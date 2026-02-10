自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．發酵的身體】 古乃方／剪貼肉身符

2026/02/10 05:30

◎古乃方◎古乃方

◎古乃方

印尼火山的名字聽起來很台灣女生，怡蓁，後來查，發現是伊真。位於印尼爪哇島東部，以藍火聞名。幽靈般飄忽，像墓地的磷火。

山上的人叫我Indigo，本以為在說某種介於藍和堇青之間的顏色，聊了聊才發現，他們指的是越界的人。因我曾說，那些投入火山裡獻祭的亡靈，晚上會出現在山屋裡，讓我好冷。第一次，我被認做能看見幽魂的人。

鬼，不是像貞子穿著白衣、披頭散髮的鬼，而是會感覺某塊空氣，密度忽高，某種膏狀體在眼前成形。鬼時常對我說話。大部分的時候，我不回應。

有次到屏東玩，入住了名叫相思的房間，我躺在床上，正對窗外相思樹。夜裡，樹化身老奶奶，說她在找孫子小狼，請幫幫忙。每次遇到這情況，我都會裝冷，假寐。老奶奶怒，直飄進房，變成木椅，一直搖。我說不認識啦，煩死。隔天吃早餐，我對先生安說了這件事，他寒毛直豎，說：「你知道嗎？我哥哥的小名叫小狼。」

相思房住兩晚。第二晚為了睡好，我想著跳舞的事情。肉身是符。

身體沉，落定於地。跳舞老師小白每次都說，腳要「吃」進地板。後來我懂了：要想像腳踩著地板底下的大地。像「理解」在英文裡的意思，Under-stand，穿過腳下的土地才能抵達。學探戈時，我常感覺，擁抱一個人，得想像抱著舞伴後方的那個人，如此才深沉。能深深擁抱一個人，我便感到心安。

鬼提醒了我推進。身體末梢有延伸的渴望。當我學會在探戈裡，同時抱著無形的空氣，雙人舞才真正合一。跳現代舞時，腳的重心過去，整個人也送過去――是要送給誰呢？如果不是鬼，又會是誰？

鬼使我理解了浮力，也因想抱著透明的阻力，我明白了身體的限制。有些角度過不去，鬼怎麼拉也不行。哪怕在外面，我的身體已看起來很有張力。

固定跳舞，像在肉身廟宇裡上香，身體一片片落定。週二，舞蹈課，十八歲的貴賓狗尼尼喜歡窩在角落，看著我們的腳在空中刷開，又回到原地；下週二，我踮腳，尼尼繞著把桿走來走去；下下週二，當我旋轉，牠細碎的爪子聲愈來愈響，尼尼正追著甜筒玩具跑。重複的幸福令我惶恐，我開始擔心有狗的日復一日，有天會消失。

爬火山時也是週二，尼尼卻已離開人世。我揣想，山裡的鬼可能是尼尼的朋友，祂們會一起念書，準備投胎。我對鬼更寬容了。那天，我問山屋裡的鬼是怎麼死的？祂說以前有戰亂。我一邊聽，一邊躺在地板上，身體呈卍字形拉伸。

卍字，如旋轉的太陽光芒，超度幽魂時，祂們也同時超度了我。肉身為符，語言是咒。當活過的重量沉入其中，遺憾與不捨，自有安放。●

■【發酵的身體】隔週週二見刊。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應