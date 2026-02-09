【藝術文化】台北國際書展閉幕總計58萬參觀人次 讀字公民蟬聯最佳展位

捷克經濟文化辦事處代表史坦格說明接手主題國的期待。 （記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕為期6天的「2026台北國際書展」昨（8）日閉幕，依慣例宣布並頒發最佳展位設計獎，把遊覽車開進書展現場的「讀字公民」毫無懸念再度蟬聯金獎；同場還有主題國交接，先由泰國與文化部交換禮物，再由捷克說明接手主題國的計畫。有趣的是，國內政要接力公布購書清單竟成外國媒體關注與好奇的焦點，而捷克經濟文化辦事處代表史坦格以「閨密」形容台灣與捷克間的友好關係，也讓人好奇明年主題國的內容。

文化部長李遠（左）頒發大型展位最佳設計金獎給獨立出版聯盟、台灣獨立書店文化協會、台灣勞工陣線協會組成的「讀字公民」團隊。（記者凌美雪攝）

承辦台北國際書展的台北書展基金會董事長郝明義開心地發表各項數據，包括本屆書展共有29國、509家國內外出版社參展、1,467名國內外作家參與，辦理1,301場閱讀推廣活動、1,853場版權會議，總計吸引58萬人次參觀，比去年高，文化部也補助50所學校、共1,076個偏鄉學生參與書展。

郝明義說，今年明顯感覺人氣、買氣都增加，這要歸功於文化部平日門票全額抵用金及文化幣的政策支持。而讓最多國外媒體讚嘆的是，台灣包含總統、行政院長等政府官員，不僅參觀書展還公布書單。此外，台北國際書展兼具專業版權交易並面向大眾消費，兩者竟能結合得如此完美，也令外媒好奇。

對此，文化部長李遠致詞時給了答案：台灣的書展最特別也引起國際關注的傳統，就是「總統、行政院長一定會來」，今年則包含副總統、行政院副院長、前行政院長及外交部等多個部會首長也都親自逛展買書，這代表在政府政策導引下，「我們很努力地想成為一個文化大國」，期盼藉由書展進行文化外交。李遠也承諾，將來還是會「一起與各國手牽手享受文化」。

泰國商務處處長李佩佩表示，從台北國際書展的規模，她一點都不驚訝台灣是一個非常進步的地方這個說法，「因為書展規模的盛大，就代表這個國家非常重視人才的投資。」而明年接棒的捷克經濟文化辦事處代表史坦格則說，他來台灣4年，親眼見證了台北書展一年比一年盛大，當他看到很多小朋友在接觸書籍時，眼睛為之一亮、大開眼界的神情，總是充滿感動與滿足。史坦格表示，台灣與捷克間的關係一向密切，文學也有相當深的淵源，有著如同「閨密」般的關係，明年除有昆德拉、卡夫卡等經典捷克作家，也會呈現當代作家作品，「請大家拭目以待。」

