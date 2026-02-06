自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】許翠庭／論屁股

2026/02/06 05:30

◎許翠庭◎許翠庭

◎許翠庭

在所有人體部位中，屁股是最色的了。

以生殖器官來說，生殖器官很色，這個不用說就能自然聯想。乳房雖然不能直接用於交配，但大部分國家露奶都是妨礙風化，所以乳房很色也沒什麼異議。但屁股就不一樣了。假如洗澡時門突然打開，許多人的反應都是轉過身──寧可被看到屁股，也不要被看到生殖器官或乳房。色氣的身體部位中，屁股是離神聖最遠的。遮掩屁股不只是為了隔絕性欲，更是為了「遮羞」。屁股是很滑稽、很難堪的部位。露乳溝很色，但是不好笑，而屁股則是只要露出就必定被嘲笑。屁股的羞恥可以獨立於色情之外，是最純粹的羞恥。這種特性使得屁股成了遺世獨立的存在。

屁股的羞恥是純粹的，但屁眼就不是了。做為一個性交的可能通道，不像子宮是個死巷，屁眼可以貫穿人體，使人體在拓樸學上等同於一條橡皮筋或一根水管，而且還是逆向行駛，多了一份叛逆的況味。由於兩瓣屁股的保護，必須要扒開股溝，才能看見屁股的靈魂之窗。扒開屁股的過程中，兩瓣屁股可以一手一個，「瓣」這個數量詞賦予了具象的概念。而股溝則像甜甜圈的洞一樣，本身並不存在，卻因屁股的結構而圓滿。從屁股瓣，到股溝，到屁眼，這倒吃甘蔗的過程，是在時間中演示的色情，不是一根屌照即可表達的。

由此可知，屁股不只是一個部位，而是一整個存在於時間與空間中的結構與過程。屁股永遠是進行式，一為全，全為一，如同陰陽太極宇宙真理。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應