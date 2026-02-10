【藝術文化】衛武營初一迎賓 邀民眾探索雙廳院

衛武營歌劇院及音樂廳，將於春節期間推出限定版雙廳院探索與深度導覽。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋、凌美雪／綜合報導〕農曆春節將至，衛武營宣布，幾乎全年無休的園區將延續傳統，只休小年夜及大年夜，初一（2/17）就開門迎客。春節期間將陸續以喜氣洋洋的龍獅、太鼓演出迎春，並推出限定版雙廳院探索參觀與專人導覽、花露露舞台劇《搶救魔幻，飛船》電視首播，以及「馬上發財」市集等，邀請民眾看表演、遊廳院、逛市集、吃美食，感受「萬馬奔FUN」的活力與喜悅。

高雄兩廣龍獅戰鼓團將於初三在北廣場演出《醒獅鑼鼓賀吉祥》。（陳建豪攝，衛武營提供）

衛武營說明，民眾平常只能從觀眾席視角感受劇場空間，但初一及初二（2月17、18日）衛武營歌劇院及音樂廳兩大廳院將推出限定版「雙廳院探索」，民眾可購票入內自由參觀，近距離欣賞葡萄園式音樂廳的壯麗與歌劇院的宏偉，感受國際級場館的建築美學；初三至初五（2月19至21日）則是馬年限定版的深度雙廳院導覽，將由專業老師帶領，深入解說廳院設計巧思與舞台背後的故事，民眾走春之餘，也能收獲藝文知識。

2月19日下午，在戶外北廣場由高雄兩廣龍獅戰鼓團演出《醒獅祥龍賀新春》，為馬年揭開完美序幕；2月20、21日下午則由旭太鼓《萬馬奔騰 旭日東昇》接力，傳遞充滿希望的新春新氣象。此外，花露露舞台劇《搶救魔幻飛船》19日也將於公視和YouTube公視網路直播頻道首播。

2月19至21日的「馬上發財」新春市集，呼應「馬」年生肖主題，北廣場不僅有琳瑯滿目的年節選物，3樓樹冠大廳更設置了5座造型吸睛的「萬馬奔FUN」搖搖木馬，只需銅板價即可體驗騎乘樂趣；還有「駿馬奔騰 拓印趣／駿馬迎光造型蠟燭」體驗，以及消費滿額紅包抽抽樂等，詳詢衛武營官網。

