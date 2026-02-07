自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．駿馬奔騰好運來8-1】蔬食年菜 迎新春

2026/02/07 05:30

文、食譜示範／林勃攸、高鈴蘭、彭惠婧 攝影／璞真奕睿影像

近年來，響應環保無害的健康飲食，愈來愈多人開始嘗試素食。然而，如何用蔬菜和素肉烹調出美味又豐盛的佳肴，跳脫一成不變的單調菜色？

將素肉和綠色或黃色、紅色蔬菜巧妙搭配，不僅視覺上讓人食指大動，吃到嘴裡也是讓人一口接一口。

招待親朋好友到家裡作客時，更可以準備幾道「輕宴客菜」，少油、少鹽，降低腎臟負擔，兼顧味蕾享受，讓味覺來場素食饗宴。

素食與非素食者都需要，讓每天的餐桌多一道素菜或素湯，菜色更豐盛，營養更均衡。過年來個素宴，更能招來好運。

清蒸鮑魚菇清蒸鮑魚菇

清蒸鮑魚菇

材料：

鮑魚菇450公克、薑1小段、芹菜1株、香菜少許、紅蘿蔔少許、太白粉1小匙、鹽1匙、高湯粉1小匙、香油少許

做法：

1.鮑魚菇洗淨，在表面切斜紋，注意不要切斷，如果鮑魚菇太大可切成兩半。芹菜切段，用刀背壓扁後再切細絲，薑和紅蘿蔔切絲。

2.將鮑魚菇放在蒸盤上，撒少許鹽拌一拌，放3片薑，然後放進電鍋蒸熟（外鍋放半杯水）。

3.蒸熟後將鮑魚菇從電鍋中取出，將蒸出來的水分倒入炒菜鍋中，加入一半的芹菜絲（留下一半等盛盤後用）、紅蘿蔔絲和薑絲，煮開後，加鹽、高湯粉和太白粉水勾芡。

4.將鮑魚菇排在盤子上，淋上醬汁後，上面再撒些香菜和生的芹菜絲，淋少許香油。

白果筍丁白果筍丁

白果筍丁

材料：

白果（真空包裝）100公克、玉米筍100公克、草菇100公克、紅蘿蔔1小段、豆莢50公克、水1杯、太白粉少許、鹽1小匙、高湯粉少許、香油少許

做法：

1.玉米筍洗淨，斜切小段。紅蘿蔔削皮洗淨，也切成和玉米筍相同大小的斜丁。

2.鍋子煮水，水煮沸後將紅蘿蔔丁和玉米筍丁先放入沸水中燙到7分熟，撈出瀝乾水分，接著再將草菇放入沸水中燙熟，燙熟後撈出瀝乾。

3.熱鍋，倒入適量的油，將材料一併倒入鍋拌炒一會兒，加1杯水，鹽1小匙、高湯粉適量，淋太白粉水勾芡。起鍋前淋少許香油，即可盛盤。

豆腐藏珍豆腐藏珍

豆腐藏珍

材料：

嫩豆腐2盒、素火腿70公克、髮菜3公克、高湯粉1小匙、水半杯、香油少許、太白粉少許

做法：

1.嫩豆腐，放在盤子上切成4塊，中間挖出一個圓形備用。髮菜泡水，素火腿切成碎末。

2.將素火腿末放在豆腐的圓洞中，上面再擺1小撮髮菜，髮菜上面再撒少許太白粉。

3.將豆腐放入電鍋蒸熟（或隔水蒸熟），蒸熟後取出。高湯粉加半杯水煮沸，煮沸後加太白粉勾芡，淋在豆腐上，然後淋少許香油即可。

焗烤蘑菇盅焗烤蘑菇盅

焗烤蘑菇盅

材料：

玉米筍1盒、蘑菇1盒、沙拉醬適量、胡椒粉適量、奶油適量、比薩用起司適量、美乃滋適量、洋香菜葉（市售）適量、鋁箔塔模8個

做法：

1.玉米筍洗淨切小段，蘑菇洗淨，切掉少許蒂頭，用沸水汆燙，撈出備用。洋香菜葉泡水10分鐘後，摘下葉子切碎備用。

2.玉米筍放在鋁箔塔模底部，再放入蘑菇和切碎的洋香菜葉末，上面再放一小撮奶油，撒上胡椒粉，擠上沙拉醬，最上面再撒比薩用起司。烤箱以上下火200度預熱5分鐘，將蘑菇放入烤箱，烤到起司融化且呈黃褐色即可。最後擠上適量美乃滋，撒上洋香菜葉。

生菜香包飯生菜香包飯

生菜香包飯

材料：

西生菜6～8片、乾香菇5朵、素火腿200公克、炸芋頭100公克、四季豆100公克、紅蘿蔔少許、素肉鬆適量、白飯2碗、鹽、味素、胡椒粉適量

做法：

1.西生菜在芯的四周斜切4刀，小心取下葉片，葉片盡量保持完整，用水洗凈後充分瀝乾水分。

2.將洗凈後的菜葉剪成巴掌大的圓形碗狀備用。

3.乾香菇泡軟，四季豆去頭尾後洗凈。乾香菇、素火腿、芋頭及四季豆都切小丁。

4.熱鍋，倒進適量的油，先爆香菇丁和素火腿丁後，再放入芋頭丁、四季豆丁，拌炒1～2分鐘。

5.放入白飯，邊炒邊將白飯炒鬆，餡料和白飯要完全拌勻，然後加鹽、味素和胡椒粉，就可起鍋。最後將炒飯盛入西生菜葉中，一盅一盅擺放在盤子上面，然後在每一盅炒飯上撒少許素肉鬆，即可上桌。

《素菜素湯：樸實家常×歡喜宴客》《素菜素湯：樸實家常×歡喜宴客》

（圖片提供／《素菜素湯：樸實家常×歡喜宴客》瑞昇文化）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應