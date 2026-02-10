【藝術文化】《日本江戶傳統藝能之夜》4月高雄登場 感受歌舞伎 舞踊 邦樂文化底蘊

《日本江戶傳統藝能之夜：歌舞伎．舞踊．邦樂》，4月24日晚上7點半將在高雄文化中心至德堂華麗登場。（高雄春天藝術節提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕2026高雄春天藝術節邀請日本傳統音樂代表性的藝能名門「三響會」成員，同時也是重要無形文化財綜合指定保持者田中傳次郎，策畫並擔綱演出《日本江戶傳統藝能之夜：歌舞伎．舞踊．邦樂》，4月24日晚上將在高雄文化中心華麗登場，僅此一場，門票今（10）日中午12點開賣。

擔任導演與囃子演奏家的田中傳次郎是日本傳統音樂代表性藝能名門「三響會」成員，同時也是重要無形文化財綜合指定保持者。

（高雄春天藝術節提供）

高市文化局表示，此次演出是以江戶時代確立的傳統藝能為主軸，江戶時期不僅是日本舞台藝術形式的集大成時期，也奠定了以「傳承」為核心的藝能制度。藝能是歷經時間淬鍊、流傳於血脈中的文化記憶，其技藝不僅屬於個人，而是代代相傳，承擔不斷琢磨與昇華的文化責任，無形文化財所重視的不僅是技法，還包括技法背後的精神與文化記憶。

請繼續往下閱讀...

此次演出內容涵蓋歌舞伎音樂與舞踊、日本傳統舞踊、邦樂以及居合道演武，演出陣容匯聚日本頂尖藝能家，包括歌舞伎演員大谷廣松、囃子演奏家田中傳次郎、龜井太一、藤舍悅芳、梅屋陸人、藤舍傳生，負責長唄與唄方的杵屋勝英治和杵屋五太郎、負責長唄與三味線方的杵屋勝國悠和松永忠三郎、擔任後見的市川右若，以及和太鼓演奏家辻勝和音間大誠、津輕三味線演奏家佐佐木光儀、殺陣居合道演武市瀨秀和。

節目亮點為田中傳次郎與長子龜井太一首次在台灣同台演繹《三番叟》，該作品象徵祈念與重生，蘊含對世代傳承的領悟與使命感；此外，歌舞伎演員大谷廣松亦將呈現源於中世紀的舞踊《島之千歲》，舞步與鼓點交融，由田中傳次郎擔綱演奏，還特別安排歌舞伎隈取化妝與著裝實演，讓觀眾近距離感受角色輪廓與層疊服裝的華麗之美，體會華麗服飾與歌舞伎妝容背後的歷史底蘊與哲思。

《日本江戶傳統藝能之夜：歌舞伎．舞踊．邦樂》門票今日中午12點開賣，主辦單位祭出早鳥優惠7折至2月28日，另有青年席5折等相關優惠，觀眾可至OPENTIX售票網購票，節目詳情可至高雄春天藝術節官網查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法