藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】好好說話 玩笑別亂開

2026/02/09 05:30

圖／swawa.com圖／swawa.com

文／林董

好好說話相當重要，要想好說、慢慢說、語氣緩和地說，畢竟語言是沒有橡皮擦的、沒有刪除鍵的，開玩笑的尺度沒拿捏好，就會釀成災難，以下分享幾個慘烈案例。

父母常拿自家孩子和別人家相比，小時候比成績，長大比工作、比家庭，總讓我們原地爆炸。

女同事可以自嘲，但男性不能嘴賤參與，相同情形亦適用於另一半身上，最重要的是，千萬不要在她一群姊妹淘面前開她玩笑，通常不好笑，而且她翻臉機率超高。

以上是我活了快40年，幾次玩笑開過頭的慘痛教訓。我自評脾氣溫和，但也有被另一半惹毛過，一次是年少輕狂的交往，當時18、19歲，真人上演瓊瑤劇，狗血的分分合合、來回拉扯，那時女友年輕口氣衝，分手當口頭禪，說著說著就真分了。這是情侶不能說出口的地雷之一，只能說當時情感太過炙熱，燃燒完自己，也留對方一身餘燼，現在想想挺對不起她的。

成家後，最聽不得對方說出口的話，便是貶低自己的愛好，說玩遊戲沒出息，不幫忙分擔家務等等，但我都是安頓小孩後，才躲在虛擬世界喘息，阻擋現實的紛擾，幾經溝通，老婆已經不會開這種刻薄近似於嘲諷的玩笑。

所以要開人玩笑前，想一想再說出口，別玩笑開不成，把自己弄成了個玩笑，就不好笑了。至於，別人開玩笑，若是觸碰到底線，也請你堅定嚴肅地表達你不喜歡，拒絕精神內耗。

