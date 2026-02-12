自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 陳信傑／度假旅館

2026/02/12 05:30

◎陳信傑◎陳信傑

◎陳信傑

《集合啦！動物森友會》於1月15日迎來3.0版重大更新。其中新開幕於碼頭的航平家旅館更是矚目焦點。航平家旅館是一間兩層樓八間客房的建築。主打每間客房都有不同主題，像台灣的摩鐵。

航平家旅館交通便利，且擁有無敵海景，全新落成，嚴重衝擊了島嶼內陸舊有的玩家旅館營運。稍微SWOT分析一下，玩家旅館雖然不靠機場、碼頭，但鄰近島辦事服務處、住宅區、商店街，旁邊就是島內唯一一座複合式餐廳（有餐酒館、婚宴商務包廂）。另外，玩家旅館的二樓設計成太空主題青年旅舍，也是別出心裁了。

以防有新加入動森的朋友不知道，一台主機可以有多位玩家帳號遊玩，但他們全都會在同一座島上。因此除了自己的主要帳號，另開兩個小帳就可以蓋餐廳、旅館，或其他你想要的場館。而主要帳號的房子則還是自己溫暖的家。

2020年開始進入動森的世界時，現實世界陷入疫情封閉。每個人都是一座孤島，非必要不外出，好佳哉我在家，保持安全社交距離。人們隱遁到動森的世界繼續看日落朝陽，看山看海，走踏山林，海邊拾貝。

這次的更新也是配合新推出的Switch 2，主機模式甚至可支援4K輸出。我原本對自己的期許是如果Switch 2推出了新的動森，就要購入主機。如今這樣算嗎？在舊有的基礎上更新內容而已。算嗎？不算吧？算了吧。●

