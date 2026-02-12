【藝術文化】高美館三館走春串連 親子創作、市集展演迎馬年

春節期間高美館「馮．沃爾夫的花園堡壘」特展，每日下午有專家導覽。（高美館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕迎接馬年，高雄市立美術館、兒童美術館和內惟藝術中心以「Happy Horse！快樂馬不停！」為題，策畫系列走春活動，涵蓋親子創作、藝文展演與風格市集，邀請民眾到園區走春。

大年初一以「馬上福到迎新年」版印展開活動，民眾可親手印製由藝術家陳絲穎創作《春之頌歌》延伸的春聯與斗方。（高美館提供）

高美館表示，今年新春活動以「馬」的精神為引，後（14）日情人節當天情侶、夫妻同行，享特展「馮．沃爾夫的花園堡壘」票券、語音導覽機租借買一送一，並歡迎共同完成紀念鑰匙圈。

請繼續往下閱讀...

大年初一以「馬上福到迎新年」版印展開活動，民眾可親手印製由藝術家陳絲穎創作《春之頌歌》延伸的春聯與斗方。年節期間3館還推出「彩繪春行．紙藝動動馬」和「藝馬當先，趣塗畫」等多場親子創作活動，手作獨具風格的馬年小物。

大年初四於高美館Kspace登場的《半爿天烏弄弄》劇場，劇團工作者黃勤芳以受難者遺族第4代為敘事視角，帶領觀眾重新理解歷史留下的痕跡；同日另有「2026高雄獎」藝術家王淨薇行為表演〈永遠維持現狀〉。

呼應園區國際特展「馮．沃爾夫的花園堡壘」、「Mr.の奇想愛情」，於初二、初四舉行創意拼貼與絹印彩繪，連假期間每日下午亦有「馮．沃爾夫的花園堡壘」專家導覽。戶外市集「小世界—新春小徑」從大年初四至初六下午，匯集職人手作、原創設計及特色餐飲。詳詢高美館官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法