【自由副刊】 騷夏 詩二首：新年快樂是見外的人說的、我想你也沒有在愛我吧
◎騷夏
◎騷夏
．
新年快樂是見外的人說的
．
知道長壽的祕密
吃到排隊的布丁
到這個年紀
還有思念成群結隊
只好假裝老花眼
找不到螞蟻的洞穴
．
新年快樂是見外的人說的
在自己的島跨年
今年陽台看出去的煙火
是去年剪下來不要的指甲
．
高塔是塔羅抽到的
互打暗號避開一些雷
畢竟 有些譯本真的很糟糕
遠看都是女神
近看 是毛沒挑乾淨的雞皮
．
聽國際新聞入睡的通勤社畜
戰鬥機在耳朵空中加油
關心義大利
不如關心
中午吃什麼義大利麵
．
我們擁有過多
多到 醒來 不必擁有
．
我想你也沒有在愛我吧
．
星座背上不當的罪名
只是去種個花
就種花得花
．
一匹馬走過現實動態
善良的人躲回日常節奏感
食指像馬蹄踏踏
怎麼有花香的味道
．
我想你也沒有在愛我吧
過度繁殖的昨夜
徒長的芽點
多肉的心事
．
好值得一說再說
