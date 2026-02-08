【家庭plus．駿馬奔騰好運來8-2】帶長輩出國 盡興歸來

圖／陳佳蕙

不少人利用年假帶著全家出去玩，若有長輩同行，注意一些細節，才能玩得更開心……

圖／陳佳蕙

〈考量體力〉節奏放慢 重質不重量

文／陳亮橘（高雄市）

工作的第二年，我曾帶著媽媽到京都自助旅行。我覺得京都的風景與文化很迷人，想跟她共享我走過的美好之地，然而當時的我沒考慮到帶長輩出國，需要周全的準備與同理，畢竟世代不同，需要更細緻體察他們未說出口的需要與想法。

在行程安排上，我沒特別去考量媽媽的體力狀況，平日看她滿健康的，也常常跟朋友國內一日遊，就很天真認定媽媽好不容易來到京都，一定要踏遍京都重要的知名景點。因此行程安排很緊湊，再加上是自助旅行，景點間、去車站搭車或回住宿點都需要走路的。媽媽從未說喊累，毫無怨言跟著我走。只是下午回旅館後，她說要留在旅館休息，不出去吃晚餐，要我幫她外帶。晚上我發現她睡得好沉，早上也都我叫她才醒來。現在回想，她應該累癱了，但為了成全我的孝心都忍著，而我也沒能細心觀察、適時調整節奏，減低她的體力負荷。

有了這次經驗，我學習到帶長輩出國，節奏要放慢，重質不重量，重視互動陪伴勝過景點數量，讓長輩以舒適喜歡的方式進行，共享旅程中的美好。

〈安全第一〉隨侍在旁 以防走失

文／艾利克（新北市）

帶長輩出遊時，多數人往往將重心放在行程、飲食或住宿安排上，但我認為更重要的其實是長輩的安全。旅途中須時時留意長輩的行蹤，否則一不注意，就可能發生走失的情況。

之前家族旅遊前往香港時，其中一位長輩特別喜歡四處閒逛、購物，常常「不小心」脫離隊伍。因此，她的兒女幾乎全程都得注意她的動向，避免她被路邊或店家的事物吸引而與大家走散。

後來，在一間大型購物中心，大家決定分開行動。該位長輩的兒子請女友暫時照看長輩，女友答應並陪著長輩逛了一會兒後，便請長輩先在某間店裡等10分鐘，自己去買點食物。沒想到回來後，長輩早已不在原本的店家，只好立刻聯繫大家，在商場焦急地四處尋找，所幸在另一間服飾店找到了她。

從此事可以發現，有些長輩其實和幼童相似，需隨時留意與陪伴，才能避免走失。旅遊時真正最不能忽視的，仍是安全問題。

〈事前溝通〉行前說明 飲食多配合

文／海旻（桃園市）

在孩子念國小的時候，我們曾經試著帶公婆出國去玩，那次選定的國家是新加坡，為了方便，我們跟團出遊，原本以為會是一趟很棒的旅程，結果卻是災難收場。

首先，我們沒有問過公婆的意見，就擅自主張一起參團旅遊。公婆去過東南亞不少國家，雖然沒有去過新加坡，卻打從心底認定都是一樣的，沒什麼稀奇。但因為不忍拂了我們的心意，所以勉強同行，結果是一路抱怨一路念，搞壞了大家的遊興。

再來是飲食的不適應，酸辣口感讓他們對東南亞的食物敬而遠之，聽說他們之前都會硬拗領隊帶去中餐館吃飯，完全不願委屈自己吃不習慣的食物。這點可真是讓老公崩潰，氣得說再也不跟他們出遊了。

綜合以上的經驗，我覺得帶長輩出國旅遊，事前溝通是一定要的，旅遊的地點、飲食、氣候，甚至該注意的禁忌與風俗民情都應該一一解說清楚，確定長輩同行的意願，再來安排行程。否則一片好意卻因為溝通不良，全都亂了套，沒能放鬆紓壓盡情玩樂，反而增加壓力，玩得一點也開心不起來！

〈忍不得也〉找好廁所 才能安心

文／江宜貞（新北市）

帶長輩出國旅行，才發現一些小事真的決定整趟心情。最明顯的，就是廁所。說真的，廁所先找好，有廁所，心就安一半。

長輩不是一直想上，而是心裡先打個底。如果突然需要上廁所，卻不知道在哪，怕麻煩大家。走在景點、風景區裡，有時候廁所標示不明顯，或者離得遠，他們就會默默放慢腳步，表情緊繃。

所以我們養成習慣：一到景點，就先看一下洗手間在哪裡，把路線記在心裡。知道哪裡可以上，走路就放心多了，拍照也能專心笑，不用心裡老掛念著「萬一找不到怎麼辦」。

最明顯的是，一旦知道有地方可以用，聊天就多了，拍照也願意配合，整個旅行氣氛都輕鬆起來。後來才懂，帶長輩出國，其實最重要的不是攻略，而是讓他們在陌生環境裡，也能感到安心的小細節。廁所這件生活小事，看似瑣碎，卻決定了整趟旅行，是緊張還是輕鬆。

