【藝術文化】第2屆繪本新秀陪伴計畫啟動 李遠勉勵：成為國家隊進入世界舞台

第2屆繪本及圖文書創作新秀獎勵獲獎說明會昨日舉行，文化部長李遠（2排中）、評審委員及獲選繪本創作者合影。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部自2024年推出「繪本及圖文書創作新秀獎勵」，今年邁入第2屆，文化部長李遠昨（8）日出席獲獎說明會，宣告為期1年的陪伴計畫正式啟動，同時勉勵所有獲獎者：「最終目的是要組成繪本國家隊。」

李遠表示，文化部開啟繪本支持體系的各項計畫，其中，「繪本新秀不是為了給錢，最重要的是課程」，台灣會畫繪本的人很多，所以除了每年選出30位新秀以外，也邀請許多繪本作家、業界專業人士及國際大師，開設繪本學校的各式專業課程，並以線上開放所有有興趣的創作者參加，以第2屆的獲選者為例，即有10位是曾經參與過繪本學校課程的人。此外，第2屆新秀中，共有26位年齡在40歲以下，更顯示台灣的繪本創作者是非常有潛力的。

請繼續往下閱讀...

文化部說明，第2屆新秀獎勵邀請繪本創作者、兒童文學工作者、出版及外譯推廣等相關領域專家，組成評審小組，就創作理念、主題及內容完整性、創新性、啟發性、趣味性及發展潛力等進行評審。在第2屆接棒進入培力輔導的同時，文化部今年仍將持續在4月至10月辦理「繪本及圖文書學校」，並結合「繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵」、「金繪獎」、「下一本書獎勵」等，建構從創作、出版到推廣行銷的完整支持體系，繼續讓台灣的好故事被世界看見。

李遠許下「繪本國家隊」的願景並表示，台灣的繪本創作終將進入全世界各競爭國家之列，「文化部會持續做為大家的推銷員」，並提供更多舞台讓創作者介紹自己的故事，李遠說，「我們一定會努力地推。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法