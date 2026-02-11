【自由副刊】 毓秀／加滷蛋的牛肉麵

◎毓秀

◎毓秀

我為了打發時間學畫，但一學就是十幾年。

即將退休或已經退休的同學們來自不同行業，卻也都比我年輕了十幾歲。上課時，大家的嘴和拿筆的手一樣忙碌，這班曾被抱怨是最吵的繪畫班，但我感謝這份喧鬧，讓我更了解社會狀況。

大家最近總聊起書念很多但不工作的東方「啃老族」和歐美長大後不肯和父母連絡的「斷親族」。聽他們說家中的大小孩們不好教，我也想起自己女兒說過，現在年輕人壓力大，不指望我正在念大學的外孫給她養老。

我腦海中卻浮現一碗加滷蛋的牛肉麵。

外孫國中一年級時，通過英國某語文檢定，學校發四千塊獎金，他開心請我們到常帶他去的牛肉麵店。第一次用自己賺到的錢請客，他一本正經地說：「外婆要吃什麼就點什麼，我今天用自己的錢唷！」

我就在麵裡多加顆滷蛋，那是他最喜歡的吃法。

即使外孫在未來能進化到請吃和牛，我都無法忘記當他還不懂得錢的重量時的真誠表情。●

