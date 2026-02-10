自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 黃惠鈴／生紅過夏

2026/02/10 05:30

圖◎太陽臉圖◎太陽臉

◎黃惠鈴 圖◎太陽臉

從豔麗的桃紅，到帶點羞澀的粉紅，又漸漸沉澱為沉穩的栗紅色，一杯酒，在一座島嶼，活出了千變萬化。

多年來很幸運經常能收到馬祖朋友餽贈的老酒，每家釀造出的味道不同，總歸都是來自各家老一輩的依嬤（祖母）的手藝，濃淡或顏色或氣味，傳承自各家祕方與手法，有各家獨特的風味。

馬祖老酒屬於黃酒系血統，帶有與紹興相似的味道，顏色以琥珀為中間色，年輕的酒顏色比較鮮豔，愈陳顏色就愈深。前幾年的馬祖國際藝術島，以「生紅過夏」為題，這「生紅」兩字指的是新釀酒的色澤，新釀的酒開罈過濾後，酒汁呈現桃紅色的色澤，非常年輕有朝氣；「過夏」指的是酒釀造後存放，度過夏天（時間）的錘鍊，化做帶琥珀的顏色。

馬祖老酒雖名為老酒，很多都是當年冬天釀造後，經過一個月存放即能飲用的酒，一點都不老，而每家能釀的數量亦不多，通常都在很新鮮的當下，家人和至親好友就瓜分完了，到手的人又很快就把酒給喝了。有的人家會把少部分好喝的酒留存起來，標記上製作期，放個一年三年甚至十年，就成了真正有時間醞釀過的老酒了。

我曾經擁有過一瓶十年的老酒，顏色接近咖啡黑，充滿陳年的氣息。

一回在馬祖飯桌上，馬祖美女級的主人拿了兩瓶酒上桌，一瓶「生紅」、一瓶「過夏」，並為每個人準備了三只杯子；她先為大家斟上一杯「生紅」，另一個杯子則斟上有三年期的「過夏」，第三只杯子則是倒入生紅與過夏各半的對酒。

只有在同一時間，同一個氛圍，同時品酌了這三杯酒，才真正能嘗出不同時間的老酒的溫潤順口。

三年老酒加上新做的酒，有陳年的香，也有新鮮發酵過後的純，同時經歷了過去與現在，是時間與時間的連結，這是雅士文人品酒的一種儀式感加成的韻味，特別香醇。

在馬祖的酒館，應該特別推出這款三杯一式的品項，讓老酒的品味深沉地烙印住。

雖然我稱不上是老酒富翁，但家裡總是時時會有存貨，那是在還沒知道老酒料理的精髓時；夏日，我喜歡冰鎮過的老酒，冰涼涼地喝，冬日，則溫熱喝，馬祖人特別交代，可加薑絲和黑糖，為寒冬滋補，這是馬祖老酒的三種慣常的喝法。

煮老酒麵線或是老酒蒸魚，當然會用到老酒，前陣子去了一趟馬祖，當地人教我一隻雞腿，加上一大碗的老酒，不加任何調味料，放電鍋蒸。一試，這就是馬祖的燒酒雞啊，老酒燒酒雞不用中藥包，純淨美味，暖身又溫補。

會這道料理之後，我的老酒消耗量很快就越界了。

冰箱存貨剩一小瓶，必須很珍惜地喝。因為不知道接下來何時才能去馬祖採買。

送我酒的人年紀大致跟我相仿，每次我都問他們：「你會釀老酒嗎？」

送禮的人總是搖頭但又帶著充滿自信的口吻回我：「依嬤釀的才好喝！」然後就習以為常地，總是等著依嬤釀的酒。

因為太愛這酒了，打從心底就怕依嬤的釀酒手藝沒能傳承下來，年輕一代的又總回我：「太難、太複雜了，我們怎麼會有空做呢？」

前年冬天得知馬祖津沙酒祭有老師傅手把手教釀酒課程，二話不說就搭飛機過去學藝。

老酒需要在冬天釀造，天氣熱酒就會變質。老人家說，在小雪跟大雪的日子做出來的酒最好。馬祖的緯度高，冬天比台灣本島冷，我去做酒的那一天，溫度低於十度。做酒前，糯米要浸泡，然後蒸熟。我到達現場時，津沙村子的廟旁冒著熱騰騰的蒸氣，老師傅已把糯米蒸好，不停地攤平等冷卻。老人家像仙人般，在雲霧中忙著。

我們是在廟裡面做酒，需要以更虔誠之心來學習，大廳中，一罈又一罈的大玻璃瓶裡，老師傅已經將紅麴放入。「糯米和紅麴的比例是十比一。」

冷卻後的糯米放入罈內，然後注入水，有的人家會注入二次酒，就像老滷汁一樣，風味更佳。

落罈之後，要攪拌，將所有裡面的東西都攪拌均勻。第一道程序完成後，蓋上蓋子，要跟廟裡神明稟告與祈求，這也是尊重古老的一道重要工序。此後，每五天都要打開瓶蓋攪拌，天氣熱不能開，也不能搖晃以免變質。這期間，酒糟是活的，會在瓶子裡跳舞，有時候會跳（長）得很高。過了三十天後，把酒跟紅糟瀝開，酒要煮過，涼了以後裝瓶，就是「生紅」新酒了。

取出的紅糟也是馬祖的特產，炒過之後，放量裝瓶，能做許多紅糟料理。

三十天的時間，我就像養小孩一樣，細心地呵護著我的老酒，殷殷期盼著「它」的生成。當我瀝出酒之後，顏色真是美極了，粉紅佳人無誤。我偷嘗了一小口，「酸！」應該是還沒煮過才會這樣。

經過煮沸後，還是酸；放涼後，也是酸。

「一定是我搭飛機，搬運過程中搖晃太激烈了……」怎麼樣都要歸咎於飛機搖晃，當然不會是我的手藝問題，擔心老師傅被我這學徒給汙名了。

終於了解為何年輕一代不敢輕易說要自己做酒了。

又到了冬日，我特別珍惜馬祖依嬤們的手作酒，家家有家家的風味，只要是老師傅們製作的，全都有好味。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應