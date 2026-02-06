【自由副刊】許翠庭／論屁股

◎許翠庭

在所有人體部位中，屁股是最色的了。

以生殖器官來說，生殖器官很色，這個不用說就能自然聯想。乳房雖然不能直接用於交配，但大部分國家露奶都是妨礙風化，所以乳房很色也沒什麼異議。但屁股就不一樣了。假如洗澡時門突然打開，許多人的反應都是轉過身──寧可被看到屁股，也不要被看到生殖器官或乳房。色氣的身體部位中，屁股是離神聖最遠的。遮掩屁股不只是為了隔絕性欲，更是為了「遮羞」。屁股是很滑稽、很難堪的部位。露乳溝很色，但是不好笑，而屁股則是只要露出就必定被嘲笑。屁股的羞恥可以獨立於色情之外，是最純粹的羞恥。這種特性使得屁股成了遺世獨立的存在。

屁股的羞恥是純粹的，但屁眼就不是了。做為一個性交的可能通道，不像子宮是個死巷，屁眼可以貫穿人體，使人體在拓樸學上等同於一條橡皮筋或一根水管，而且還是逆向行駛，多了一份叛逆的況味。由於兩瓣屁股的保護，必須要扒開股溝，才能看見屁股的靈魂之窗。扒開屁股的過程中，兩瓣屁股可以一手一個，「瓣」這個數量詞賦予了具象的概念。而股溝則像甜甜圈的洞一樣，本身並不存在，卻因屁股的結構而圓滿。從屁股瓣，到股溝，到屁眼，這倒吃甘蔗的過程，是在時間中演示的色情，不是一根屌照即可表達的。

由此可知，屁股不只是一個部位，而是一整個存在於時間與空間中的結構與過程。屁股永遠是進行式，一為全，全為一，如同陰陽太極宇宙真理。●

