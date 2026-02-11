自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 毓秀／加滷蛋的牛肉麵

2026/02/11 05:30

◎毓秀◎毓秀

◎毓秀

我為了打發時間學畫，但一學就是十幾年。

即將退休或已經退休的同學們來自不同行業，卻也都比我年輕了十幾歲。上課時，大家的嘴和拿筆的手一樣忙碌，這班曾被抱怨是最吵的繪畫班，但我感謝這份喧鬧，讓我更了解社會狀況。

大家最近總聊起書念很多但不工作的東方「啃老族」和歐美長大後不肯和父母連絡的「斷親族」。聽他們說家中的大小孩們不好教，我也想起自己女兒說過，現在年輕人壓力大，不指望我正在念大學的外孫給她養老。

我腦海中卻浮現一碗加滷蛋的牛肉麵。

外孫國中一年級時，通過英國某語文檢定，學校發四千塊獎金，他開心請我們到常帶他去的牛肉麵店。第一次用自己賺到的錢請客，他一本正經地說：「外婆要吃什麼就點什麼，我今天用自己的錢唷！」

我就在麵裡多加顆滷蛋，那是他最喜歡的吃法。

即使外孫在未來能進化到請吃和牛，我都無法忘記當他還不懂得錢的重量時的真誠表情。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應