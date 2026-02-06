【自由副刊】郝妮爾／痛的階級遊戲

◎郝妮爾

◎郝妮爾

我常想，人對痛的思考，是有階級之分的，隨著疼痛的部位，會讓你看起來更高級或者低賤。例如偏頭痛，聽起來非常優雅，大概是西施也痛過；相反的，則如腳氣。

我那送瓦斯的父親，尚未退休時，每個冬日都被宜蘭的雨季折磨到雙腳發臭，回到家把襪子脫下來的時候──那是真正的皮開肉綻，且氣味濃烈，母親需準備一盆浸泡中藥的熱水，予他減緩疼痛，才不至於難受到睡不著，但終究無法真正根治他的腳底，因此父親後來走路蹣跚，乃因龜裂的傷口，使其每回腳踏實地，都彷彿經歷再次撕裂。但他不會說，他願意說的是肌肉拉傷之屬，是長年勞動所積累的傷害，所以步伐不穩，大家才會欣然表示同理與同情。

我能理解他，得是更久以後的事情。

產後幾年，因孕期擠出的痔瘡反覆重現折磨我。某年夏天再忍無可忍，決定動一場小手術，得向工作場所告假幾日。

「動什麼手術，不會是痔瘡吧？」A當時笑著說。

「她看起來哪是會得痔瘡的人。」P像是很體貼似地回話。

我思考了五秒，才跟著笑，搖頭說不是啊，當然不是。

記得手術當日，我自麻醉中轉醒，護理師把切除的肉瘤放在我正前方。我第一直覺是疑惑，這麼小的東西竟然痛了我這麼久？再覺得自己幹了件好事，終於下定決心一刀兩斷，驕傲得要命。

然而，那幾日出門，因為術後修復的痛意難忍，走起路來歪七扭八，我盡可能撐著，不露出破綻，準備路上若有人問起，便要笑著說：「沒事的，我只是肌肉拉傷。」●

