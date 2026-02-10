自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 潘國靈／石頭絮語：石頭之千頭萬緒

2026/02/10 05:30

◎潘國靈◎潘國靈

◎潘國靈

天地不仁，石頭無情，所有情緒都是人賦予的。

包括石頭無情本身：你真是鐵石心腸。

石頭冷硬，它沒有門，詩人辛波絲卡早寫過，但不等於你不可以敲它。

當然敲的動作不只一種。其中一種：敲問石頭，包含詰問和抗爭。

但誰說石頭不可溫煦呢。石頭沐浴於陽光中，把溫熱儲存。你曾赤腳走在石子路上嗎？我想像，昔日的浣紗，衣服放在溫熱的石頭上晾曬。

石頭阻擋去路，但一個個石踏鋪開在溪河上，可以讓你走過。且別說石橋。

石牆也意味分隔，如曾幾何時的柏林圍牆。但不是所有石牆都是「邪惡」的。石牆有的為防衛，古時沒有城牆就不成城。防衛心太強未必好，但世途險惡，有時有一點又是必需的。所有的牆都是人心之投影。

何況還有其他的石牆。在我們這個城市，可幸仍有石牆樹，只要有縫隙，石牆也可生花。

石是無情卻有情。要感動一塊石頭不易，但成語有云：精誠所至，金石為開。當然我更記取的是，《紅樓夢》中的「木石前盟」。石頭記說到底原是癡情記。

石頭無情？有哪塊牆比耶路撒冷的哭牆盛載更多的淚。儘管我不是以色列人，我總想像有天要親臨現場。

石頭自我封閉。但自我封閉也可以有深度的。年少時候，我就喜歡Simon & Garfunkel的〈I Am a Rock〉。在聽歌之前早就細味了歌詞，且在這裡摘錄一段：「別跟我說愛／我曾經聽過那些字眼／如今已經在我記憶裡沉睡／我不願喚醒已安息的舊情／不曾愛過／就不會哭泣／我是一塊石頭，一座孤島。」

冷硬與堅實一體兩面。因其堅實，所以《聖經》常說：堅如磐石。

但石頭也可移動，滾呀滾，搖滾樂本身就是一種滾石精神。

誰曾枕在石頭上造夢？雅各的天梯你應該聽過吧，尤其如果你是教徒。雅各出逃途中，撿來一塊大又光滑的石頭做枕頭，躺下來睡覺。夢中他見一道天梯，天使上下往來。神在梯子頂端，跟他說話。翌日清早醒來，他把那塊用來做枕頭的石頭豎立起來，澆上油，稱這地方為伯特利，意謂上帝之家。我對這塊夢之石的興趣，不下於凡人看不見的天梯。

《石頭記》本身也是一場大夢境。

石頭也可用以施刑。在一些國度，當今世界，仍有一種刑罰是活活給群眾丟石頭至死。群眾執行，也象徵群眾審判。源遠流長，何日才可終結？

不同石頭就有不同可能。丟石頭當然要碎石。而薛西弗斯做為英雄，在陰間推的石頭當然是一塊巨石，還要在斜坡而不是平地之上，否則整個神話就會變成卡通。

以石為憑。摩西舉起手杖分隔紅海，來到約書亞引領以色列人過約旦河，石頭則有重要角色。「你們下約旦河中，過到耶和華──你們神的約櫃前頭，按著以色列人十二支派的數目，每人取一塊石頭扛在肩上。這些石頭在你們中間可以做為證據。日後，你們的子孫問你們說：『這些石頭是什麼意思？』你們就對他們說：『這是因為約旦河的水在耶和華的約櫃前斷絕；約櫃過約旦河的時候，約旦河的水就斷絕了。這些石頭要做以色列人永遠的紀念。』」以石頭為約，也以石頭做紀念。約旦河是進入應許之地的門檻；直至今日，那些石頭仍在那裡嗎？

我也曾經跟她每到一個海灘就撿一塊石頭回家。一塊，一塊，一塊，以為會一直累積下去。以石為憑，留做紀念。後來沒了，忽然沒了。每塊石頭都記著一段路程，一段共度的光陰，因為美好，後來每回想起來，我的胸口都會填滿石頭。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應