【自由副刊】 楊瀅靜／愛亦如電

◎楊瀅靜

對於冬天，我有一種恐懼。因為恐懼作祟，就像松鼠儲存堅果過冬，只要看到雜貨舖或網拍有造形好看的靜電手鍊，總是忍不住要買下來。

我計算過，明顯感覺到寒冷的日子，一天中我曾被電到高達四到五次，經歷不同的把手、開關、水龍頭，穿脫衣服之間電流嘶嘶作響，各種不經意間，電光火石一剎那產生，麻利的觸覺令我驚呼。我感覺自己帶電的身體，在生活中等待契機，隨時來個小小引爆，這使得我在冬天格外小心，左手右手都戴上靜電手鍊不夠，還拚命把袖口往下拉，必要時就讓衣服代替我去觸摸外界。

儘管謹慎以待，唯獨貓是不可避免，貓咪親人黏人，或者說是人親貓黏貓。每天貓咪繞著我的腳邊打轉，只要看到貓咪的臉，總是忍不住要撫摸他，他半瞇眼，任你從額頭摸到下巴，從手指順滑至手掌完全貼覆，順著毛就可以將隔閡全都消弭。萬分幸福的時候，也會有小小的意外，有幾次我縮手出聲，燙手觸感再現，貓卻沒有同感，詫異看向我，不解我為何停止撫摸，好吧，這告訴我即使兩情相悅，也並非總是一帆風順，有時還是需要一些波折，我將這些生活中的小小電擊，視為一張心電圖，那是還活著的證明。貓還是要摸的，只要他沒有感到被電，有一次我誤將貓的呼嚕音響，那來自胸腹地心的震動，誤會成靜電正在發動，又再一次驚嚇自己。

唯獨貓，即使觸摸生電，也能感受到愛，我想起敻虹的詩句：「因為在愛中／刀痕和吻痕一樣／你都得原諒」，冬日的電擊，已經將刀痕與吻痕鍛鍊合一，纖纖貓毛繞指，毛茸茸身軀一體成形，無法計較電多還是愛多，一摸全是繞指溫柔。●

