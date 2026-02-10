【自由副刊】 黃惠鈴／生紅過夏

圖◎太陽臉

從豔麗的桃紅，到帶點羞澀的粉紅，又漸漸沉澱為沉穩的栗紅色，一杯酒，在一座島嶼，活出了千變萬化。

多年來很幸運經常能收到馬祖朋友餽贈的老酒，每家釀造出的味道不同，總歸都是來自各家老一輩的依嬤（祖母）的手藝，濃淡或顏色或氣味，傳承自各家祕方與手法，有各家獨特的風味。

馬祖老酒屬於黃酒系血統，帶有與紹興相似的味道，顏色以琥珀為中間色，年輕的酒顏色比較鮮豔，愈陳顏色就愈深。前幾年的馬祖國際藝術島，以「生紅過夏」為題，這「生紅」兩字指的是新釀酒的色澤，新釀的酒開罈過濾後，酒汁呈現桃紅色的色澤，非常年輕有朝氣；「過夏」指的是酒釀造後存放，度過夏天（時間）的錘鍊，化做帶琥珀的顏色。

馬祖老酒雖名為老酒，很多都是當年冬天釀造後，經過一個月存放即能飲用的酒，一點都不老，而每家能釀的數量亦不多，通常都在很新鮮的當下，家人和至親好友就瓜分完了，到手的人又很快就把酒給喝了。有的人家會把少部分好喝的酒留存起來，標記上製作期，放個一年三年甚至十年，就成了真正有時間醞釀過的老酒了。

我曾經擁有過一瓶十年的老酒，顏色接近咖啡黑，充滿陳年的氣息。

一回在馬祖飯桌上，馬祖美女級的主人拿了兩瓶酒上桌，一瓶「生紅」、一瓶「過夏」，並為每個人準備了三只杯子；她先為大家斟上一杯「生紅」，另一個杯子則斟上有三年期的「過夏」，第三只杯子則是倒入生紅與過夏各半的對酒。

只有在同一時間，同一個氛圍，同時品酌了這三杯酒，才真正能嘗出不同時間的老酒的溫潤順口。

三年老酒加上新做的酒，有陳年的香，也有新鮮發酵過後的純，同時經歷了過去與現在，是時間與時間的連結，這是雅士文人品酒的一種儀式感加成的韻味，特別香醇。

在馬祖的酒館，應該特別推出這款三杯一式的品項，讓老酒的品味深沉地烙印住。

雖然我稱不上是老酒富翁，但家裡總是時時會有存貨，那是在還沒知道老酒料理的精髓時；夏日，我喜歡冰鎮過的老酒，冰涼涼地喝，冬日，則溫熱喝，馬祖人特別交代，可加薑絲和黑糖，為寒冬滋補，這是馬祖老酒的三種慣常的喝法。

煮老酒麵線或是老酒蒸魚，當然會用到老酒，前陣子去了一趟馬祖，當地人教我一隻雞腿，加上一大碗的老酒，不加任何調味料，放電鍋蒸。一試，這就是馬祖的燒酒雞啊，老酒燒酒雞不用中藥包，純淨美味，暖身又溫補。

會這道料理之後，我的老酒消耗量很快就越界了。

冰箱存貨剩一小瓶，必須很珍惜地喝。因為不知道接下來何時才能去馬祖採買。

送我酒的人年紀大致跟我相仿，每次我都問他們：「你會釀老酒嗎？」

送禮的人總是搖頭但又帶著充滿自信的口吻回我：「依嬤釀的才好喝！」然後就習以為常地，總是等著依嬤釀的酒。

因為太愛這酒了，打從心底就怕依嬤的釀酒手藝沒能傳承下來，年輕一代的又總回我：「太難、太複雜了，我們怎麼會有空做呢？」

前年冬天得知馬祖津沙酒祭有老師傅手把手教釀酒課程，二話不說就搭飛機過去學藝。

老酒需要在冬天釀造，天氣熱酒就會變質。老人家說，在小雪跟大雪的日子做出來的酒最好。馬祖的緯度高，冬天比台灣本島冷，我去做酒的那一天，溫度低於十度。做酒前，糯米要浸泡，然後蒸熟。我到達現場時，津沙村子的廟旁冒著熱騰騰的蒸氣，老師傅已把糯米蒸好，不停地攤平等冷卻。老人家像仙人般，在雲霧中忙著。

我們是在廟裡面做酒，需要以更虔誠之心來學習，大廳中，一罈又一罈的大玻璃瓶裡，老師傅已經將紅麴放入。「糯米和紅麴的比例是十比一。」

冷卻後的糯米放入罈內，然後注入水，有的人家會注入二次酒，就像老滷汁一樣，風味更佳。

落罈之後，要攪拌，將所有裡面的東西都攪拌均勻。第一道程序完成後，蓋上蓋子，要跟廟裡神明稟告與祈求，這也是尊重古老的一道重要工序。此後，每五天都要打開瓶蓋攪拌，天氣熱不能開，也不能搖晃以免變質。這期間，酒糟是活的，會在瓶子裡跳舞，有時候會跳（長）得很高。過了三十天後，把酒跟紅糟瀝開，酒要煮過，涼了以後裝瓶，就是「生紅」新酒了。

取出的紅糟也是馬祖的特產，炒過之後，放量裝瓶，能做許多紅糟料理。

三十天的時間，我就像養小孩一樣，細心地呵護著我的老酒，殷殷期盼著「它」的生成。當我瀝出酒之後，顏色真是美極了，粉紅佳人無誤。我偷嘗了一小口，「酸！」應該是還沒煮過才會這樣。

經過煮沸後，還是酸；放涼後，也是酸。

「一定是我搭飛機，搬運過程中搖晃太激烈了……」怎麼樣都要歸咎於飛機搖晃，當然不會是我的手藝問題，擔心老師傅被我這學徒給汙名了。

終於了解為何年輕一代不敢輕易說要自己做酒了。

又到了冬日，我特別珍惜馬祖依嬤們的手作酒，家家有家家的風味，只要是老師傅們製作的，全都有好味。●

