【藝術文化】台灣品牌團隊再+1 李遠祝賀台北木偶劇團成為文化外交名片之一

人間國寶邱火榮藝師（前排左2起）與文化部長李遠，以及台北木偶劇團團員合影。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部表演藝術最高金額的補助機制「台灣品牌團隊」，繼去年新增布拉瑞揚舞團之後，今年又加入台北木偶劇團，亦即2年內已由過去多年來維持的6個團隊，增加為8個，文化部長李遠昨（10）日特別前往位於八里的台北木偶劇團，參與年前送神儀式，也祝賀劇團躋身台灣品牌團隊，成為台灣文化外交的名片之一。

文化部長李遠（右2）訪視位於八里的台北木偶劇團，參與年前送神儀式。（記者凌美雪攝）

李遠接任文化部長後，力推「台灣品牌團隊」、「Taiwan Top團隊」及「地方傑出團隊」的補助金三角概念，除強化健全表演藝術生態，也希望逐年從「Taiwan Top」選出可以晉身「台灣品牌」的團隊，給予更多補助，也賦予更高的期待。「台灣品牌團隊」其他已入列多年的還有唐美雲歌仔戲團、優人、明華園、紙風車、雲門與朱宗慶打擊樂團。今年總補助金額提高為年度營運及藝文扎根計畫1億2,500萬元、國際交流計畫2,990萬元，總計1億5,490萬元。

劇團演出象徵祈福與感恩的北管布袋戲《扮三仙》。

（記者凌美雪攝）

李遠說，台灣品牌團隊肩負著代表台灣走向國際，並持續傳承文化與技術的重要任務。雖然每增加一個入選團隊都必須克服很多困難，但正如林懷民、朱宗慶等所說，不能永遠只靠6個團。台北木偶劇團不僅已傳承4代，更持續創新，也已走向國際，除了確實符合台灣品牌團隊目標外，劇團以中小型布袋戲形式加入，也為這項補助實質拓展了更多元的類型。

台北木偶劇團成立於2010年，原為「Taiwan Top團隊」，且甫於1月獲得「年度最佳團隊」加碼的50萬元最高獎勵金，如今又從激烈審查中，獲選成為台灣品牌團隊，可獲500萬元補助，雖是8團中獲補金額最低的「新生級」，仍可說是喜上加喜，因此，昨日李遠到訪時，劇團特別演出象徵祈福與感恩的北管布袋戲《扮三仙》。

台北木偶劇團創辦人之一，同時也是新北市無形文化資產北管音樂保存者的林永志表示，得知獲選時「感覺很像中樂透」，但也備感肩上的責任更重大了。問他怎麼規畫這筆補助用途時，他說，已經在洽談今年赴日本與義大利演出的行程，但第一個想先做的事情是，終於可以為團員加薪。

相關補助資訊詳詢文化部獎補助資訊網（http://grants.moc.gov.tw/Web/）。

