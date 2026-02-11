【自由副刊】 陳允元／螃蟹道樂 － 3之1

圖◎吳怡欣

◎陳允元 圖◎吳怡欣

十八年前第一次到日本，就想吃螃蟹道樂（かに道楽）。但每每動念，想揪在日本留學或此回同行的友人一起去吃，大家不是推說太貴、不擅吃蟹，就是異口同聲勸阻我：「欸，那是觀光客在吃的啦。」我不懂。觀光客有什麼好羞恥的嗎？他們說不，不是那個意思。「你台南人不該浪費一餐吃連鎖店。」於是他們推薦或勸我去吃別家。我不懂台南人怎麼了。總之這些年到過日本這麼多趟，我始終沒吃過螃蟹道樂。

為什麼想吃螃蟹道樂？最初的影響源已不可考，我猜是多年前在台灣熱播的日本綜藝節目「料理東西軍」（どっちの料理ショー）吧。主持人關口宏和三宅裕司各領一隊廚師，使用特選食材進行料理對決，向現場七位來賓拉票。料理即將完成，兩位主持人齊聲說出那句經典台詞：「今夜、ご注文はどっち」（今晚，您想點哪一道？）試吃階段幾經掙扎的來賓緊閉雙眼，咚咚咚咚同時按下按鈕──啊，我猜就是那個瞬間吧，也許是某次カニしゃぶ（螃蟹涮涮鍋）VS豚しゃぶ（豬肉涮涮鍋）的對決。「有螃蟹誰要吃豬肉呢。」進廣告時我說。節目熱播的那幾年，放假回台南很常跟媽一起看。「難講喔。明明很一般的東西，日本人也很常在那邊鬼叫說好奢侈。他們有那麼貧瘠？」媽並不完全看好。管他誰贏面較大，我在心裡必定義無反顧地選了カニしゃぶ。

我吃螃蟹的歷史很早，大概與烏魚子（oo-hî-tsí）等長。二者都是過年家裡會收到的好東西。不知是爸做生意之故，還是因阿嬤長住我家，烏魚子年年有，多或少而已。媽會在二樓後面的房間架起竹篙（tik-ko），一對對懸掛上去陰乾。有一回我趁大人不注意，歪頭偷咬一口，苦鹹苦鹹，其實不好吃，而且馬上就被抓到了。他們沒有罵我，只笑說這小孩怎麼這樣貪吃，怕我拉肚子。記得螃蟹收到兩、三次，是行船的五伯抓來的，都是菜蟳。每次家裡有螃蟹，我都興奮得在廚房跟前跟後，為了看一眼圖鑑上才有的珍稀生物。我問阿嬤能不能解開繩子？阿嬤說不行，螃蟹會夾人。我蹲著，觀察在鋁鍋中不時騷動的牠。雖然一雙大螯被綁縛住了，但盔甲鐵鍋刮行碰撞的聲音，聽來很令人心驚。

以我如今嗜蟹的程度來看有點不可思議，但除夕桌上的螃蟹滋味，我沒有具體記憶。比起螃蟹，我更愛飯後阿嬤糋甜粿（tsìnn tinn-kué）隨手灑的麵糊渣。麵糊一下，油鍋熱烈起來，一群小孩像麻雀般大興奮。小孩子多是不懂蟹的。當時我對螃蟹的喜愛，大概只在視覺造形，而非食欲。我愛牠神氣的一對大螯，小小眼睛，厚實銳利的盔甲，以及蒸熟之後整隻紅通通的樣子。除了過年的菜蟳，升上小學學畫，我在畫室的幻燈片上第一次見到三點蟹。印象很深的是，構圖完成後，老師要我們用蠟筆描蟹的輪廓與三個圓點，再用水彩上色。水彩碰到油性的蠟會自動退開，突顯出線條的筆觸。我覺得藏綠色的菜蟳像鄉下武士，威風卻土土的，三點蟹有趣一些，也秀氣。甲殼上鑲著白邊的三個深色圓點，像和尚的戒疤。小時候八點檔古裝劇很流行，戲裡常有和尚角色。雖是出家人，卻武功高強，能飛簷走壁。打掛一堆敵人後雙手合十，說聲阿彌陀佛，善哉善哉。

吃螃蟹有兩個門檻。一是餘裕，二是技術。螃蟹漁港、菜市場就有，不是什麼難以高攀的稀世珍饈，但也不會是普通家庭的餐桌日常。即便捨得買，也要有餘裕慢慢處理、慢慢吃。因此除了除夕團圓，螃蟹幾乎不曾出現在我家餐桌上。只有婚宴喜慶，或跟著大人吃海鮮餐廳的特殊日子才有機會接觸。吃蟹也需要練習。就像台南人問你：「會不會吃魚？」並非真的在問你吃不吃、愛不愛吃（愛吃自己吃啊），而是問你會不會挑刺。一方面怕你困擾，也怕好東西拍損去（phah-sńg － khì）。吃蟹也是類似的手工藝活動。紅通通的螃蟹上桌，往往是氣氛最高潮的時候，接著各自便陷入一段時間的沉默。愛吃蟹的人多自顧不暇，且因衛生及禮節之故，不好代剝分享。不過宴席上出現螃蟹多半只為了喜氣、派頭，埋頭認真吃的人不多。一來社交場合重點不在吃；二來拆蟹需要技術。不熟練的人，只會把自己弄到很狼狽而已。

我開始頻繁吃蟹，想來是台股第一次上萬點的1990年代吧。爸跑了幾年業務，業績優異，升任台南分公司副主任，應酬不時打包螃蟹回家。股票、副業也賺了一些錢，家裡外食的機會變多了。我們常去林森路的「阿宏活海產」，偶爾也參加爸與朋友的飯局。當時我剛升上國中，就是在那樣的場合學會用嗆鼻的山葵，吞下人生中第一片さしみ。媽皺著眉頭說生吃很野蠻，根本茹毛飲血。十多歲的我也不太能懂生魚片的妙處，只是想提前體驗「大人的滋味」。豈知嚼著嚼著，某天突然頓悟，整個身心靈都進入未曾踏足的新境界，驚覺那可真是人間美味。我對螃蟹開始產生積極欲求，大概也是那幾年的事吧。在大多時候我都是個怕麻煩的人，也不愛多刺的魚，除非牠足夠好吃。我卻願意放棄小孩熱愛的蟳味棒，在熱鬧的餐桌上耐住寂寞，喔，還有暫時的飢餓，使用器具或練習徒手拆蟹，逐漸配備「雖面倒臭い（めんどうくさい）吾往矣」的氣場與技術。日文「面倒臭い」不是普通麻煩，是非常非常麻煩。我覺得這組漢字十分傳神。歷經餐桌上的成年禮，如今我已練到能徒手把一隻蟹拆了，將雪白的蟹肉纖維從雙螯、步足、蟹架子等任何縫隙中悉數抽出，輕鬆寫意。吃乾抹淨後，留在桌上的蟹殼，都是半透明的。

我常用這例子跟學生說：「拆文本如拆螃蟹」，切不可粗暴或草率對待，最忌連同骨架一起囫圇咀嚼，食不知味。要用對方法、工具，拆解文本結構，出入文本內外，窮盡其象徵隱喻，認真以待，將一篇文章、一隻螃蟹畢生所蘊含的甘美與繁複滋味釋放出來。當然，也有不好拆、難以窮盡的，比如楊牧。但對此需要更高的技術，也更要學會謙卑。我會在投影片上附一張蟹塚照為證，再用莊嚴的表情告訴他們：「我不是在講幹話。」

如果學生問：螃蟹跟文學有什麼關係？我會舉詩人黃靈芝的小說〈蟹〉來說明。這篇小說在戰後初期以日文寫成，後來黃自己譯為中文，1970年得了第一屆吳濁流文學獎。故事的序章，是遠古人類的螃蟹發現／食用史。一位年輕人第一次見到未知生物螃蟹，因為太餓了，便冒險吃了牠。儘管驚歎牠是「從未想像過的，美味銷魂的動物哩」，但飽足後開始感到不安，不知這傢伙有沒有毒？第二天發現自己沒有死，食蟹知味吃了第二隻。也許是帶著恐懼吧，他覺得不好吃，甚至失去食欲。他請教村裡的巫婆，得到「必定死」的斷言。幾天過去了，吃不下任何東西的年輕人只是瘦了，並沒有死。黃靈芝寫道：「畢竟任何命案都沒有發生於是人類發現了『蟹』而添於食譜之上。」講到這裡，我會跟學生說：來，注意喔。黃靈芝將「吃」視為生存的冒險，人類文明的起源。這就像「神農嘗百草」啦。神農不會是一個人，而是一個氏族，好幾代人。中毒身亡的都成為了祖先。活下來的把經驗寫下，成為了傳說。魯迅也說過類似的話：「第一次吃螃蟹的人是很可佩服的，不是勇士誰敢去吃牠呢？螃蟹有人吃，蜘蛛一定也有人吃過，不過不好吃，所以後人不吃了。」序章後的主線，黃靈芝也寫到熱帶大蜘蛛。他讓主角老乞丐說：「最初吃掉蟹子的那個人，真是膽大，真是野蠻！他必定是比我更餓的吧。」從這樣的互文線索推測，黃靈芝大概是讀過魯迅的。

〈蟹〉的時空場景，設定在戰後初期台灣。故事很長，加之是精采傑作，我不詳細講，直接切入螃蟹相關的正題：這位快要餓死、胃卻還充滿生命力的老乞丐來到北門外的圓環市場，有位穿西裝、踩木屐的粗野男子──立石鐵臣《台灣畫冊》的「老鰻」（ロウマア）就是這個形象──硬要送他一隻大螃蟹，像在戲弄他，要他當眾吃下去。不吃，他怕男子生氣，且機會難得。眾目睽睽又覺得羞恥。幾經懇求，男子同意他把蟹帶走。抱著紅色大蟹走在路上，他提心吊膽，怕被誤會，因為此等寶物絕非他買得起的。回到廢棄的防空洞，他想藏著慢慢吃，但螃蟹易腐，只好奢侈地一次吃掉。這一吃，竟改變了他人生：

吃掉一隻紅紅大蟹的翌晨，我的世界變了。我一點也不躊躇地認定世界上最好吃的就是蟹……你瞧，今天的我五體都充滿氣概。一隻紅紅大蟹的甜味道，竟搖出老乞丐的生活意欲來。今天的我已經不是昨天的我。為了要吃大蟹一隻，已經找到一道光明。自今天開始我是一個勇敢的乞丐了。

故事的結局，乞丐打算離開都市前往海，因為海沒有所有權人。抓到蟹，那隻蟹就是你的。但是最後他還是死在找海的路上。之所以寫下這個故事，黃靈芝在終章寫道：「自幼，時常感覺到一種擔憂──有一天會變成乞丐似的預感──的筆者，由於事情所迫，因而時常考慮到做乞丐之後的生活來。」終戰。禁用日語。二二八。戒嚴。國民政府來台。白色恐怖。疊合這篇小說寫就的時空脈絡，也許更能體會台灣人在時代變動下的惶惑不安，以及在各種層面上一夕之間淪做乞丐的預感。黃靈芝最厲害的地方就在於對事象與人生的洞察──講到這邊，我猜學生都快要睡著了。咳。好，我們還是回到螃蟹的話題吧。關於蟹的美味，我絕對同意黃靈芝。2000年，我北上讀大學，爸在股市大跌一跤，螃蟹驟然退出我們的日常。讀博班時，我也曾手上幾份工作同時中斷，戶頭只剩一千五百元。走到政大後山停車場，一時悲從中來，嚎啕大哭。沒錢事小，三十多歲讀博士班，前途茫茫，望不到盡頭事大。哎。人生實難，大道多歧，沿路還一堆鬼故事。但幾次朋友開車帶我去北海岸吃蟹、講幹話，真是人生的救贖。吃了螃蟹，借用黃靈芝的話，使我擦乾眼淚，覺得五體都充滿氣概，今天開始可以是一個勇敢的博士生了。（待續）

