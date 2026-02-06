【自由副刊】張維中／總有夢醒時分

圖◎郭鑒予

◎張維中 圖◎郭鑒予

2025年的夏天，我從東京去了一趟大阪，參觀萬國博覽會──在夢中。

真奇怪。在現實生活中，我壓根兒沒想要去大阪萬博，結果卻在夢中去了。會去的原因只是有認識的人在那裡當志工。那個人是久違的我爸。

我爸告訴我，他會去大阪萬博擔任志工。原本對萬博意興闌珊的我，聽聞以後忽然被激起興趣了。他為什麼想去大阪萬博當志工？真的那麼有趣？我因此忽然滋生想去走走的念頭。不過，我告訴他，我想去，但覺得好麻煩，無論是進出場或各種場館的排隊。更何況還有從東京往返會場的交通，不只麻煩還得花費新幹線車資。

「在指定地點會有接駁小巴。當天，我在車裡等你，你在我們約好的地方等車來。因為不能臨停，所以車到的時候，我會敲窗戶，你看到就趕快上車。」

我爸這麼告訴我，說得很鉅細靡遺。那一刻，我發現好久沒聽到他的鄉音了，忽然感覺既熟悉又陌生。

起初半信半疑的我，最終仍默默答應了他。

當然，在夢裡，我沒意識到我爸其實早就過世多年了。否則，我想我第一句想跟他說的話，不是「既然你去萬博當志工，那我就去萬博看看好了！」這樣的話，而會是：「蛤什麼？！原來你還沒有去投胎啊……」

當天，我抵達了指定地點，準備等我爸和他的接駁小巴出現。可是，我沒料到那地方的人潮實在太多，有許多私家車、公車和遊覽車都在那裡接送旅客，交通紊亂，擠得水泄不通。那一刻，我覺得小巴根本不可能靠近我，更不可能臨停讓我上車。

半晌，我瞥見一輛小巴出現，在遠遠的外線道。透明的車窗內，我看見了我爸。他氣色很好，穿著萬博志工的制服（在夢中連這個細節都不馬虎耶！），與我四目相對。他敲打著窗戶，示意要我上車。可是那裡真的太多來來往往的車了，我過不去，小巴也很難停下來。我爸望著我，指了指前方，意思大概是要我往前走一點，車子開到前面再讓我上車。

然而，我往前跑了一段路以後，卻始終沒看到小巴。我以為小巴會再繞回來，可是直到最後，巴士都沒出現。

最終，我沒能成功上車，也沒有再見到我爸。

等了很久，我決定放棄不等了。應該跟他講一下吧？我拿出iPhone，打算傳個LINE跟他說一聲，可是手機訊號非常微弱，訊息傳不出去。沒關係吧，我想，等一會兒離開人群聚集的地方以後，訊息就會自動重發出去了。

就在這個瞬間，夢中的我，忽地在心中浮現出一句對自己說的話：「等等，他不知道什麼是LINE啊……」

沒錯，他不只不知道什麼是LINE，他甚至沒能趕上擁有智慧型手機的年代。他沒來得及，讓我在他面前炫耀從東京帶回來的科技新產品iPhone，在日本早於台灣開賣的那一年，讓我替他拍幾張照片，甚至輕鬆錄個影留念。因為他在那之前就已經離開了這個世界，一晃眼已經走得很遠，都超過十七年了。

夢醒時分，錯置的時空迅速歸位。我回到現實，沒有因為錯失了那台小巴而感傷，反而覺得欣慰。原來已經過了這麼多年，我們居然還是能夠夢中見。

雖然僅是轉眼瞬間，只能隔著車河遠遠看著他，但是我想他應該過得還不錯吧？至少他敲打玻璃的樣子，看起來超有力道。

每一回夢見我爸，夢醒以後，總有很多想問或想說的事，記著想要下次再問，然而當下一次他毫無預警地又出現在我夢中時，夢中的我，依然沒能夠對他成功發問。

我好奇在另一個世界裡，準備投胎也是要抽號碼牌，像是看萬博那樣必須排上長長的隊伍嗎？有沒有類似迪士尼樂園裡，能夠購買「快速通關」的方式呢？或者投胎其實跟「都更」一樣難？所以你才有空跑去當志工？

此刻累積著多少無法問答的場景，便映照出從前有多少可以問卻選擇沉默的時刻。

喔對了，即使如此，老爸，我還是想跟你說，你住過的這棟公寓，已經確定要都更了。這片土地最早只是一幢平房，後來變成五層樓公寓，誰能想到多年以後，竟會誕生三棟二十八層的高樓呢？真是不可思議吧。再過一、兩年，你留下來的公寓就要被拆除。當這棟老公寓解體之後，我們曾經在同一個空間裡一起生活過的場景，就將正式、完全地消失了。

我知道有著漂泊性格的你，會認為這樣很好，別被眷戀給牽絆住往前的腳步。所以，別擔心，我選擇寫下這些，就是把多愁善感留在夢中，好讓夢以外的我更加俐落。我、老媽還有你其他的孩子們，會繼續過著我們各自想要的生活，當然希望你也是。

啊不對，其實你已經是了。

這一次你跑去大阪萬博當志工，下一次又想嘗試做什麼？●

