【自由副刊】 王子瑞／天裂

◎王子瑞

桌上的玻璃杯開始晃動，持續半年的起床儀式。

裝修啟示！大貼函請見諒。我已見諒二次，機械無情，同頻同率反覆。

父親掏空積蓄購買的新建案，近期都會有新的住戶持續搬入。上次右側穿了六週。這次換下方，快鑽破床單、直抵心臟。

父親說新屋新希望。

五和新村結構不利於救災，四年內一百八十位居民全數通過都更，建商預計新型三十六層大樓坐落永和，眺望台北。

「台北門面，大陳社區！」

剪刀架在動土黃布條上，市長宣告公辦都更三區將於2028完工。

曾趁著街上無車，沿街拍打高掛的店家招牌，只要多跳一點就靠近理想中的長大；現在地都不見，橡膠巨輪碾碎匾額與磚紅牆塊；駛過去時帶起一陣風，沙石飛揚掩蓋曾坐在塑膠紅椅，浙江老兵的騎樓據點；高掛的預售廣告裡頭滿是綠意，榕樹氣根遮不住待移除的公所預告。

道路拓寬，容積率增加、房地產值上翻，長輩兩眼放光，施工分貝儀上的數字也順著他們的夢想攀升，嗡嗡作響。最後我也迷路，連轉身想學童年自顧自踩影子，才發現它早已被搭鷹架的毛胚屋吞噬。

幾天後下層總算新居落成，樓上也開始工程。一塊木板撞地，從前向後，拖出長條未停的顫音，彷彿同時把天花板與他們期待的來日撕裂出一道口子。●

