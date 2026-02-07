自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】聚焦台北國際書展國際交流面 探討台灣文學轉譯 行銷全球

2026/02/07 05:30

台文館主辦「台灣文學的過境與轉譯」，邀請美國翻譯協會董事委員Jenna Tang（左起）、台語作家Naomi Sím、獨立出版人WillBuckingham、編輯Jeff Miller、韓國譯者金泰成及郭姵妤座談。（記者董柏廷攝）台文館主辦「台灣文學的過境與轉譯」，邀請美國翻譯協會董事委員Jenna Tang（左起）、台語作家Naomi Sím、獨立出版人WillBuckingham、編輯Jeff Miller、韓國譯者金泰成及郭姵妤座談。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕2026年台北國際書展第4日，國際交流活動密集展開，台灣文學如何被翻譯、被理解並走向世界，亦成為今年書展的觀察焦點之一。

李喬《寒夜三部曲》英文全譯本正式亮相。（記者董柏廷攝）李喬《寒夜三部曲》英文全譯本正式亮相。（記者董柏廷攝）

由客家委員會與書林出版合作完成的《寒夜三部曲》英文全譯本，歷時3年完成，完整呈現《寒夜》、《荒村》、《孤燈》3部作品，讓英文讀者首度得以閱讀這部橫跨3代、描繪日治時期至戰爭年代台灣社會變動，深刻刻畫台灣近代土地與人性掙扎的大河小說。該書由資深譯者Jim Weldon與Michael Nakhiengchanh主譯，並邀請學者參與導論與審校，補足過去僅有節譯本流通的缺憾。昨（6）日李喬文學協會理事暨知名作家劉慧真、書林出版公司總經理蘇欣以及英文譯本總編輯Ian Maxwell在客家館舉行座談會，劉慧真首先介紹李喬作品在台灣文學史上的重要性，Ian Maxwell接著分享如何透過翻譯，還原李喬筆下豐富的人物群像與情感語境，以及跨語言轉譯的實務經驗與文學史意義，回應國際讀者理解台灣歷史與文化脈絡的想像。

「李喬《寒夜三部曲》英文全譯本翻譯與國際推廣」座談會由劉慧真（左起）、Ian Maxwell以及蘇欣等人分享翻譯過程。（記者董柏廷攝）「李喬《寒夜三部曲》英文全譯本翻譯與國際推廣」座談會由劉慧真（左起）、Ian Maxwell以及蘇欣等人分享翻譯過程。（記者董柏廷攝）

翻譯的討論亦延伸至書展多場講座。由國立台灣文學館主辦的「台灣文學的過境與轉譯」座談中，來自英國、美國、韓國與台灣的作家、編輯與譯者，從祖傳語言、獨立出版與市場實務出發，討論語言如何成為文化移動的媒介，並強調翻譯已不只是文字對應，而需在歷史、社會與讀者理解之間取得平衡，讓作品在跨文化流通中保有其複雜性。韓國譯者金泰成指出，小說能透過具體情節讓讀者深層理解台灣社會，如他翻譯的《鬼地方》，在韓國已累計銷量達3萬冊；作家Naomi Sím與Will Buckingham也分享台語、蓋爾語等祖傳語言，在多語並存環境中的對話可能。

此外，文策院今年策畫的國際買家團亦展現強勁動能，邀請來自歐、美、亞20國共30位重量級出版買家來台，4天內進行約500場洽商會議。文策院董事長王時思表示，策略上強調「找對的人」，將書賣給具備操作經驗的出版人，以提升後續口碑，如台灣小說《進烤箱的好日子》已成功售出西、法、義、荷等多國版權，各國編輯一致認為，該作結合鮮明的台灣元素與普世性的生命主題，使其在國際市場脫穎而出。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應