【家庭plus．駿馬奔騰好運來8-4】辛苦了一年 媽媽獨旅去

文／歐洲特約記者胡蕙寧

歐洲家庭的度假花樣愈來愈精緻化，不但雙親、單親家庭都有套餐，近來更興起家長單獨出遊，讓為母或父者可以遠離家庭和工作喘口氣，充電後，再回來面對生活的壓力。

近來老是有身為母親的歐洲朋友告訴我，她們安排好家裡的一切後，單飛獨旅去。這種客戶不但在德法都增長，英國旅行社更有統計顯示，非單身的家長型旅行者在總客戶中所占的比例不斷上升。

其中有家庭的女性享受海外單人假期的人數，更是直往上衝，理由都是為了暫時擺脫家庭的束縛。英國旅行社年度報告稱，獨旅者增加，以年齡較大的女性居多，理由都是如此才能完全按照自己要的方式體驗世界，不必為家人做任何妥協。

英國旅遊業協會 Abta在年度大會上表示，愈來愈多的女性獨旅者選擇獨自前往異國，遠離生活慣性，好一人放鬆。英國Intrepid Travel旅行社也公布，其獨遊訂戶高達62%為女性，多落在45至60歲之間。這些顧客說她們多年來專注於事業或家庭，現在想要抽出時間犒賞一下自己。

〈享受自由〉獨旅者年年上升 輕探險受歡迎

英國旅行業者表示，近年來增長的許多單遊者都有家庭、伴侶和豐富的社交生活，但是他們也珍惜獨處的時光。有些人只定點旅館，享受附近風光，完全擺脫孩子跟伴侶，自由地按照自己的方式探索世界。

也有獨旅的家長是參加小型團體，省得自己規畫行程。如此既能放任好奇心來場大探索，還能享受一下與他人分享的樂趣。不少旅遊網推出「媽媽獨遊」或「雙親之一自己出遊」，更有為單親家長量身訂做的出遊規畫，還提供優惠等，花樣繁多。

有旅行社表示近郊徒步、騎自行車和泛獨木舟等低風險的「輕探險」戶外活動，尤其受到非單身獨旅者的喜好，預定的客戶比例愈來愈高，其中女性居多。她們傾向於選擇體驗異國文化，從歐洲鄰國到摩洛哥、印度、祕魯等都經常上榜。

單人獨遊的另一個好處是可以選擇在學校假期之外的時間旅行，9和10月是旺季。有旅行社表示，單人之旅日益增長到近年來一個旅行團中，通常都有三分之二的人是獨旅者。

〈放鬆身心〉媽媽好友團 老公小孩放一旁

歐洲家庭度假的產品繁多，許多套餐型都是從機票、旅館、三餐到專車接駁等一條龍全包。更有不少「最後一分鐘」產品促銷優惠，有些家長甚至可以搶到讓18歲以下的兩個孩子同遊免費。

專為單親父母提供的單身或帶孩子的套餐也很流行，這類型的折扣更多，包括兒童免費名額或客製化優惠都有。其中包括父子或母女同遊，歐洲地中海岸國家通常最受歡迎，但是墨西哥、肯亞和印度等跨洲國家，也愈來愈受到愛冒風險的親子團喜愛。

英國獨立旅行社聯盟Advantage Travel Partnership表示，今年的單人出遊量出現了兩位數的成長。愈來愈多人不與家人同行而樂於獨遊，針對這個不斷上升的趨勢，讓市面上湧出更多的產品設計來因應。

其中「媽媽獨遊假期」最受歡迎，這款設計專門讓有家庭的母親放鬆身心的單飛，選擇範圍廣闊，從輕鬆的國內溫泉到跨國的度假套餐都有。「媽媽好友團假期」也增多，這是有家庭的母親們結伴出遊，一起遠離家庭瑣事，創造出「自己的專屬時光」。

