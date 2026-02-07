【藝術文化】聚焦台北國際書展國際交流面 探討台灣文學轉譯 行銷全球

台文館主辦「台灣文學的過境與轉譯」，邀請美國翻譯協會董事委員Jenna Tang（左起）、台語作家Naomi Sím、獨立出版人WillBuckingham、編輯Jeff Miller、韓國譯者金泰成及郭姵妤座談。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕2026年台北國際書展第4日，國際交流活動密集展開，台灣文學如何被翻譯、被理解並走向世界，亦成為今年書展的觀察焦點之一。

李喬《寒夜三部曲》英文全譯本正式亮相。（記者董柏廷攝）

由客家委員會與書林出版合作完成的《寒夜三部曲》英文全譯本，歷時3年完成，完整呈現《寒夜》、《荒村》、《孤燈》3部作品，讓英文讀者首度得以閱讀這部橫跨3代、描繪日治時期至戰爭年代台灣社會變動，深刻刻畫台灣近代土地與人性掙扎的大河小說。該書由資深譯者Jim Weldon與Michael Nakhiengchanh主譯，並邀請學者參與導論與審校，補足過去僅有節譯本流通的缺憾。昨（6）日李喬文學協會理事暨知名作家劉慧真、書林出版公司總經理蘇欣以及英文譯本總編輯Ian Maxwell在客家館舉行座談會，劉慧真首先介紹李喬作品在台灣文學史上的重要性，Ian Maxwell接著分享如何透過翻譯，還原李喬筆下豐富的人物群像與情感語境，以及跨語言轉譯的實務經驗與文學史意義，回應國際讀者理解台灣歷史與文化脈絡的想像。

「李喬《寒夜三部曲》英文全譯本翻譯與國際推廣」座談會由劉慧真（左起）、Ian Maxwell以及蘇欣等人分享翻譯過程。（記者董柏廷攝）

翻譯的討論亦延伸至書展多場講座。由國立台灣文學館主辦的「台灣文學的過境與轉譯」座談中，來自英國、美國、韓國與台灣的作家、編輯與譯者，從祖傳語言、獨立出版與市場實務出發，討論語言如何成為文化移動的媒介，並強調翻譯已不只是文字對應，而需在歷史、社會與讀者理解之間取得平衡，讓作品在跨文化流通中保有其複雜性。韓國譯者金泰成指出，小說能透過具體情節讓讀者深層理解台灣社會，如他翻譯的《鬼地方》，在韓國已累計銷量達3萬冊；作家Naomi Sím與Will Buckingham也分享台語、蓋爾語等祖傳語言，在多語並存環境中的對話可能。

此外，文策院今年策畫的國際買家團亦展現強勁動能，邀請來自歐、美、亞20國共30位重量級出版買家來台，4天內進行約500場洽商會議。文策院董事長王時思表示，策略上強調「找對的人」，將書賣給具備操作經驗的出版人，以提升後續口碑，如台灣小說《進烤箱的好日子》已成功售出西、法、義、荷等多國版權，各國編輯一致認為，該作結合鮮明的台灣元素與普世性的生命主題，使其在國際市場脫穎而出。

