藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 騷夏 詩二首：新年快樂是見外的人說的、我想你也沒有在愛我吧

2026/02/10 05:30

◎騷夏◎騷夏

◎騷夏

新年快樂是見外的人說的

知道長壽的祕密

吃到排隊的布丁

到這個年紀

還有思念成群結隊

只好假裝老花眼

找不到螞蟻的洞穴

新年快樂是見外的人說的

在自己的島跨年

今年陽台看出去的煙火

是去年剪下來不要的指甲

高塔是塔羅抽到的

互打暗號避開一些雷

畢竟 有些譯本真的很糟糕

遠看都是女神

近看 是毛沒挑乾淨的雞皮

聽國際新聞入睡的通勤社畜

戰鬥機在耳朵空中加油

關心義大利

不如關心

中午吃什麼義大利麵

我們擁有過多

多到 醒來 不必擁有

我想你也沒有在愛我吧

星座背上不當的罪名

只是去種個花

就種花得花

一匹馬走過現實動態

善良的人躲回日常節奏感

食指像馬蹄踏踏

怎麼有花香的味道

我想你也沒有在愛我吧

過度繁殖的昨夜

徒長的芽點

多肉的心事

好值得一說再說

