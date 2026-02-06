自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】張維中／總有夢醒時分

2026/02/06 05:30

圖◎郭鑒予圖◎郭鑒予

◎張維中 圖◎郭鑒予

2025年的夏天，我從東京去了一趟大阪，參觀萬國博覽會──在夢中。

真奇怪。在現實生活中，我壓根兒沒想要去大阪萬博，結果卻在夢中去了。會去的原因只是有認識的人在那裡當志工。那個人是久違的我爸。

我爸告訴我，他會去大阪萬博擔任志工。原本對萬博意興闌珊的我，聽聞以後忽然被激起興趣了。他為什麼想去大阪萬博當志工？真的那麼有趣？我因此忽然滋生想去走走的念頭。不過，我告訴他，我想去，但覺得好麻煩，無論是進出場或各種場館的排隊。更何況還有從東京往返會場的交通，不只麻煩還得花費新幹線車資。

「在指定地點會有接駁小巴。當天，我在車裡等你，你在我們約好的地方等車來。因為不能臨停，所以車到的時候，我會敲窗戶，你看到就趕快上車。」

我爸這麼告訴我，說得很鉅細靡遺。那一刻，我發現好久沒聽到他的鄉音了，忽然感覺既熟悉又陌生。

起初半信半疑的我，最終仍默默答應了他。

當然，在夢裡，我沒意識到我爸其實早就過世多年了。否則，我想我第一句想跟他說的話，不是「既然你去萬博當志工，那我就去萬博看看好了！」這樣的話，而會是：「蛤什麼？！原來你還沒有去投胎啊……」

當天，我抵達了指定地點，準備等我爸和他的接駁小巴出現。可是，我沒料到那地方的人潮實在太多，有許多私家車、公車和遊覽車都在那裡接送旅客，交通紊亂，擠得水泄不通。那一刻，我覺得小巴根本不可能靠近我，更不可能臨停讓我上車。

半晌，我瞥見一輛小巴出現，在遠遠的外線道。透明的車窗內，我看見了我爸。他氣色很好，穿著萬博志工的制服（在夢中連這個細節都不馬虎耶！），與我四目相對。他敲打著窗戶，示意要我上車。可是那裡真的太多來來往往的車了，我過不去，小巴也很難停下來。我爸望著我，指了指前方，意思大概是要我往前走一點，車子開到前面再讓我上車。

然而，我往前跑了一段路以後，卻始終沒看到小巴。我以為小巴會再繞回來，可是直到最後，巴士都沒出現。

最終，我沒能成功上車，也沒有再見到我爸。

等了很久，我決定放棄不等了。應該跟他講一下吧？我拿出iPhone，打算傳個LINE跟他說一聲，可是手機訊號非常微弱，訊息傳不出去。沒關係吧，我想，等一會兒離開人群聚集的地方以後，訊息就會自動重發出去了。

就在這個瞬間，夢中的我，忽地在心中浮現出一句對自己說的話：「等等，他不知道什麼是LINE啊……」

沒錯，他不只不知道什麼是LINE，他甚至沒能趕上擁有智慧型手機的年代。他沒來得及，讓我在他面前炫耀從東京帶回來的科技新產品iPhone，在日本早於台灣開賣的那一年，讓我替他拍幾張照片，甚至輕鬆錄個影留念。因為他在那之前就已經離開了這個世界，一晃眼已經走得很遠，都超過十七年了。

夢醒時分，錯置的時空迅速歸位。我回到現實，沒有因為錯失了那台小巴而感傷，反而覺得欣慰。原來已經過了這麼多年，我們居然還是能夠夢中見。

雖然僅是轉眼瞬間，只能隔著車河遠遠看著他，但是我想他應該過得還不錯吧？至少他敲打玻璃的樣子，看起來超有力道。

每一回夢見我爸，夢醒以後，總有很多想問或想說的事，記著想要下次再問，然而當下一次他毫無預警地又出現在我夢中時，夢中的我，依然沒能夠對他成功發問。

我好奇在另一個世界裡，準備投胎也是要抽號碼牌，像是看萬博那樣必須排上長長的隊伍嗎？有沒有類似迪士尼樂園裡，能夠購買「快速通關」的方式呢？或者投胎其實跟「都更」一樣難？所以你才有空跑去當志工？

此刻累積著多少無法問答的場景，便映照出從前有多少可以問卻選擇沉默的時刻。

喔對了，即使如此，老爸，我還是想跟你說，你住過的這棟公寓，已經確定要都更了。這片土地最早只是一幢平房，後來變成五層樓公寓，誰能想到多年以後，竟會誕生三棟二十八層的高樓呢？真是不可思議吧。再過一、兩年，你留下來的公寓就要被拆除。當這棟老公寓解體之後，我們曾經在同一個空間裡一起生活過的場景，就將正式、完全地消失了。

我知道有著漂泊性格的你，會認為這樣很好，別被眷戀給牽絆住往前的腳步。所以，別擔心，我選擇寫下這些，就是把多愁善感留在夢中，好讓夢以外的我更加俐落。我、老媽還有你其他的孩子們，會繼續過著我們各自想要的生活，當然希望你也是。

啊不對，其實你已經是了。

這一次你跑去大阪萬博當志工，下一次又想嘗試做什麼？●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應