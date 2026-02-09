【自由副刊】 楊智傑／冬夜門診

◎楊智傑

◎楊智傑

一個人走路。一個人在突然轉冷的夜裡走長長的路去吃路邊攤關東煮。煙霧把眼前的人燈蒸成金褐色的膠片，每一張漬化的臉都閃耀似午夜深綣的白浪。

一個人看醫生。在擠滿人潮的小診間站了很久，終於找到一個窄窄的位置坐下。就像某次從東部獨旅回程的午後搭著火車，人們搖搖晃晃打瞌睡，我看見幾個靈魂毫無預警地被輕輕晃醒。

請繼續往下閱讀...

忽然很想哭。感覺這小小的診間也若車廂般晃動著，哐啷哐啷，我的靈魂也有被晃醒嗎？因為醒了所以想哭，因為醒了才知道天氣好冷而自己其實很孤獨。因為醒了——因為醒了才想起那天望見圓角方框的窗外，一片好大好大的太平洋有多安靜；安靜到瞬間想就那樣死去。

「恢復得很好。」白衣男子漠然說道。我拿起不知是這週第幾袋的藥塞進包包，將領口拉起，戴上帽子，鳥類迫降收起翅膀那樣聳起肩，雙手插入口袋。

「恢復得很好。」一個人緩緩走回家，複誦著這句話。持咒般，彷彿如此便會將這些日子的病氣驅散、將孤獨束緊、不再那麼輕信突如其來的悲傷。一個人緩緩走回家，在一間矮矮的鐵皮房前發現一面棄置的長鏡，看著裡頭被路燈照得全身通紅的自己，穿著明顯不合身的羽絨衣，除了「謝謝」很久沒有開口說話的自己；晴朗而殘忍的涼意拂過，感覺整個世界剛剛剝離。●

■楊智傑，1996年夏至前生，現就讀東海美術研究所。曾獲鍾肇政文學獎首獎等，作品選入九歌年度散文選、獲文化部青創獎勵。近年畫作參展於美術館、大學藝術中心與藝廊。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法