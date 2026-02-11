【家庭plus．駿馬奔騰好運來8-5】煙火鞭炮 毛孩心驚驚

台灣舊曆年大量施放鞭炮的習慣，已成為很多貓狗家庭的噩夢。（圖／達志影像）

文／鄭曉蘭

每到歲末年終，不少人類引頸期盼的一大盛事，莫過於璀璨刺激的跨年煙火或炮竹。煙火炮竹，縱使感官感受到嗆鼻濃煙、炫目閃光、震耳欲聾的巨大聲響，仍能享受這「一年一度的難得狂歡」。

反觀如貓狗等同伴動物或野生動物，少了上述的文化意涵、明確認知、篤定的安全感，煙火炮竹只剩莫名其妙、難以預測理解的感官折磨。所以，帶著同伴動物「欣賞」（或施放）煙火炮竹，對牠們而言往往是種傷害。

台灣舊曆年大量施放鞭炮的習慣，已成為很多貓狗家庭的噩夢。由於閃光、巨響、氣味的衝擊過大，想幫狗兒完全克服是件難事；家長首先必須了解，狗兒可能終其一生都恐懼這樣的聲響，有辦法就帶狗兒逃離，無法逃離就盡量為狗兒降低刺激，而幫助狗兒培養面對巨響的能力，應該是事前的長期準備。

〈如果躲不了〉創造安心區 安定身心

如果住家附近每年都會出現巨響又無法搬離，會建議年節直接帶著狗兒到其他區域度假。再來是幫狗兒建立心理、物理性安全堡壘。

心理性安全堡壘，仰賴平日充足陪伴互動，以及飲食、睡眠等各種基本需求的滿足，當衝擊來臨，請平靜給予狗兒適度安撫。物理性安全堡壘，是平日就幫狗兒布置不受干擾的安靜休息區域，狗兒只要進入該區，就享有不被召喚、干擾或觸碰的權利，讓狗兒能安心獨自休息或避開不安事物。

此外，雖然效果有明顯個體差異，不過如果狗兒不排斥穿著衣物，可以考慮穿安定背心（Thundershirt）提供狗兒外在支持，戴頭套、耳罩或播放輕音樂、白噪音幫狗兒降噪。也可以考慮使用如雪松、馬鬱蘭、真正薰衣草等舒緩鎮靜的香氛做為輔助對策。但狗兒嗅覺極度敏銳，請確保香氛並未摻雜人工香精、使用時間不宜過長、香氛位置離狗兒有段距離，而且狗兒有離開的選擇。

〈事前進行〉減敏與反制約 防患於未然

在必須事前進行的行為學對策方面，減敏（Desensitization）與反制約（Counter-conditioning）是常搭配使用的兩大工具。

減敏的主要目的，是藉由循序漸進的刺激強度調整，讓狗兒的神經系統在不引發恐懼反應的狀態下，逐步適應該刺激，進而在實際面對巨響時，不至於立即陷入恐慌。而反制約是藉由刺激尚未引發恐懼反應的時機給予獎勵，逐步將狗兒對該刺激的負面情緒連結，轉化為較中性，甚至正向的情緒反應。

有心改善此問題的家長可以提前運用煙火或炮竹音源進行減敏與反制約，但要特別注意刺激增強的進度不能引發恐懼，獎勵時機也必須是在刺激出現，且狗兒尚未出現恐懼反應時進行。

〈寵物福利〉煙火禁令 已有國家明訂

當狗兒因聲響出現持續劇烈顫抖、呼吸異常、對外界反應遲鈍、流口水不止、排泄異常、事後長時間無法恢復、甚至是自殘或拒絕進食時，代表恐懼已影響呼吸、消化與恢復能力，必須尋求醫療介入協助。

目前醫界已有短期應急或長期調整的抑制交感神經活性或血清素回收機制，藉此降低恐慌強度或提升情緒穩定度的各種用藥（凝膠等），請與獸醫討論適合的治療方式。

荷蘭已通過《安全新年夜法案》，規畫自2026新年起禁止私人出售與使用爆炸威力較大的F2與F3類煙火製品。義大利與捷克部分城市也都祭出類似禁令，德國動物福利聯合會則呼籲社會正視煙火對於動物造成的傷害。

衷心期待有朝一日，我們能運用無人機等新科技全面取代煙火爆竹，讓生活在同一片土地上的人類、同伴動物與野生動物都能真正過一個好年。（作者為狗兒行為諮詢師）

