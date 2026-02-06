自由電子報
藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．微幸福案內】食欲之冬 邂逅當季美味

2026/02/06 05:30

冬天是魚貝類最肥美的季節。（劉黎兒攝）冬天是魚貝類最肥美的季節。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

日本成語常說「食欲之秋」，但最近也開始說「食欲之冬」。雖然秋天是收穫季節，新米、新蕎麥等最鮮美，但各種魚貝，其實是到了冬天才真的肥美，而且冬天有過年以及為了禦寒儲備能量的藉口，能隨心所欲大吃大喝。日本列島今年一月下旬嚴寒，許多地區生活及行動受限，但居然可享受到許多至今很難吃到的美味，幸福無比！

近年因為暖化導致水溫變化，過去不產河豚的北海道居然天然「真河豚」的漁獲量大增，因此在東京很輕鬆就能吃到河豚全餐。真河豚口感雖不如河豚王的虎河豚，但也貴為河豚女王，肉很甜美且有彈性，我覺得不輸要價好幾倍的虎河豚；虎河豚幾乎都是養殖的，真河豚是天然的，天然河豚的卵巢、肝臟及皮有毒性，不能吃，只吃肉與白子，都有照師傅處理！

天候的變動，改寫了美食地圖。過去我為了吃河豚，去了山口縣伊藤博文核發第一張河豚調理執照的下關春帆樓，那裡也是馬關（下關）條約簽約地。河豚產地十幾年前主要在有激烈海流的山口縣、大分縣等，近年暖化，讓河豚產地不斷北移，連北海道都盛產河豚了！

暖化讓原本在靜岡、神奈川等近海最普通的鰺魚躲到遠海，甚至海面400公尺以下的深處，無法簡單大量捕獲，這類庶民魚逐漸昂貴起來；但原本屬於高級魚的河豚現在卻能低廉吃到，也可說是托暖化之福。

真河豚富含氨基酸，刺身有勁又甘甜，氣味很香濃，不像虎河豚那般淡泊，做炸物或煮火鍋也都非常適合，連吃幾次之後，改變了我對虎河豚的信仰。河豚算是低卡健康的食物，但河豚全餐還是會讓體重大增，幸好河豚只有冬天才能吃，春天一到，河豚要開始產卵會大量攝食，河豚毒素分泌量也達到最高，因此一開春，日本就不吃河豚，尤其天然河豚！

不僅河豚，日本原本就有許多寒魚如鱈魚、鰤魚、比目魚、鰆魚等，或是貝類如牡蠣、北寄貝、象拔蚌、風螺等；外加河豚特性，以及實惠的真河豚登場，讓我這個冬天可以理直氣壯地過個「食欲之冬」。全球暖化問題嚴重，或許現有的魚貝美味很快就會消失了。

