【藝術文化】南國美「微光中的寫生者」揭幕 沉浸台灣近現代美術史

台文館長陳瑩芳（左起）、南市府副秘書長徐健麟、文化部次長李靜慧、南國美籌備處代理主任黃宏文共同主持開幕式。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南國家美術館新春期間推出首檔展覽「微光中的寫生者—台灣近現代美術沉浸展」，昨（10）日開幕，象徵南國美籌備處啟動的重要起點。

B展廳「光影Light & Shadow」，展出多媒體團隊科文双融的沉浸式劇場《迎光而行》，結合公共電視《畫我臺灣》系列影像，回到前輩畫家描繪的光影現場。（南國美籌備處提供）

原台南市美術館2館移做為「台南國家美術館」，今年1月正式接手營運的南國美籌備處指出，展覽聚焦1895至1960年間，在殖民與現代化交錯時代中創作的台灣藝術家，並以台灣近現代美術的重要起點「寫生」為策展核心，結合畫作、沉浸式影像、聲音裝置與互動科技，引領觀眾走進藝術家觀看風景、感知土地與回應時代的「現場」。

策展團隊橫跨藝術與影像領域，包括聲音藝術家吳燦政、紀錄片導演林郁盛、黑川互動媒體藝術、多媒體團隊科文双融與公共電視。展覽中，吳燦政以吉田初三郎圖像為靈感創作《台灣八景》聲景裝置，重組島嶼環境聲響，使不同時空的風景相互呼應。

科文双融打造的沉浸式劇場《迎光而行》，選取林玉山〈蓮池〉、郭雪湖〈南街殷賑〉及陳澄波〈淡水夕照〉3件經典作品，透過光影推移，讓觀者走入畫中風景，感受時間被描繪與保存的過程；林郁盛的錄像裝置《未完成的畫像》，則以多重敘事探詢「台灣色」在不同創作脈絡中的生成與轉譯。

文化部次長李靜慧表示，文化部持續推動「重建台灣藝術史2.0」，期待讓藝術史成為全民共享的文化資產。她也坦言，首展開幕難免帶著「有些緊張」的心情，但她形容這檔展覽就像是一個篇章的揭序，象徵南國美在制度、典藏、展覽與教育推廣等面向，將隨著時間逐漸成熟。南國美籌備處代理主任黃宏文指出，未來將結合研究、典藏與跨域策展，深化大眾對台灣近現代美術的理解。

「微光中的寫生者」展期自即日起至5月17日，展覽期間同步推出「全民近現代」集字章、疊色明信片與走讀活動，並於大年初一至初六每日開館加碼發送限量「馬上順利」小紅包。詳詢南國美籌備處官網及「全民近現代」臉書專頁。

