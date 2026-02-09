【自由副刊】 張錯／攀岩者

◎張錯

◎張錯

．

我看到一隻黑手從群毆伸出

拿著黝黑手槍——陽光普照

白雪皚皚，群眾呼喊髒話

連串WTF，WTF，WTF !

加上老天啊！噢老天

阻止不了鮮血流淌出來……

那天是2026年1月24日

美國攀岩好手霍諾德同日

因微雨取消徒手攀爬台北101

翌日陽光燦爛照耀大台北

人頭攢動，前來為英雄打氣

全程沒有安全繩索或防護裝備

就此觀看生死相搏，鹿死誰手

多麼相似的兩個美國英雄啊！

同名亞歷斯，源出希臘語

意為人類的保護者或戰鬥士

那是只死一次的人

向勇氣、高度、信念堅持挑戰

死神在旁虎視眈眈，雙手落空

歷時約一個半小時登頂的他

遙眺遠山，享受地面群眾歡呼

英雄應該惺惺相惜啊！

他會想到美國聯邦移民官員24日

開槍擊斃同名護理師亞歷斯．普雷蒂嗎？

會聽到家屬傷心表示他一心想為世界做出貢獻

遺憾的是，再也無法親眼看到自己的奉獻了？

請繼續往下閱讀...

他是另一個攀岩者，真正的英雄

攀爬世界一切的峰頂！

為了保護一個被移民官推倒凌辱婦女

他右手拿著手機，左手則空高舉過頭

被噴胡椒噴霧，連聲槍響，橫命街頭。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法