藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】公視節目《紀錄觀點》 獲TIDF傑出貢獻獎

2026/02/12 05:30

公視《紀錄觀點》代表作之一《無米樂》劇照。（紀錄觀點提供）公視《紀錄觀點》代表作之一《無米樂》劇照。（紀錄觀點提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國家電影及視聽文化中心主辦的第15屆台灣國際紀錄片影展（TIDF），日前公布本屆「傑出貢獻獎」得主，由深耕27年的公共電視節目《紀錄觀點》獲獎。

評審團指出，《紀錄觀點》在媒體環境快速變動與資源條件有限的情況下，仍持續投入紀錄片製作與播映，這份長期承諾在公共媒體與其他平台間具示範性意義。本次獎項除回顧其過去累積的成果，也期許節目推動台灣紀錄片發展。

《紀錄觀點》為公共電視創台節目之一，也是台灣首個常態性電視紀錄片節目，自1999年12月開播至今，透過自製、委託製作、公開徵案與購片等機制，已累計週週首播近900集作品。

節目早期在創始製作人馮賢賢推動下，推出「島國殺人紀事」三部曲、「教改系列」與《有怪獸》等作品，長期關注司法人權、醫療、教育與媒體議題，讓紀錄片成為公共討論的重要媒介。

歷任製作人持續引介國內外具議題與藝術性的作品，拓展觀眾視野，成為紀錄片創作與產業的重要支點。

《紀錄觀點》曾支持創作者，如《無米樂》掀起院線紀錄片風潮，並透過「觀點短片展」扶植新銳。近年則如《公園》亦於TIDF、阿姆斯特丹國際紀錄片影展與日本山形影展獲獎，展現其委合製系統的成熟度。

第15屆TIDF將於5月1日至10日，在國家電影及視聽文化中心、光點華山電影館及台灣當代文化實驗場C-LAB舉行。

