藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．一人一故事】病房內的夫妻

2026/02/11 05:30

圖／豆寶圖／豆寶

文／呂政達

林口長庚腎臟科病房內，我的隔壁病床，隔著布簾聽見中年男病患和身材較小的女子陪病，我想，是老婆吧。

在三人病房內最怕睡覺時聲音干擾，果然隔壁鼾聲大作，男子打呼換來我整夜的失眠，一點也不像安眠曲。

白天，隔壁傳來那個男子在手機中講股票的聲音，我還想這個男病患還真的是生了病，也不忘記股票經。但又看見照理是陪病的女生拿著臉盆上浴間，不禁對他們的關係產生了疑惑。

只聽男子對另一床的陪病者說，他老婆睡覺打呼，因為必須張開嘴巴呼吸，「那怎麼辦，我還要愛她嗎？」是否可以愛上一個女人，但不愛上她的打呼？

原來，那名女子是病患，老公才是來陪病的。男子歎了一聲說，就是有緣分嘛，愛上了就要包容她的一切、照顧她。一問，老婆是中國人，老公去中國經商認識了，後來老婆在中國換腎，才一年就壞了，這次要來把腎臟拿掉。老公一路相陪。

我在醫院內，見到夫妻的相伴。在急診室不給陪病床，陪病者整天整夜都要坐在一張小椅子上，實在是身心的煎熬。對面的一對老夫妻，也不開燈，看來有七十多歲的丈夫就默默地坐那張椅子上，像衛兵一樣守著生病的妻子，沉默的一幕，我感動著。同樣的場景，我必然抱怨連連，不那樣的甘願吧。為了心愛的、也許廝守一生的另一半，他可以做到這樣的。

也是在急診室，半夜，對面的女子尖叫，大概是打針痛了，老公要她接受打針，老婆歇斯底里高喊：「身體是我的。」一直吼叫著，但老公還是陪在身邊。我聽不見確切的對話內容，我想像在其他的情境，漫長的對立或者溝通就要開始。

我看著病房內一幕幕的夫妻在疾病當前流露出的性情，好像在說：「有我陪著，病毒你不要驕傲。」

陪伴，是為了心愛之人的一種回報啊。隔天早晨，隔床的妻子要進開刀房了，他們整理東西搬病房，老婆指揮著：「那個放臉盆內，這個放臉盆。」老公還調侃她：「妳小小腦袋在想什麼呢，一個臉盆要放多少東西？」

時間愈來愈逼近，我知道我可能再也見不到這對陌生的夫妻了，心裡默默地祝福他們。

