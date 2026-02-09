自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．駿馬奔騰好運來8-3】年節家事 誰來擔

2026/02/09 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／吳娟瑜

農曆年婆家年夜飯由誰主廚？對曼英而言，她如臨大敵，往年婆婆笑咪咪地說：「曼英，妳煮的菜最合大家口味，妳來吧！」

剛進蔡家那幾年，她傻傻地忙了一個禮拜備料、燉鍋、又殺雞；慢慢地，她發現年夜飯後，她還要收拾殘羹、整理廚房，整個人累慘了。

慢慢地，大伯有老婆、小叔也娶了，怎麼婆婆還是說：「曼英，妳最懂大家想吃什麼，妳來吧！」曼英學乖了，她抱起3歲小兒子，又摟住5歲女兒，穩穩地說：「歹勢啦！我不要一人搶風頭，讓大嫂和弟媳婦也能表現一下才對啊！」

曼英在一家品牌公司跑業務，人靈活得很，這種家族聚餐的事能閃則閃。後來有一回年夜飯時，大家都聚在一起，大伯終於說了公道話：「過年更應該讓家中女人們好好休息，明年起，大家到飯店訂桌，輪流主辦，你們看這樣做，好嗎？」

公公、婆婆年事已高，來不及反應之際，大家一呼即應，連不懂事的小朋友也歡喜地跟著拍手叫好。

曼英暗自竊喜，向坐在隔鄰的老公踢踢腳，老公彷彿大夢初醒，立刻搶著說：「大哥，說得對！現在雙薪家庭，平日老婆忙著裡裡外外，放春節更應該好好休息。」

就在這個節骨眼，曼英看到大嫂和弟媳婦都是笑開了臉，投來感激的眼神。

〈最佳潤滑劑〉聰明女兒 化解婆媳不合

其實，年節相聚，對有些人是高壓力時刻，李萍就是有這種感覺，老公開著車，她照顧兩個5歲雙胞胎兒子，一路吵吵鬧鬧。說多累，就有多累！

尤其大年初二回娘家，飯都還沒吃，媽媽就把李萍拉到房間，拭著眼角淚水，不停數落兩個弟媳婦的不是。

愈聽愈氣的李萍，衝動地說：「媽，她們這樣對妳不尊重，我去罵她們……」才轉身要走，媽媽拉住李萍的手臂，制止地說：「過年時節，哪有吵架的事，我說說而已。」老實講，媽媽提到的事，對李萍這樣在職場打滾的女性，根本是雞毛蒜皮，例如：二弟老婆趕著出門做工廠夜班，飯菜沒燙熱就急著騎摩托車走了。例如：大弟老婆是越南新娘，常煮河粉雞肉湯，讓媽媽吃不習慣，媽媽習慣跑田裡忙碌，到家時，她要大口大口地吃白米飯。

種種這些衝突，李萍分享時，她笑著說：「這些事可大可小，我平日不在家，我沒資格批評兩個弟媳婦，只有感謝她們願意陪伴老媽。」

那天，大年初二，中餐的桌上擺滿佳肴，李萍首先舀起一碗雞絲河粉，開心地吃起來，二媳婦小彩也是學著大口大口地吃，媽媽看到大夥兒說說笑笑，她開心地說：「這味道很道地耶！」一邊又夾著雞腿給李萍的兩個兒子。

這時，李萍示意老公，兩人同時舉起酒杯，對兩個弟媳婦和弟弟說：「你們天天照顧媽媽，非常感謝！我們路途遠，只能偶爾回來，辛苦大家了。」

說著，說著，媽媽逐步卸下心房，尤其看到女兒大氣地和兩個媳婦談笑風生，她心裡明白──女兒正在為她鋪一條和諧相處的路，媳婦儘管是親家母的女兒，能夠來朝夕相伴，已經是夠幸福的事了。

