自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 張錯／攀岩者

2026/02/09 05:30

◎張錯◎張錯

◎張錯

我看到一隻黑手從群毆伸出

拿著黝黑手槍——陽光普照

白雪皚皚，群眾呼喊髒話

連串WTF，WTF，WTF !

加上老天啊！噢老天

阻止不了鮮血流淌出來……

那天是2026年1月24日

美國攀岩好手霍諾德同日

因微雨取消徒手攀爬台北101

翌日陽光燦爛照耀大台北

人頭攢動，前來為英雄打氣

全程沒有安全繩索或防護裝備

就此觀看生死相搏，鹿死誰手

多麼相似的兩個美國英雄啊！

同名亞歷斯，源出希臘語

意為人類的保護者或戰鬥士

那是只死一次的人

向勇氣、高度、信念堅持挑戰

死神在旁虎視眈眈，雙手落空

歷時約一個半小時登頂的他

遙眺遠山，享受地面群眾歡呼

英雄應該惺惺相惜啊！

他會想到美國聯邦移民官員24日

開槍擊斃同名護理師亞歷斯．普雷蒂嗎？

會聽到家屬傷心表示他一心想為世界做出貢獻

遺憾的是，再也無法親眼看到自己的奉獻了？

他是另一個攀岩者，真正的英雄

攀爬世界一切的峰頂！

為了保護一個被移民官推倒凌辱婦女

他右手拿著手機，左手則空高舉過頭

被噴胡椒噴霧，連聲槍響，橫命街頭。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應