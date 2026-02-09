限制級
【自由副刊】 張錯／攀岩者
◎張錯
．
我看到一隻黑手從群毆伸出
拿著黝黑手槍——陽光普照
白雪皚皚，群眾呼喊髒話
連串WTF，WTF，WTF !
加上老天啊！噢老天
阻止不了鮮血流淌出來……
那天是2026年1月24日
美國攀岩好手霍諾德同日
因微雨取消徒手攀爬台北101
翌日陽光燦爛照耀大台北
人頭攢動，前來為英雄打氣
全程沒有安全繩索或防護裝備
就此觀看生死相搏，鹿死誰手
多麼相似的兩個美國英雄啊！
同名亞歷斯，源出希臘語
意為人類的保護者或戰鬥士
那是只死一次的人
向勇氣、高度、信念堅持挑戰
死神在旁虎視眈眈，雙手落空
歷時約一個半小時登頂的他
遙眺遠山，享受地面群眾歡呼
英雄應該惺惺相惜啊！
他會想到美國聯邦移民官員24日
開槍擊斃同名護理師亞歷斯．普雷蒂嗎？
會聽到家屬傷心表示他一心想為世界做出貢獻
遺憾的是，再也無法親眼看到自己的奉獻了？
他是另一個攀岩者，真正的英雄
攀爬世界一切的峰頂！
為了保護一個被移民官推倒凌辱婦女
他右手拿著手機，左手則空高舉過頭
被噴胡椒噴霧，連聲槍響，橫命街頭。
