了每次見我時的開心笑容。

這樣的冷天，對原本血液就循環不好的老人家而言，更是雪上加霜。人會變得昏沉，反應更遲緩，這些年的照護經驗累積，我也從曾經的驚惶裡，慢慢理解這些不可抗力的現象，其實都是自然的呈現，因而平心靜氣下來。

她沒有力氣回話，也擠不出笑容，但我可以從很細小的表達裡得知她是否安穩，比如說一個眼神，或是她費力吐出的單字和單詞裡知道她的需求，所以我也用輕聲說話的方式，握一下她的手，摸摸她的額頭，這樣簡單但用她懂的方式來讓她知道：女兒懂了，女兒在旁邊。

「媽媽，我懂，沒關係，別費力說。」聽到我這樣說，媽媽臉上的線條柔和了，微微點頭。能懂，也願意懂，也是愛的至高點，比費力討對方開心有更深的用心。現在的我經過長途跋涉後，有了這樣的感受。

不知道從什麼時候開始，我發現和母親之間有了更珍貴的能量流動。就是我懂了她終於真正懂了我愛她的這件事，也懂了我真的知道她已經懂了的這件事。於是，「安下心來」，取代了開心或是憂愁這樣的情緒，成就了內心真正的平安與自在。對於我們，這是很大的進步，也是很珍貴的獲得。

要出門的前一夜，我燒焦了一只鍋子。按往例我總會在去探望母親前為她煲粥，小火在爐子上煨著，但我在沙發上睡著了，而且睡了很久……因為累了，於是犯了這個錯，焦味飄出驚醒時，鍋裡的食物已經全數碳化。有些懊惱，也有些啼笑皆非，後來說給兒子聽，他沒有大驚小怪，只是平靜地說：「下次小心，沒事的，拿新鍋子出來用，我再買個給您。」

他一直是個情緒平穩的孩子，現在，外婆老了，媽媽也在變老的路上，他變成家裡真正的大人，穩定著兩個老小孩那曾千瘡百孔的心。安定，是一種更為強大的力量，這是我開始變老了後，突然發現的事。超越快樂和悲傷的一種力量。

小王子（我的毛兒子）那天在打盹時睡在我腿上，牠也沒有慌張，只是用腳抓抓我，把我叫醒了。當我飛奔去廚房時，牠也在身後跟著，一直陪著。我在低聲自責時，牠過來舔了我兩下，彷彿在說：「媽咪，沒事的。」

忽然想起兒子小時候，當他不小心打破了杯子，或是灑了湯，我最常對他說的是：「沒關係，沒關係。」他長大後告訴我，那時是他感到我很愛他的時候。

在很多時候，愛可以很簡單，愛，是包容。

當我們能擺正自己的能量時，就能接受對方的山河萬里，和不同的選擇。

