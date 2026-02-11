自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 陳允元／螃蟹道樂 － 3之1

2026/02/11 05:30

圖◎吳怡欣圖◎吳怡欣

◎陳允元 圖◎吳怡欣

十八年前第一次到日本，就想吃螃蟹道樂（かに道楽）。但每每動念，想揪在日本留學或此回同行的友人一起去吃，大家不是推說太貴、不擅吃蟹，就是異口同聲勸阻我：「欸，那是觀光客在吃的啦。」我不懂。觀光客有什麼好羞恥的嗎？他們說不，不是那個意思。「你台南人不該浪費一餐吃連鎖店。」於是他們推薦或勸我去吃別家。我不懂台南人怎麼了。總之這些年到過日本這麼多趟，我始終沒吃過螃蟹道樂。

為什麼想吃螃蟹道樂？最初的影響源已不可考，我猜是多年前在台灣熱播的日本綜藝節目「料理東西軍」（どっちの料理ショー）吧。主持人關口宏和三宅裕司各領一隊廚師，使用特選食材進行料理對決，向現場七位來賓拉票。料理即將完成，兩位主持人齊聲說出那句經典台詞：「今夜、ご注文はどっち」（今晚，您想點哪一道？）試吃階段幾經掙扎的來賓緊閉雙眼，咚咚咚咚同時按下按鈕──啊，我猜就是那個瞬間吧，也許是某次カニしゃぶ（螃蟹涮涮鍋）VS豚しゃぶ（豬肉涮涮鍋）的對決。「有螃蟹誰要吃豬肉呢。」進廣告時我說。節目熱播的那幾年，放假回台南很常跟媽一起看。「難講喔。明明很一般的東西，日本人也很常在那邊鬼叫說好奢侈。他們有那麼貧瘠？」媽並不完全看好。管他誰贏面較大，我在心裡必定義無反顧地選了カニしゃぶ。

我吃螃蟹的歷史很早，大概與烏魚子（oo-hî-tsí）等長。二者都是過年家裡會收到的好東西。不知是爸做生意之故，還是因阿嬤長住我家，烏魚子年年有，多或少而已。媽會在二樓後面的房間架起竹篙（tik-ko），一對對懸掛上去陰乾。有一回我趁大人不注意，歪頭偷咬一口，苦鹹苦鹹，其實不好吃，而且馬上就被抓到了。他們沒有罵我，只笑說這小孩怎麼這樣貪吃，怕我拉肚子。記得螃蟹收到兩、三次，是行船的五伯抓來的，都是菜蟳。每次家裡有螃蟹，我都興奮得在廚房跟前跟後，為了看一眼圖鑑上才有的珍稀生物。我問阿嬤能不能解開繩子？阿嬤說不行，螃蟹會夾人。我蹲著，觀察在鋁鍋中不時騷動的牠。雖然一雙大螯被綁縛住了，但盔甲鐵鍋刮行碰撞的聲音，聽來很令人心驚。

以我如今嗜蟹的程度來看有點不可思議，但除夕桌上的螃蟹滋味，我沒有具體記憶。比起螃蟹，我更愛飯後阿嬤糋甜粿（tsìnn tinn-kué）隨手灑的麵糊渣。麵糊一下，油鍋熱烈起來，一群小孩像麻雀般大興奮。小孩子多是不懂蟹的。當時我對螃蟹的喜愛，大概只在視覺造形，而非食欲。我愛牠神氣的一對大螯，小小眼睛，厚實銳利的盔甲，以及蒸熟之後整隻紅通通的樣子。除了過年的菜蟳，升上小學學畫，我在畫室的幻燈片上第一次見到三點蟹。印象很深的是，構圖完成後，老師要我們用蠟筆描蟹的輪廓與三個圓點，再用水彩上色。水彩碰到油性的蠟會自動退開，突顯出線條的筆觸。我覺得藏綠色的菜蟳像鄉下武士，威風卻土土的，三點蟹有趣一些，也秀氣。甲殼上鑲著白邊的三個深色圓點，像和尚的戒疤。小時候八點檔古裝劇很流行，戲裡常有和尚角色。雖是出家人，卻武功高強，能飛簷走壁。打掛一堆敵人後雙手合十，說聲阿彌陀佛，善哉善哉。

吃螃蟹有兩個門檻。一是餘裕，二是技術。螃蟹漁港、菜市場就有，不是什麼難以高攀的稀世珍饈，但也不會是普通家庭的餐桌日常。即便捨得買，也要有餘裕慢慢處理、慢慢吃。因此除了除夕團圓，螃蟹幾乎不曾出現在我家餐桌上。只有婚宴喜慶，或跟著大人吃海鮮餐廳的特殊日子才有機會接觸。吃蟹也需要練習。就像台南人問你：「會不會吃魚？」並非真的在問你吃不吃、愛不愛吃（愛吃自己吃啊），而是問你會不會挑刺。一方面怕你困擾，也怕好東西拍損去（phah-sńg － khì）。吃蟹也是類似的手工藝活動。紅通通的螃蟹上桌，往往是氣氛最高潮的時候，接著各自便陷入一段時間的沉默。愛吃蟹的人多自顧不暇，且因衛生及禮節之故，不好代剝分享。不過宴席上出現螃蟹多半只為了喜氣、派頭，埋頭認真吃的人不多。一來社交場合重點不在吃；二來拆蟹需要技術。不熟練的人，只會把自己弄到很狼狽而已。

我開始頻繁吃蟹，想來是台股第一次上萬點的1990年代吧。爸跑了幾年業務，業績優異，升任台南分公司副主任，應酬不時打包螃蟹回家。股票、副業也賺了一些錢，家裡外食的機會變多了。我們常去林森路的「阿宏活海產」，偶爾也參加爸與朋友的飯局。當時我剛升上國中，就是在那樣的場合學會用嗆鼻的山葵，吞下人生中第一片さしみ。媽皺著眉頭說生吃很野蠻，根本茹毛飲血。十多歲的我也不太能懂生魚片的妙處，只是想提前體驗「大人的滋味」。豈知嚼著嚼著，某天突然頓悟，整個身心靈都進入未曾踏足的新境界，驚覺那可真是人間美味。我對螃蟹開始產生積極欲求，大概也是那幾年的事吧。在大多時候我都是個怕麻煩的人，也不愛多刺的魚，除非牠足夠好吃。我卻願意放棄小孩熱愛的蟳味棒，在熱鬧的餐桌上耐住寂寞，喔，還有暫時的飢餓，使用器具或練習徒手拆蟹，逐漸配備「雖面倒臭い（めんどうくさい）吾往矣」的氣場與技術。日文「面倒臭い」不是普通麻煩，是非常非常麻煩。我覺得這組漢字十分傳神。歷經餐桌上的成年禮，如今我已練到能徒手把一隻蟹拆了，將雪白的蟹肉纖維從雙螯、步足、蟹架子等任何縫隙中悉數抽出，輕鬆寫意。吃乾抹淨後，留在桌上的蟹殼，都是半透明的。

我常用這例子跟學生說：「拆文本如拆螃蟹」，切不可粗暴或草率對待，最忌連同骨架一起囫圇咀嚼，食不知味。要用對方法、工具，拆解文本結構，出入文本內外，窮盡其象徵隱喻，認真以待，將一篇文章、一隻螃蟹畢生所蘊含的甘美與繁複滋味釋放出來。當然，也有不好拆、難以窮盡的，比如楊牧。但對此需要更高的技術，也更要學會謙卑。我會在投影片上附一張蟹塚照為證，再用莊嚴的表情告訴他們：「我不是在講幹話。」

如果學生問：螃蟹跟文學有什麼關係？我會舉詩人黃靈芝的小說〈蟹〉來說明。這篇小說在戰後初期以日文寫成，後來黃自己譯為中文，1970年得了第一屆吳濁流文學獎。故事的序章，是遠古人類的螃蟹發現／食用史。一位年輕人第一次見到未知生物螃蟹，因為太餓了，便冒險吃了牠。儘管驚歎牠是「從未想像過的，美味銷魂的動物哩」，但飽足後開始感到不安，不知這傢伙有沒有毒？第二天發現自己沒有死，食蟹知味吃了第二隻。也許是帶著恐懼吧，他覺得不好吃，甚至失去食欲。他請教村裡的巫婆，得到「必定死」的斷言。幾天過去了，吃不下任何東西的年輕人只是瘦了，並沒有死。黃靈芝寫道：「畢竟任何命案都沒有發生於是人類發現了『蟹』而添於食譜之上。」講到這裡，我會跟學生說：來，注意喔。黃靈芝將「吃」視為生存的冒險，人類文明的起源。這就像「神農嘗百草」啦。神農不會是一個人，而是一個氏族，好幾代人。中毒身亡的都成為了祖先。活下來的把經驗寫下，成為了傳說。魯迅也說過類似的話：「第一次吃螃蟹的人是很可佩服的，不是勇士誰敢去吃牠呢？螃蟹有人吃，蜘蛛一定也有人吃過，不過不好吃，所以後人不吃了。」序章後的主線，黃靈芝也寫到熱帶大蜘蛛。他讓主角老乞丐說：「最初吃掉蟹子的那個人，真是膽大，真是野蠻！他必定是比我更餓的吧。」從這樣的互文線索推測，黃靈芝大概是讀過魯迅的。

〈蟹〉的時空場景，設定在戰後初期台灣。故事很長，加之是精采傑作，我不詳細講，直接切入螃蟹相關的正題：這位快要餓死、胃卻還充滿生命力的老乞丐來到北門外的圓環市場，有位穿西裝、踩木屐的粗野男子──立石鐵臣《台灣畫冊》的「老鰻」（ロウマア）就是這個形象──硬要送他一隻大螃蟹，像在戲弄他，要他當眾吃下去。不吃，他怕男子生氣，且機會難得。眾目睽睽又覺得羞恥。幾經懇求，男子同意他把蟹帶走。抱著紅色大蟹走在路上，他提心吊膽，怕被誤會，因為此等寶物絕非他買得起的。回到廢棄的防空洞，他想藏著慢慢吃，但螃蟹易腐，只好奢侈地一次吃掉。這一吃，竟改變了他人生：

吃掉一隻紅紅大蟹的翌晨，我的世界變了。我一點也不躊躇地認定世界上最好吃的就是蟹……你瞧，今天的我五體都充滿氣概。一隻紅紅大蟹的甜味道，竟搖出老乞丐的生活意欲來。今天的我已經不是昨天的我。為了要吃大蟹一隻，已經找到一道光明。自今天開始我是一個勇敢的乞丐了。

故事的結局，乞丐打算離開都市前往海，因為海沒有所有權人。抓到蟹，那隻蟹就是你的。但是最後他還是死在找海的路上。之所以寫下這個故事，黃靈芝在終章寫道：「自幼，時常感覺到一種擔憂──有一天會變成乞丐似的預感──的筆者，由於事情所迫，因而時常考慮到做乞丐之後的生活來。」終戰。禁用日語。二二八。戒嚴。國民政府來台。白色恐怖。疊合這篇小說寫就的時空脈絡，也許更能體會台灣人在時代變動下的惶惑不安，以及在各種層面上一夕之間淪做乞丐的預感。黃靈芝最厲害的地方就在於對事象與人生的洞察──講到這邊，我猜學生都快要睡著了。咳。好，我們還是回到螃蟹的話題吧。關於蟹的美味，我絕對同意黃靈芝。2000年，我北上讀大學，爸在股市大跌一跤，螃蟹驟然退出我們的日常。讀博班時，我也曾手上幾份工作同時中斷，戶頭只剩一千五百元。走到政大後山停車場，一時悲從中來，嚎啕大哭。沒錢事小，三十多歲讀博士班，前途茫茫，望不到盡頭事大。哎。人生實難，大道多歧，沿路還一堆鬼故事。但幾次朋友開車帶我去北海岸吃蟹、講幹話，真是人生的救贖。吃了螃蟹，借用黃靈芝的話，使我擦乾眼淚，覺得五體都充滿氣概，今天開始可以是一個勇敢的博士生了。（待續）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應