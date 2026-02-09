自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 楊智傑／冬夜門診

2026/02/09 05:30

◎楊智傑◎楊智傑

◎楊智傑

一個人走路。一個人在突然轉冷的夜裡走長長的路去吃路邊攤關東煮。煙霧把眼前的人燈蒸成金褐色的膠片，每一張漬化的臉都閃耀似午夜深綣的白浪。

一個人看醫生。在擠滿人潮的小診間站了很久，終於找到一個窄窄的位置坐下。就像某次從東部獨旅回程的午後搭著火車，人們搖搖晃晃打瞌睡，我看見幾個靈魂毫無預警地被輕輕晃醒。

忽然很想哭。感覺這小小的診間也若車廂般晃動著，哐啷哐啷，我的靈魂也有被晃醒嗎？因為醒了所以想哭，因為醒了才知道天氣好冷而自己其實很孤獨。因為醒了——因為醒了才想起那天望見圓角方框的窗外，一片好大好大的太平洋有多安靜；安靜到瞬間想就那樣死去。

「恢復得很好。」白衣男子漠然說道。我拿起不知是這週第幾袋的藥塞進包包，將領口拉起，戴上帽子，鳥類迫降收起翅膀那樣聳起肩，雙手插入口袋。

「恢復得很好。」一個人緩緩走回家，複誦著這句話。持咒般，彷彿如此便會將這些日子的病氣驅散、將孤獨束緊、不再那麼輕信突如其來的悲傷。一個人緩緩走回家，在一間矮矮的鐵皮房前發現一面棄置的長鏡，看著裡頭被路燈照得全身通紅的自己，穿著明顯不合身的羽絨衣，除了「謝謝」很久沒有開口說話的自己；晴朗而殘忍的涼意拂過，感覺整個世界剛剛剝離。●

■楊智傑，1996年夏至前生，現就讀東海美術研究所。曾獲鍾肇政文學獎首獎等，作品選入九歌年度散文選、獲文化部青創獎勵。近年畫作參展於美術館、大學藝術中心與藝廊。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應