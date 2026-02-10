【藝術文化】紙風車《燈怪》2/26走進屏東 精采連演3天

紙風車客家親子劇《燈怪》新春將在屏東連演3天，客委會主委古秀妃（站者後排左5起）及屏東縣長周春米邀民眾「小手牽大手」一起來看戲。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕由客家委員會與紙風車劇團攜手打造的全新客家親子劇《燈怪》，開春第一檔將在2月26至28日於屏東市和生市地重劃區演出3天，這也是紙風車今年在台灣的第一場演出，屏東縣長周春米說，歡迎孩子帶著爸爸媽媽、阿公阿媽一起來看劇。

紙風車客家親子劇《燈怪》今年第1場演出將於2/26在屏東登場。（記者葉永騫攝）

《燈怪》籌備近2年，以海洋與陸地共生為背景，描繪瓜族與燈怪世代傳承、守護家園的故事，全劇結合可愛人偶、客語歌謠與巨型機械裝置，最受矚目的3層樓高「燈燈國王」，身高8公尺、身長11公尺，內含5千多個機械零件，能行走、眨眼、噴氣，甚至與觀眾互動對話，讓孩子在燈海與歡笑中，感受前所未有的劇場震撼。

客委會主委古秀妃表示，紙風車的成員很多都不是客家人，但為了推廣客家文化，非常努力地學習客語，大家不用擔心聽不懂，因為音樂、節奏很有渲染力，歌曲很洗腦，聽兩次就會跟著唱了。

縣長周春米則指出，此次演出地點在屏東的和生市地重劃區，現場有停車位，還有市集與接駁車：屏東的孩子們對紙風車劇團非常熟悉，為讓藝術教育從小扎根，縣府每年於兒童節期間，都會邀請國小3年級的學童到屏東藝術館欣賞演出，讓孩子在畢業前就擁有進劇場看劇的體驗；先前紙風車作品《雨馬》也曾來到潮州演出，現場聲勢相當壯大，相信開春客家大戲《燈怪》絕對精采可期。

紙風車劇團團長任建誠表示，《燈怪》打破鏡框式舞台藩籬，現場特別準備了3千支螢光棒，讓大小朋友能跟著音樂、戲劇情境一同參與，化身為海底不同顏色的光點，所有觀眾都成為「燈怪宇宙」的一員，讓舞台不只在台上，也在觀眾之間。演出時間為2月26日晚上7點半，及27、28日晚上7點。

