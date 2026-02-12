自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 陳允元／螃蟹道樂 － 3之2

2026/02/12 05:30

圖◎吳怡欣圖◎吳怡欣

◎陳允元 圖◎吳怡欣

最近一次吃蟹，乃拜台文里長伯、台味上飄撇的順聰所賜。暑假尾聲的一次聚會，我談及十年前拿計畫在東京待了七個月，某次看到金屬蟹鉗，不知哪來的靈感買了一把回宿舍，放在枕頭底下。人家枕戈待旦，我是枕鉗待蟹，許願有沒有人會請我吃螃蟹。結果當然沒有。只有趁超市特價買過兩次毛蟹。毛蟹殼薄而韌，必須用剪刀剪。一次也沒用過的蟹鉗記得我有帶回台灣，現在不知丟到哪去了。順聰聽聞大笑，直說荒謬，這支蟹鉗值得寫一篇散文。

幾天後的下午我出門工作，結束竟有一排順聰的未接來電和一則訊息，問我在不在？要從和平島直送螃蟹給我。

這不是順聰第一次說要送螃蟹給我了。但我要嘛電話沒接，就是不在台北。這次也差點錯過，回電時他已經帶著螃蟹在路上了。看來他不管我在不在，鐵了心今天一定要把螃蟹交到我手上。不久順聰颯然而至，從車窗拎出一袋蟹，說今仔日有三點仔（sann-tiám-á）佮花蠘仔（hue-tshi̍h-á）。我拿手機跟順聰自拍，他露出計畫成功的燦笑，擺個手就揚長而去。十年前在東京買鉗許願，竟空投到十年之後的台北。

手上提著蟹，我也不好在外頭鬼混太久。回到家放水槽一看，有四隻三點，兩隻花蟹。雖不致活蹦亂跳，但都還吐著泡泡。欣說：「你不是去開會嗎？」

欣對螃蟹興趣缺缺，不想當晚餐，叫我晚點自己處理。我做完預定的工作已經十一點多了，欣也回房睡去。我有點猶豫要不要現在吃，但把新鮮活蟹放到死掉是令人髮指的行為，十惡不赦，這樣怎麼對得起順聰？於是一不做二不休，開大火，六隻全下，把客廳開設成螃蟹專賣的孤獨深夜食堂。

關火，撈蟹裝盤上桌。三點仔與花蠘仔都屬殼薄肉多的蟹種。時序還沒入秋，這幾隻個頭不大，應該徒手可拆。出於懷念，我抓了一隻三點仔在掌中賞玩，感受牠的造形與質地。梭子狀的淡橘色甲殼，綴以鑲白邊的三顆紅點，還是相當好看。滿足了之後，我一一卸下牠的大螯、步足，打開牠尖長的腹甲（唔，這隻是公蟹），指尖扣進背甲與腹部接縫，順勢一扳，蟹便開了。接著剝除腮器、口蓋，再稍微用力，將蟹身掰成兩塊。如果蟹夠新鮮，施以適度揉捏、擠壓，細緻飽滿的蟹肉便可輕鬆取出享用。當然，附在背甲裡側的些許膏黃也不能放過。而吃蟹最令人期待的，就是那對大螯。雙指對準稜線上的突破點用力捏碎，再換其他角度重複幾次，螯的結構體便逐步瓦解。如能把蟹管完美抽出，一口吃掉，那是比什麼都來得令人愉快的事。

花蠘仔的拆法與三點仔同，只是殼稍硬脆，必要時得用牙齒輔助。台灣的蟹種我最愛花蠘仔。其外觀，嗜蟹的黃靈芝曾寫道：「殼寬十寸，呈粉紅色，華麗地飾以令人想起京劇臉譜的黑色斑紋。腳卻纖細文弱，整體上有女性之感。」煮熟之後，背甲斑紋橘紅白相間甚是好看，雙螯與步足上的白點散布如星，口感結實清甜高雅。長大後初次品嘗，相見恨晚，立刻榮登第一。爸也愛花蠘仔。他說菜蟳肉多、有彈性，大隻吃起來很過癮，但纖維較粗。花蠘仔肉質較幼（iù），會甜（tinn）。因為是海蟹，有滿滿的海味。

深夜拆蟹，我吃到滿手蟹汁，心無旁騖，擱在一旁的手機索性不看。欣早睡了，我也不好開電視。一來怕干擾她，二來吃蟹必須專心，只看眼前之物。中年老花，我乾脆把眼鏡也摘了，才看得夠清楚。於是開學前的某個深夜，我度過了一段沒有手機訊息、電視，也無人打擾的珍貴時光。腦中好像浮現了一些事，但線頭猶未成形，就已經忘了，無法延展、接續，最終只留下我與蟹的交談。啊，螃蟹真是好東西。ご馳走様でした。謝謝招待。

六隻完食，我抽紙巾抹手擦嘴巴，身心富足，打了一個呵欠。但我怕蟹殼發臭，只得馬上洗碗，垃圾打包拎下樓倒。此時已是深夜兩點。

隔天醒來，欣說我荒謬，我說順聰才荒謬。她說順聰又沒叫我半夜吃。

半夜煮蟹時，差不多也是我跟爸每天通電話的時間。我用餘光看螃蟹在沸水中滾，一面聊今天去哪裡開會，稿子改完寄出，快要開學了。電話那頭，摸摸也跑來叫個兩聲。爸是海鮮愛好者，若有蝦蟹生魚片，必定第一時間拍照LINE來給我。我其實也很興奮，應該要說我正在煮螃蟹的。但怕他覺得兒子太扯，決定隔天偽裝成正常晚餐再來報備。

十年前媽過世後，爸開始煮食自理。稍微熟練後，也不時買蟹回家自肥。今年元旦，他打電話來報告戰果，說跟朋友去青鯤鯓（Tshenn-khun-sin）吃蚵炱（ô-te），車剛停好，一艘返港的小船就緩緩駛來，阿伯問他要不要買海紅蝦？他看了貨說好。阿伯又抓出兩隻藍花蟹，在陽光下閃耀很動人。於是他跟朋友兩人在新曆年的第一天就把身上現金花光，蚵炱也沒吃，換一個蝦肥蟹滿的好彩頭。其實我也沒說什麼啊，但爸辯解：「買海鮮就是緣分啦！用約的也沒有那麼剛好！我停好車，他的船就開過來。」我轉述給欣聽，她看著我，下了一個結論：「台南的男人買東西、吃海鮮都不說自己想要，一切歸給緣分啦。」

欣跟我結婚後常感不適應，覺得我太放蕩，太荒誕，太積極要讓自己快樂。每次一起回台南，她都會從爸的行為模式中，看見她老公的模樣。幾年前幫爸過六十六歲生日，我們訂了七股那間開在一大片魚塭中的愛店「五嬸」。當天菜蟳普通，爸隨便指定了兩隻，眼睛仍不斷張望，問有無沙蝦或斑節蝦？點單阿桑叫我們其他想吃的先點，她去後面看看。過了一陣子，蒸好的菜蟳上桌，阿桑卻沒有帶蝦的消息回來。爸離座，不久便傳來他的驚呼：「陳允元！你過來！這隻蟳仔有夠大的大啦。你趕緊過來！」我嚇了一跳，急忙奔去。只見他逕自將蟹繩提起，一副怕被搶走的樣子跟老闆說：「來來來秤看覓偌重。兩斤四？我欲這隻！我一世人嘛無吃過遮爾大隻的啦！頭拄仔來的彼兩隻包起來。阮今仔日欲吃這隻！」

回到座位，爸一臉得意，雙手來回比劃跟欣解釋他的邏輯：「野生的大螃蟹可遇不可求啊。他們合作的漁民沒抓到，你有錢也買不到。這是緣分啦。今天不吃牠，我回去一定會很痛苦一直想一直想。妳看，兩千塊可以同時買到快樂、驚喜還有回憶，人生哪有這麼值得的事啦！爽快！」菜快吃完了，那隻讓爸驚為天人的大螃蟹卻還沒上桌。但他也不在意，說：「這款等待是快樂的！」

在欣的眼中，這對父子對螃蟹的熱愛恐怕已超越嗜好層次，而臻荒謬之境了吧。這種過分追求即時快樂的症頭（tsìng-thâu），父子加乘起來特別嚴重。有一次她問：以前媽在的時候你們也這樣嗎？我不知道。好像就這樣了吧？我曾以為我的個性比較像媽，但漸漸發現骨子裡的基因與爸一脈相承，是同一種人。

在日文裡，「道楽」（どうらく）這個詞很有意思。本是佛家用語，意指透過佛道修行而得到的喜悅，即法喜充滿。一般指本業外的嗜好、消遣，或對某事物的熱衷追求。例如「食い道楽」（くいどうらく），就是講究吃的人、愛吃的人、美食家。連鎖店「螃蟹道樂」的命名即由此派生演繹。官網寫道：「如同『道樂』之名所示，我們精於此道，追求樂趣與喜悅。」簡單來說，就是螃蟹美食家吧。但凡事過猶不及，正如痴情到了極致就成為「痴漢」（ちかん），「道樂」也有負面意涵。所謂「道楽者」（道楽もの），就是酒色之徒、賭徒、浪蕩子。用台語來講，就是「匪類」（huí-luī）。對螃蟹的追求，既是佛家的悟道、昇華，也是人間趣味，但若成痴成癮，又不能不是一種匪類，真是不可思議的螃蟹三味。

日本三大名蟹松葉（ずわいがに）、鱈場（たらばがに）、毛蟹（けがに），北海道是重要產地。我沒去過北海道，但與欣交往後的每一年秋天，我都要騎很久的車，載欣到北海岸吃蟹。為了慰勞她的旅途屁股痛及曬太陽的辛勞，我都會剝蟹給她吃。她雖不否認蟹的美味，但也不特別感動。我努力了很久，但結婚至今六年仍無法打動她，收編為同伙。雖然她也不很積極阻止我，只偶爾說：「你不是說婚後會節制，要省錢？而且你已經四十四歲了。」我說幾隻螃蟹吃不垮啦，而且螃蟹是優良蛋白質好嗎？面對她的理性與漠然，我便常做出荒謬的事，挑釁她或是情勒她，直到她終於像小叮噹對大雄說出：「真拿你沒辦法，去吃去吃。」才開心比出YA的手勢。她當然知道那擺明就是一種撒嬌。道樂留給我，修行留給她。吃完螃蟹我跟欣說：謝謝你愛我。不過她說：「也不完全是為了愛。」（待續）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應