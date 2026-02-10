【自由副刊】 潘國靈／石頭絮語：石頭之千頭萬緒

◎潘國靈

◎潘國靈

天地不仁，石頭無情，所有情緒都是人賦予的。

包括石頭無情本身：你真是鐵石心腸。

石頭冷硬，它沒有門，詩人辛波絲卡早寫過，但不等於你不可以敲它。

請繼續往下閱讀...

當然敲的動作不只一種。其中一種：敲問石頭，包含詰問和抗爭。

但誰說石頭不可溫煦呢。石頭沐浴於陽光中，把溫熱儲存。你曾赤腳走在石子路上嗎？我想像，昔日的浣紗，衣服放在溫熱的石頭上晾曬。

石頭阻擋去路，但一個個石踏鋪開在溪河上，可以讓你走過。且別說石橋。

石牆也意味分隔，如曾幾何時的柏林圍牆。但不是所有石牆都是「邪惡」的。石牆有的為防衛，古時沒有城牆就不成城。防衛心太強未必好，但世途險惡，有時有一點又是必需的。所有的牆都是人心之投影。

何況還有其他的石牆。在我們這個城市，可幸仍有石牆樹，只要有縫隙，石牆也可生花。

石是無情卻有情。要感動一塊石頭不易，但成語有云：精誠所至，金石為開。當然我更記取的是，《紅樓夢》中的「木石前盟」。石頭記說到底原是癡情記。

石頭無情？有哪塊牆比耶路撒冷的哭牆盛載更多的淚。儘管我不是以色列人，我總想像有天要親臨現場。

石頭自我封閉。但自我封閉也可以有深度的。年少時候，我就喜歡Simon & Garfunkel的〈I Am a Rock〉。在聽歌之前早就細味了歌詞，且在這裡摘錄一段：「別跟我說愛／我曾經聽過那些字眼／如今已經在我記憶裡沉睡／我不願喚醒已安息的舊情／不曾愛過／就不會哭泣／我是一塊石頭，一座孤島。」

冷硬與堅實一體兩面。因其堅實，所以《聖經》常說：堅如磐石。

但石頭也可移動，滾呀滾，搖滾樂本身就是一種滾石精神。

誰曾枕在石頭上造夢？雅各的天梯你應該聽過吧，尤其如果你是教徒。雅各出逃途中，撿來一塊大又光滑的石頭做枕頭，躺下來睡覺。夢中他見一道天梯，天使上下往來。神在梯子頂端，跟他說話。翌日清早醒來，他把那塊用來做枕頭的石頭豎立起來，澆上油，稱這地方為伯特利，意謂上帝之家。我對這塊夢之石的興趣，不下於凡人看不見的天梯。

《石頭記》本身也是一場大夢境。

石頭也可用以施刑。在一些國度，當今世界，仍有一種刑罰是活活給群眾丟石頭至死。群眾執行，也象徵群眾審判。源遠流長，何日才可終結？

不同石頭就有不同可能。丟石頭當然要碎石。而薛西弗斯做為英雄，在陰間推的石頭當然是一塊巨石，還要在斜坡而不是平地之上，否則整個神話就會變成卡通。

以石為憑。摩西舉起手杖分隔紅海，來到約書亞引領以色列人過約旦河，石頭則有重要角色。「你們下約旦河中，過到耶和華──你們神的約櫃前頭，按著以色列人十二支派的數目，每人取一塊石頭扛在肩上。這些石頭在你們中間可以做為證據。日後，你們的子孫問你們說：『這些石頭是什麼意思？』你們就對他們說：『這是因為約旦河的水在耶和華的約櫃前斷絕；約櫃過約旦河的時候，約旦河的水就斷絕了。這些石頭要做以色列人永遠的紀念。』」以石頭為約，也以石頭做紀念。約旦河是進入應許之地的門檻；直至今日，那些石頭仍在那裡嗎？

我也曾經跟她每到一個海灘就撿一塊石頭回家。一塊，一塊，一塊，以為會一直累積下去。以石為憑，留做紀念。後來沒了，忽然沒了。每塊石頭都記著一段路程，一段共度的光陰，因為美好，後來每回想起來，我的胸口都會填滿石頭。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法