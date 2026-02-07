【藝術文化】哈瑪星鐵道上的美食對決特展 品味旅途中的飲食文化

台鐵新營站便當外盒印版。（高史博提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市立歷史博物館攜手國家鐵道博物館籌備處，即日起在哈瑪星台灣鐵道館推出「鐵道上的美食對決特展」，以源自東西方各具特色的鐵道美食「對決」為主軸，回顧百年來鐵路美食如何形塑旅途中的飲食記憶與文化風景。

《鐵道上的美食對決》於哈瑪星鐵道館開展。（高史博提供）

高史博館長李文環說，鐵路帶來空間革命，本展呈現鐵路移動中，滿足旅人需求的飲食文化，以奢華餐車與平價便當對決的畫面感，展現鐵道文化的不同魅力。

特展分為3大單元，循序鋪陳鐵道美食的歷史。第1單元聚焦「奢華餐車」，從19世紀歐美餐車，延伸至台灣日治時期、戰後觀光號餐車的全盛時期，再到近年觀光列車的感官升級體驗，呈現餐車在地化的脈絡。第2單元以「平價便當」為主角，述說台灣鐵路便當發展的歷程，經典排骨便當的演變、各地車站便當的特色，以及近年台日鐵路便當節，搭配鐵路月台的展示場景，讓觀眾彷彿走入過往候車時光。第3單元邀請觀眾選擇喜歡的美食風格，透過互動體驗設計，親手搭配出心儀的鐵路滋味。

特展另匯集觀光號車輛形式圖、歷代餐車菜單、鐵路便當盒及模型等實體文物，同時展出多幅月台販售便當的老照片、現場叫賣聲等珍貴影音紀錄。

此外，高史博和台鐵聯名合作，即日起至13日，在高雄、新左營、台南等車站，推出期間限定「藜饗鐵道海陸便當」，每日限量60份，由烤雞腿排、炸花枝排組成的豪華雙主菜，讓記憶跟著香氣一起回到旅途之中。

