【自由副刊】 陳允元／螃蟹道樂 － 3之2

◎陳允元 圖◎吳怡欣

最近一次吃蟹，乃拜台文里長伯、台味上飄撇的順聰所賜。暑假尾聲的一次聚會，我談及十年前拿計畫在東京待了七個月，某次看到金屬蟹鉗，不知哪來的靈感買了一把回宿舍，放在枕頭底下。人家枕戈待旦，我是枕鉗待蟹，許願有沒有人會請我吃螃蟹。結果當然沒有。只有趁超市特價買過兩次毛蟹。毛蟹殼薄而韌，必須用剪刀剪。一次也沒用過的蟹鉗記得我有帶回台灣，現在不知丟到哪去了。順聰聽聞大笑，直說荒謬，這支蟹鉗值得寫一篇散文。

幾天後的下午我出門工作，結束竟有一排順聰的未接來電和一則訊息，問我在不在？要從和平島直送螃蟹給我。

這不是順聰第一次說要送螃蟹給我了。但我要嘛電話沒接，就是不在台北。這次也差點錯過，回電時他已經帶著螃蟹在路上了。看來他不管我在不在，鐵了心今天一定要把螃蟹交到我手上。不久順聰颯然而至，從車窗拎出一袋蟹，說今仔日有三點仔（sann-tiám-á）佮花蠘仔（hue-tshi̍h-á）。我拿手機跟順聰自拍，他露出計畫成功的燦笑，擺個手就揚長而去。十年前在東京買鉗許願，竟空投到十年之後的台北。

手上提著蟹，我也不好在外頭鬼混太久。回到家放水槽一看，有四隻三點，兩隻花蟹。雖不致活蹦亂跳，但都還吐著泡泡。欣說：「你不是去開會嗎？」

欣對螃蟹興趣缺缺，不想當晚餐，叫我晚點自己處理。我做完預定的工作已經十一點多了，欣也回房睡去。我有點猶豫要不要現在吃，但把新鮮活蟹放到死掉是令人髮指的行為，十惡不赦，這樣怎麼對得起順聰？於是一不做二不休，開大火，六隻全下，把客廳開設成螃蟹專賣的孤獨深夜食堂。

關火，撈蟹裝盤上桌。三點仔與花蠘仔都屬殼薄肉多的蟹種。時序還沒入秋，這幾隻個頭不大，應該徒手可拆。出於懷念，我抓了一隻三點仔在掌中賞玩，感受牠的造形與質地。梭子狀的淡橘色甲殼，綴以鑲白邊的三顆紅點，還是相當好看。滿足了之後，我一一卸下牠的大螯、步足，打開牠尖長的腹甲（唔，這隻是公蟹），指尖扣進背甲與腹部接縫，順勢一扳，蟹便開了。接著剝除腮器、口蓋，再稍微用力，將蟹身掰成兩塊。如果蟹夠新鮮，施以適度揉捏、擠壓，細緻飽滿的蟹肉便可輕鬆取出享用。當然，附在背甲裡側的些許膏黃也不能放過。而吃蟹最令人期待的，就是那對大螯。雙指對準稜線上的突破點用力捏碎，再換其他角度重複幾次，螯的結構體便逐步瓦解。如能把蟹管完美抽出，一口吃掉，那是比什麼都來得令人愉快的事。

花蠘仔的拆法與三點仔同，只是殼稍硬脆，必要時得用牙齒輔助。台灣的蟹種我最愛花蠘仔。其外觀，嗜蟹的黃靈芝曾寫道：「殼寬十寸，呈粉紅色，華麗地飾以令人想起京劇臉譜的黑色斑紋。腳卻纖細文弱，整體上有女性之感。」煮熟之後，背甲斑紋橘紅白相間甚是好看，雙螯與步足上的白點散布如星，口感結實清甜高雅。長大後初次品嘗，相見恨晚，立刻榮登第一。爸也愛花蠘仔。他說菜蟳肉多、有彈性，大隻吃起來很過癮，但纖維較粗。花蠘仔肉質較幼（iù），會甜（tinn）。因為是海蟹，有滿滿的海味。

深夜拆蟹，我吃到滿手蟹汁，心無旁騖，擱在一旁的手機索性不看。欣早睡了，我也不好開電視。一來怕干擾她，二來吃蟹必須專心，只看眼前之物。中年老花，我乾脆把眼鏡也摘了，才看得夠清楚。於是開學前的某個深夜，我度過了一段沒有手機訊息、電視，也無人打擾的珍貴時光。腦中好像浮現了一些事，但線頭猶未成形，就已經忘了，無法延展、接續，最終只留下我與蟹的交談。啊，螃蟹真是好東西。ご馳走様でした。謝謝招待。

六隻完食，我抽紙巾抹手擦嘴巴，身心富足，打了一個呵欠。但我怕蟹殼發臭，只得馬上洗碗，垃圾打包拎下樓倒。此時已是深夜兩點。

隔天醒來，欣說我荒謬，我說順聰才荒謬。她說順聰又沒叫我半夜吃。

半夜煮蟹時，差不多也是我跟爸每天通電話的時間。我用餘光看螃蟹在沸水中滾，一面聊今天去哪裡開會，稿子改完寄出，快要開學了。電話那頭，摸摸也跑來叫個兩聲。爸是海鮮愛好者，若有蝦蟹生魚片，必定第一時間拍照LINE來給我。我其實也很興奮，應該要說我正在煮螃蟹的。但怕他覺得兒子太扯，決定隔天偽裝成正常晚餐再來報備。

十年前媽過世後，爸開始煮食自理。稍微熟練後，也不時買蟹回家自肥。今年元旦，他打電話來報告戰果，說跟朋友去青鯤鯓（Tshenn-khun-sin）吃蚵炱（ô-te），車剛停好，一艘返港的小船就緩緩駛來，阿伯問他要不要買海紅蝦？他看了貨說好。阿伯又抓出兩隻藍花蟹，在陽光下閃耀很動人。於是他跟朋友兩人在新曆年的第一天就把身上現金花光，蚵炱也沒吃，換一個蝦肥蟹滿的好彩頭。其實我也沒說什麼啊，但爸辯解：「買海鮮就是緣分啦！用約的也沒有那麼剛好！我停好車，他的船就開過來。」我轉述給欣聽，她看著我，下了一個結論：「台南的男人買東西、吃海鮮都不說自己想要，一切歸給緣分啦。」

欣跟我結婚後常感不適應，覺得我太放蕩，太荒誕，太積極要讓自己快樂。每次一起回台南，她都會從爸的行為模式中，看見她老公的模樣。幾年前幫爸過六十六歲生日，我們訂了七股那間開在一大片魚塭中的愛店「五嬸」。當天菜蟳普通，爸隨便指定了兩隻，眼睛仍不斷張望，問有無沙蝦或斑節蝦？點單阿桑叫我們其他想吃的先點，她去後面看看。過了一陣子，蒸好的菜蟳上桌，阿桑卻沒有帶蝦的消息回來。爸離座，不久便傳來他的驚呼：「陳允元！你過來！這隻蟳仔有夠大的大啦。你趕緊過來！」我嚇了一跳，急忙奔去。只見他逕自將蟹繩提起，一副怕被搶走的樣子跟老闆說：「來來來秤看覓偌重。兩斤四？我欲這隻！我一世人嘛無吃過遮爾大隻的啦！頭拄仔來的彼兩隻包起來。阮今仔日欲吃這隻！」

回到座位，爸一臉得意，雙手來回比劃跟欣解釋他的邏輯：「野生的大螃蟹可遇不可求啊。他們合作的漁民沒抓到，你有錢也買不到。這是緣分啦。今天不吃牠，我回去一定會很痛苦一直想一直想。妳看，兩千塊可以同時買到快樂、驚喜還有回憶，人生哪有這麼值得的事啦！爽快！」菜快吃完了，那隻讓爸驚為天人的大螃蟹卻還沒上桌。但他也不在意，說：「這款等待是快樂的！」

●

在欣的眼中，這對父子對螃蟹的熱愛恐怕已超越嗜好層次，而臻荒謬之境了吧。這種過分追求即時快樂的症頭（tsìng-thâu），父子加乘起來特別嚴重。有一次她問：以前媽在的時候你們也這樣嗎？我不知道。好像就這樣了吧？我曾以為我的個性比較像媽，但漸漸發現骨子裡的基因與爸一脈相承，是同一種人。

在日文裡，「道楽」（どうらく）這個詞很有意思。本是佛家用語，意指透過佛道修行而得到的喜悅，即法喜充滿。一般指本業外的嗜好、消遣，或對某事物的熱衷追求。例如「食い道楽」（くいどうらく），就是講究吃的人、愛吃的人、美食家。連鎖店「螃蟹道樂」的命名即由此派生演繹。官網寫道：「如同『道樂』之名所示，我們精於此道，追求樂趣與喜悅。」簡單來說，就是螃蟹美食家吧。但凡事過猶不及，正如痴情到了極致就成為「痴漢」（ちかん），「道樂」也有負面意涵。所謂「道楽者」（道楽もの），就是酒色之徒、賭徒、浪蕩子。用台語來講，就是「匪類」（huí-luī）。對螃蟹的追求，既是佛家的悟道、昇華，也是人間趣味，但若成痴成癮，又不能不是一種匪類，真是不可思議的螃蟹三味。

日本三大名蟹松葉（ずわいがに）、鱈場（たらばがに）、毛蟹（けがに），北海道是重要產地。我沒去過北海道，但與欣交往後的每一年秋天，我都要騎很久的車，載欣到北海岸吃蟹。為了慰勞她的旅途屁股痛及曬太陽的辛勞，我都會剝蟹給她吃。她雖不否認蟹的美味，但也不特別感動。我努力了很久，但結婚至今六年仍無法打動她，收編為同伙。雖然她也不很積極阻止我，只偶爾說：「你不是說婚後會節制，要省錢？而且你已經四十四歲了。」我說幾隻螃蟹吃不垮啦，而且螃蟹是優良蛋白質好嗎？面對她的理性與漠然，我便常做出荒謬的事，挑釁她或是情勒她，直到她終於像小叮噹對大雄說出：「真拿你沒辦法，去吃去吃。」才開心比出YA的手勢。她當然知道那擺明就是一種撒嬌。道樂留給我，修行留給她。吃完螃蟹我跟欣說：謝謝你愛我。不過她說：「也不完全是為了愛。」（待續）

