自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 王子瑞／天裂

2026/02/09 05:30

◎王子瑞◎王子瑞

◎王子瑞

桌上的玻璃杯開始晃動，持續半年的起床儀式。

裝修啟示！大貼函請見諒。我已見諒二次，機械無情，同頻同率反覆。

父親掏空積蓄購買的新建案，近期都會有新的住戶持續搬入。上次右側穿了六週。這次換下方，快鑽破床單、直抵心臟。

父親說新屋新希望。

五和新村結構不利於救災，四年內一百八十位居民全數通過都更，建商預計新型三十六層大樓坐落永和，眺望台北。

「台北門面，大陳社區！」

剪刀架在動土黃布條上，市長宣告公辦都更三區將於2028完工。

曾趁著街上無車，沿街拍打高掛的店家招牌，只要多跳一點就靠近理想中的長大；現在地都不見，橡膠巨輪碾碎匾額與磚紅牆塊；駛過去時帶起一陣風，沙石飛揚掩蓋曾坐在塑膠紅椅，浙江老兵的騎樓據點；高掛的預售廣告裡頭滿是綠意，榕樹氣根遮不住待移除的公所預告。

道路拓寬，容積率增加、房地產值上翻，長輩兩眼放光，施工分貝儀上的數字也順著他們的夢想攀升，嗡嗡作響。最後我也迷路，連轉身想學童年自顧自踩影子，才發現它早已被搭鷹架的毛胚屋吞噬。

幾天後下層總算新居落成，樓上也開始工程。一塊木板撞地，從前向後，拖出長條未停的顫音，彷彿同時把天花板與他們期待的來日撕裂出一道口子。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應