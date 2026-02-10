【自由副刊】 騷夏 詩二首：新年快樂是見外的人說的、我想你也沒有在愛我吧

◎騷夏

．

新年快樂是見外的人說的

．

知道長壽的祕密

吃到排隊的布丁

到這個年紀

還有思念成群結隊

只好假裝老花眼

找不到螞蟻的洞穴

．

新年快樂是見外的人說的

在自己的島跨年

今年陽台看出去的煙火

是去年剪下來不要的指甲

．

高塔是塔羅抽到的

互打暗號避開一些雷

畢竟 有些譯本真的很糟糕

遠看都是女神

近看 是毛沒挑乾淨的雞皮

．

聽國際新聞入睡的通勤社畜

戰鬥機在耳朵空中加油

關心義大利

不如關心

中午吃什麼義大利麵

．

我們擁有過多

多到 醒來 不必擁有

．

我想你也沒有在愛我吧

．

星座背上不當的罪名

只是去種個花

就種花得花

．

一匹馬走過現實動態

善良的人躲回日常節奏感

食指像馬蹄踏踏

怎麼有花香的味道

．

我想你也沒有在愛我吧

過度繁殖的昨夜

徒長的芽點

多肉的心事

．

好值得一說再說

