自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】故宮南院馬年新展 展歷代馬畫與《馬關條約》原件

2026/02/12 05:30

故宮南院開春特展，展出民國畫家馬晉等馬畫作品。（故宮南院提供）故宮南院開春特展，展出民國畫家馬晉等馬畫作品。（故宮南院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕今年是馬年，國立故宮博物院南部院區以「馬」做為開春展覽主題，從書畫馬、國際史到數位科技，並規畫一系列趣味活動，包含解謎闖關、親子藝術工作坊、DIY彩繪春聯、音樂會與小丑表演等親子節目，春節期間提供民眾多元體驗。

「地緣政治的國際萬象」特展備受矚目的展件之一是《清日講和條約》，即《馬關條約》。（故宮南院提供）「地緣政治的國際萬象」特展備受矚目的展件之一是《清日講和條約》，即《馬關條約》。（故宮南院提供）

故宮書畫文獻處策展人蘇雅芬助理研究員說，馬長期為人類馴養的重要伙伴，既是交通與軍事資源，也被賦予忠誠、精神與理想的象徵意涵；歷代馬畫常見主題如天馬、貢馬、瘦馬、番馬、人馬，呈現文人精神與歷史境遇中的多重意涵。

昨（11）日起登場的「萬馬歡騰—丙午年歷代畫馬精粹」特展，以「百駿生態」、「歷代馬畫」兩單元展開，呈現不同朝代13件書畫作品。

以清朝郎世寧〈百駿圖〉為重要參照，透過相關圖像與說明，解析繪畫中融合西方透視與明暗渲染的手法，如何形塑畫面縱深與馬匹肌理，數位展示〈古畫動漫—百駿圖〉以動畫展演呈現畫中駿馬的生態，與書畫文物形成有趣的對照。另在南院一樓大廳「光彩駿躍：馬年數位互動展」，以投影動畫與立體光雕技術，展現朗世寧〈百駿圖〉的駿馬在流動光影下，呈現豐富毛色與姿態變化。

「地緣政治的國際萬象—14至19世紀的東亞世界」特展則於2月15日登場，展出《馬關條約》等原件，引領民眾回顧以「職貢體制」為核心的東亞國際秩序。

南院表示，新春期間天天開館，安排解謎闖關等親子節目，2月24日至3月1日憑門票有機會兌換限量「故宮小雪鵰」小提燈。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應