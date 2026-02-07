【家庭plus．駿馬奔騰好運來8-1】蔬食年菜 迎新春

文、食譜示範／林勃攸、高鈴蘭、彭惠婧 攝影／璞真奕睿影像

近年來，響應環保無害的健康飲食，愈來愈多人開始嘗試素食。然而，如何用蔬菜和素肉烹調出美味又豐盛的佳肴，跳脫一成不變的單調菜色？

將素肉和綠色或黃色、紅色蔬菜巧妙搭配，不僅視覺上讓人食指大動，吃到嘴裡也是讓人一口接一口。

招待親朋好友到家裡作客時，更可以準備幾道「輕宴客菜」，少油、少鹽，降低腎臟負擔，兼顧味蕾享受，讓味覺來場素食饗宴。

素食與非素食者都需要，讓每天的餐桌多一道素菜或素湯，菜色更豐盛，營養更均衡。過年來個素宴，更能招來好運。

清蒸鮑魚菇

材料：

鮑魚菇450公克、薑1小段、芹菜1株、香菜少許、紅蘿蔔少許、太白粉1小匙、鹽1匙、高湯粉1小匙、香油少許

做法：

1.鮑魚菇洗淨，在表面切斜紋，注意不要切斷，如果鮑魚菇太大可切成兩半。芹菜切段，用刀背壓扁後再切細絲，薑和紅蘿蔔切絲。

2.將鮑魚菇放在蒸盤上，撒少許鹽拌一拌，放3片薑，然後放進電鍋蒸熟（外鍋放半杯水）。

3.蒸熟後將鮑魚菇從電鍋中取出，將蒸出來的水分倒入炒菜鍋中，加入一半的芹菜絲（留下一半等盛盤後用）、紅蘿蔔絲和薑絲，煮開後，加鹽、高湯粉和太白粉水勾芡。

4.將鮑魚菇排在盤子上，淋上醬汁後，上面再撒些香菜和生的芹菜絲，淋少許香油。

白果筍丁

材料：

白果（真空包裝）100公克、玉米筍100公克、草菇100公克、紅蘿蔔1小段、豆莢50公克、水1杯、太白粉少許、鹽1小匙、高湯粉少許、香油少許

做法：

1.玉米筍洗淨，斜切小段。紅蘿蔔削皮洗淨，也切成和玉米筍相同大小的斜丁。

2.鍋子煮水，水煮沸後將紅蘿蔔丁和玉米筍丁先放入沸水中燙到7分熟，撈出瀝乾水分，接著再將草菇放入沸水中燙熟，燙熟後撈出瀝乾。

3.熱鍋，倒入適量的油，將材料一併倒入鍋拌炒一會兒，加1杯水，鹽1小匙、高湯粉適量，淋太白粉水勾芡。起鍋前淋少許香油，即可盛盤。

豆腐藏珍

材料：

嫩豆腐2盒、素火腿70公克、髮菜3公克、高湯粉1小匙、水半杯、香油少許、太白粉少許

做法：

1.嫩豆腐，放在盤子上切成4塊，中間挖出一個圓形備用。髮菜泡水，素火腿切成碎末。

2.將素火腿末放在豆腐的圓洞中，上面再擺1小撮髮菜，髮菜上面再撒少許太白粉。

3.將豆腐放入電鍋蒸熟（或隔水蒸熟），蒸熟後取出。高湯粉加半杯水煮沸，煮沸後加太白粉勾芡，淋在豆腐上，然後淋少許香油即可。

焗烤蘑菇盅

材料：

玉米筍1盒、蘑菇1盒、沙拉醬適量、胡椒粉適量、奶油適量、比薩用起司適量、美乃滋適量、洋香菜葉（市售）適量、鋁箔塔模8個

做法：

1.玉米筍洗淨切小段，蘑菇洗淨，切掉少許蒂頭，用沸水汆燙，撈出備用。洋香菜葉泡水10分鐘後，摘下葉子切碎備用。

2.玉米筍放在鋁箔塔模底部，再放入蘑菇和切碎的洋香菜葉末，上面再放一小撮奶油，撒上胡椒粉，擠上沙拉醬，最上面再撒比薩用起司。烤箱以上下火200度預熱5分鐘，將蘑菇放入烤箱，烤到起司融化且呈黃褐色即可。最後擠上適量美乃滋，撒上洋香菜葉。

生菜香包飯

材料：

西生菜6～8片、乾香菇5朵、素火腿200公克、炸芋頭100公克、四季豆100公克、紅蘿蔔少許、素肉鬆適量、白飯2碗、鹽、味素、胡椒粉適量

做法：

1.西生菜在芯的四周斜切4刀，小心取下葉片，葉片盡量保持完整，用水洗凈後充分瀝乾水分。

2.將洗凈後的菜葉剪成巴掌大的圓形碗狀備用。

3.乾香菇泡軟，四季豆去頭尾後洗凈。乾香菇、素火腿、芋頭及四季豆都切小丁。

4.熱鍋，倒進適量的油，先爆香菇丁和素火腿丁後，再放入芋頭丁、四季豆丁，拌炒1～2分鐘。

5.放入白飯，邊炒邊將白飯炒鬆，餡料和白飯要完全拌勻，然後加鹽、味素和胡椒粉，就可起鍋。最後將炒飯盛入西生菜葉中，一盅一盅擺放在盤子上面，然後在每一盅炒飯上撒少許素肉鬆，即可上桌。

