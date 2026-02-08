【藝術文化】國美館虹霓色彩樂詩開展 回顧廖繼春的藝術世界

北美館出借館藏廖繼春經典代表作〈有香蕉樹的院子〉等，觀眾得以感受其奔放的色彩魅力。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台中報導〕國立台灣美術館主辦、台北市立美術館協辦的「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」回顧展，昨（7）日正式開幕。文化部政務次長李靜慧、國美館長陳貺怡、台北市立美術館長駱麗真及藝術家廖繼春家屬代表皆出席。展覽完整梳理廖繼春自1902至1976年的藝術生涯，透過百餘件作品與珍貴文獻，全面展現他在台灣現代繪畫史中的崇高地位，即日起在國美館101展覽室展至5月10日。

李靜慧致詞時表示，廖繼春不僅用鮮明而自由的色彩開拓現代繪畫視野，更在艱困年代用極大毅力創作，形塑台灣土地記憶。陳貺怡亦指出，展覽籌備2年，由於廖繼春作品深受藏家歡迎，在風格考證與作品流向確認上花費諸多苦心。今年適逢藝廖繼春逝世50週年，希望透過這場回顧展，深入探討廖繼春透過藝術對生命與靈魂的探問。

本展共匯集128件作品，涵蓋油畫、水彩、素描及粉蠟筆速寫等多元媒材，分為「光影躍動」、「線彩輝映」、「統合超越」及「歲月足跡」4大主題。國美館表示，廖繼春作品深受收藏界重視，部分藏品長期未公開，獲得多家公私立美術館及私人藏家的支持才得以順利成展。北美館亦出借35件典藏品，其中包括廖繼春1928年入選日本帝國美術展覽會的代表作〈有香蕉樹的院子〉。

本展亦首度公開多項廖繼春的生活物件，如畫家使用過的相機、書信、親手繪製贈予愛女的絹布包，物件與畫作相互映照，讓觀眾能更立體地理解藝術家的創作思考與生活軌跡。廖繼春在台灣藝術史上不僅以明亮奔放的色彩聞名，更在戰後政治壓抑的年代，以自由的藝術思想支持學生成立「五月畫會」，推動台灣現代藝術發展。

