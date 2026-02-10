【自由副刊．發酵的身體】 古乃方／剪貼肉身符

◎古乃方

◎古乃方

印尼火山的名字聽起來很台灣女生，怡蓁，後來查，發現是伊真。位於印尼爪哇島東部，以藍火聞名。幽靈般飄忽，像墓地的磷火。

山上的人叫我Indigo，本以為在說某種介於藍和堇青之間的顏色，聊了聊才發現，他們指的是越界的人。因我曾說，那些投入火山裡獻祭的亡靈，晚上會出現在山屋裡，讓我好冷。第一次，我被認做能看見幽魂的人。

請繼續往下閱讀...

鬼，不是像貞子穿著白衣、披頭散髮的鬼，而是會感覺某塊空氣，密度忽高，某種膏狀體在眼前成形。鬼時常對我說話。大部分的時候，我不回應。

有次到屏東玩，入住了名叫相思的房間，我躺在床上，正對窗外相思樹。夜裡，樹化身老奶奶，說她在找孫子小狼，請幫幫忙。每次遇到這情況，我都會裝冷，假寐。老奶奶怒，直飄進房，變成木椅，一直搖。我說不認識啦，煩死。隔天吃早餐，我對先生安說了這件事，他寒毛直豎，說：「你知道嗎？我哥哥的小名叫小狼。」

相思房住兩晚。第二晚為了睡好，我想著跳舞的事情。肉身是符。

身體沉，落定於地。跳舞老師小白每次都說，腳要「吃」進地板。後來我懂了：要想像腳踩著地板底下的大地。像「理解」在英文裡的意思，Under-stand，穿過腳下的土地才能抵達。學探戈時，我常感覺，擁抱一個人，得想像抱著舞伴後方的那個人，如此才深沉。能深深擁抱一個人，我便感到心安。

鬼提醒了我推進。身體末梢有延伸的渴望。當我學會在探戈裡，同時抱著無形的空氣，雙人舞才真正合一。跳現代舞時，腳的重心過去，整個人也送過去――是要送給誰呢？如果不是鬼，又會是誰？

鬼使我理解了浮力，也因想抱著透明的阻力，我明白了身體的限制。有些角度過不去，鬼怎麼拉也不行。哪怕在外面，我的身體已看起來很有張力。

固定跳舞，像在肉身廟宇裡上香，身體一片片落定。週二，舞蹈課，十八歲的貴賓狗尼尼喜歡窩在角落，看著我們的腳在空中刷開，又回到原地；下週二，我踮腳，尼尼繞著把桿走來走去；下下週二，當我旋轉，牠細碎的爪子聲愈來愈響，尼尼正追著甜筒玩具跑。重複的幸福令我惶恐，我開始擔心有狗的日復一日，有天會消失。

爬火山時也是週二，尼尼卻已離開人世。我揣想，山裡的鬼可能是尼尼的朋友，祂們會一起念書，準備投胎。我對鬼更寬容了。那天，我問山屋裡的鬼是怎麼死的？祂說以前有戰亂。我一邊聽，一邊躺在地板上，身體呈卍字形拉伸。

卍字，如旋轉的太陽光芒，超度幽魂時，祂們也同時超度了我。肉身為符，語言是咒。當活過的重量沉入其中，遺憾與不捨，自有安放。●

■【發酵的身體】隔週週二見刊。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法