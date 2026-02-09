自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 林詩釗／無花果

2026/02/09 05:30

圖◎郭鑒予圖◎郭鑒予

◎林詩釗 圖◎郭鑒予

外婆喜歡種花。

應該是小學，暑假的某個黃昏，剛剛醒來的我，在一片金黃色之中望見外婆的背影。她在院子裡澆水。地上全溼了，熱氣還未散去，赤腳踩上去很舒服。然後有一隻燕子，貼著地面飛過去，回到了屋簷下。那裡有個鳥巢，我記得那些小小的燕子們，張開嘴巴露出粉紅色的舌頭，牠們需要食物的樣子，跟人類沒有什麼不同，都是一樣嘰嘰喳喳地叫喚。那個巢維持了很久，直到那棟老宅被拆掉，外婆與外公蓋了一棟三層樓的新房子。在那之後，就很少看到燕子了，也不知道牠們搬去了哪裡。但外婆仍是喜歡花花草草的，她在門口種了一棵無花果樹。

我從小不在家鄉，外婆很疼我，每回我去看望她，臨走前她把剛摘下來的無花果果實送給我。都是綠色的，其實還沒有熟透。「放幾天就可以吃了。」她說。但我從來沒有吃過她的無花果。或許是因為我總是過幾天就離開了，沒來得及吃。可能我才是那隻燕子，沒停多久就要繼續飛。

我第一次吃到無花果，是在餐廳的早午餐。和諸多綠色蔬菜擺在一起，無花果顯得尊貴。咬下去居然那樣地軟，一種溫柔的味道，我不禁想到了外婆。我不知道鄉下門口的那棵無花果樹能結出這樣好吃的果子。

外婆總是動不動就掉眼淚。我帶著太太回去見她時，她聽著聽著，點點頭，就哭了。最後她送我們走，扶著牆，揮手告別，然後抹眼淚。她這樣的善良的人，在鄉下並不常見。我不明白緣由，我只能進行揣測。

媽媽曾告訴過我，在文革期間，外婆帶著她，偷偷去廟裡拜神。那時候的中國是不能拜神的，雖然宮廟還在，但人們拜的是偉大領袖，拜的是唯物主義，拜的是世界革命。我不知道她哪裡來的勇氣，讓她那樣篤定地叛逆。我想像過那個場面，兩個小小的人，在有濃霧的清晨，偷偷鑽進廟裡，或許連香都沒有，就那樣用雙手，對著神明說話、許願、祈禱。我從小就覺得有東西保佑著我，如果我不是無知愚昧，那多少與外婆的努力有關。

村子裡也有很多乩童、神婆、靈媒，總之是那些有一點神力的人們。在山坡，有一個據說是被「玉皇上帝」附身的女人。我從小就被她照顧，站在她面前，看她念咒語，然後用紅筆，在我的額頭點上一個點。後來我要去北京，然後要去台北了，出遠門之前，我會得到她的兩張符紙，一張燒掉了喝下去，另一張放在錢包裡。那時候我的錢包總是鼓鼓的，我好像有很多神明的鈔票。

那位山坡的玉皇上帝，她的院子裡也種了一棵無花果樹，這是我今年才知道的。今年一月，我在雲林做田調，媽媽打電話給我，問我說，如果外公突然死去，我有沒有空趕回家？媽媽或許以為我在做什麼偉大的事業，因為她是以懇求的語氣拜託我。我說當然有，外公怎麼了。她說外公進了急診室，可能會死掉。我掛了電話，很湊巧，天空也有燕子飛過去，又一個黃昏。

我回到家，外公還沒有死。媽媽帶著我，去見山坡的玉皇上帝。她仍是一樣，問我的工作與健康。我已經不相信她了，但還是讓她完成了儀式。臨走的時候，她關心起外公的狀況。媽媽說，很慘，剛從急診室回來，現在躺在家裡的床上。玉皇上帝知道外公得的是肺癌。她說，無花果的葉子，燒了水喝掉，對肺很好的。於是她走向她那個不怎麼打理的院子，那裡突兀地立著一棵無花果樹。

她拿來劈柴的刀，開始砍無花果的樹枝。她砍了兩枝，我媽說夠了夠了。她說，這個真的對肺很好。然後她繼續砍，像是要把整棵樹統統砍光。好像知道此時唯一能做的只有這個，於是我和媽媽都沒有阻止。她流汗，終於停下來，滿地散落著無花果樹枝。我們用紅色的塑膠袋裝起來，樹枝插破了袋子，由我拎著，我們回到外婆家。

媽媽把玉皇上帝的話轉述了一遍，外婆聽完了，說她人真好。然後我進去看外公。我不太敢進去，但還是進去了。外公已經變成很小的一個點，跟他身上的棉被一樣微不足道。我知道那就是死亡了。我不知道能做什麼，如同現在，我不知道自己能寫些什麼。因為又過了幾個月，外公真的死了，他變成了一堆粉末，溫暖的，潔白的，乾脆的粉末。然後被放進一個小小的容器，就這樣被帶回了家。

但我還記得我最後一次去看他。他坐起來，眼睛還很亮，像兩粒浸泡在水裡的綠豆。他聽不清我說話，他好像已經在另外一個地方了。他拉起自己的小腿肌肉，就像扯一張薄薄的垃圾袋，然後用閩南語告訴我，你看，無效了，快死了。我沉默。然後我撒謊，說，我過幾天就走了，夏天再回來看你，你要好好的。我講了兩遍，他終於聽清了，然後他說，那時候我就死翹翹了。

如他所說，夏天來之前他就死了。外公的葬禮之後，我跟爸爸逛他的果園。我看見一棵樹，在一個山坡。那棵樹正在長葉子，因此身上有深淺不同的綠色。它沒有悲喜，它只在乎現在是春天了。我突然想起玉皇上帝砍無花果樹枝的身影，起初她嘴巴一直念叨著，燒水喝，對肺很好，燒水喝，對肺很好。後來她不再念叨，只剩砍樹的聲響。於是我與媽媽站在冬天的風中，看著她徒勞地砍樹。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應