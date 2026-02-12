【藝術文化】故宮南院馬年新展 展歷代馬畫與《馬關條約》原件

故宮南院開春特展，展出民國畫家馬晉等馬畫作品。（故宮南院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕今年是馬年，國立故宮博物院南部院區以「馬」做為開春展覽主題，從書畫馬、國際史到數位科技，並規畫一系列趣味活動，包含解謎闖關、親子藝術工作坊、DIY彩繪春聯、音樂會與小丑表演等親子節目，春節期間提供民眾多元體驗。

「地緣政治的國際萬象」特展備受矚目的展件之一是《清日講和條約》，即《馬關條約》。（故宮南院提供）

故宮書畫文獻處策展人蘇雅芬助理研究員說，馬長期為人類馴養的重要伙伴，既是交通與軍事資源，也被賦予忠誠、精神與理想的象徵意涵；歷代馬畫常見主題如天馬、貢馬、瘦馬、番馬、人馬，呈現文人精神與歷史境遇中的多重意涵。

請繼續往下閱讀...

昨（11）日起登場的「萬馬歡騰—丙午年歷代畫馬精粹」特展，以「百駿生態」、「歷代馬畫」兩單元展開，呈現不同朝代13件書畫作品。

以清朝郎世寧〈百駿圖〉為重要參照，透過相關圖像與說明，解析繪畫中融合西方透視與明暗渲染的手法，如何形塑畫面縱深與馬匹肌理，數位展示〈古畫動漫—百駿圖〉以動畫展演呈現畫中駿馬的生態，與書畫文物形成有趣的對照。另在南院一樓大廳「光彩駿躍：馬年數位互動展」，以投影動畫與立體光雕技術，展現朗世寧〈百駿圖〉的駿馬在流動光影下，呈現豐富毛色與姿態變化。

「地緣政治的國際萬象—14至19世紀的東亞世界」特展則於2月15日登場，展出《馬關條約》等原件，引領民眾回顧以「職貢體制」為核心的東亞國際秩序。

南院表示，新春期間天天開館，安排解謎闖關等親子節目，2月24日至3月1日憑門票有機會兌換限量「故宮小雪鵰」小提燈。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法